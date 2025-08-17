Qué es lo que más busca la gente en Google, según la IA

La mayoría los argentinos no pueden soltar las redes socialesTecnología15 de agosto de 2025
La inteligencia artificial analizó millones de datos y reveló las consultas más frecuentes en el buscador más usado del mundo. Clima, recetas, mapas y entretenimiento lideran el ranking global y local.Tecnología17 de agosto de 2025
Google procesa más de 8.500 millones de búsquedas por día. Esa enorme cantidad de información no solo refleja las inquietudes cotidianas de las personas, sino que también funciona como un termómetro digital del mundo. Ahora, un análisis realizado con inteligencia artificial permite saber qué es lo que más busca la gente tanto a nivel global como en Argentina.
Según el informe, en este 2025 las búsquedas están atravesadas por tres grandes ejes: la utilidad inmediata, los temas de actualidad global y la omnipresencia de la cultura pop. A eso se suman consultas prácticas, curiosidades educativas y contenidos ligados al consumo masivo.
Entre las búsquedas más frecuentes, se destacan:
Clima: Consultas como “clima hoy” o “clima mañana” encabezan el ranking. El interés por saber qué ponerse o cómo planificar el día sigue siendo prioridad.
Mapas y direcciones: Frases como “cómo llegar” muestran que Google Maps es una herramienta fundamental para moverse, tanto en la rutina como en los viajes.
Definiciones: El clásico “qué significa” mantiene su vigencia. Los usuarios buscan entender desde siglas hasta jerga de internet.
Recetas: “Cómo hacer pan casero” o “receta de bizcochuelo” son ejemplos de un interés que no decae. La cocina casera resiste el paso del tiempo digital.
Resultados deportivos: Durante eventos como la Champions League o partidos locales, las búsquedas explotan con frases como “resultado Boca” o “partido hoy”.
Entretenimiento y cultura pop: Series, música, películas y celebridades siempre ocupan un lugar alto en el ranking. El fenómeno del streaming y las redes mantiene en vilo a millones de usuarios.
Aprendizaje y dudas prácticas: Consultas como “cómo invertir en criptomonedas” o “por qué se produce el arcoíris” revelan una sed de conocimiento constante.
En Argentina, además, se agregan búsquedas ligadas a artistas locales como María Becerra y eventos de consumo como el Hot Sale 2025, que disparan millones de consultas sobre productos, precios y promociones. Fuente: LT10
La nostalgia y la durabilidad de los “teléfonos tontos” impulsan un mercado que vende dispositivos clásicos a valores sorprendente
El ENACOM otorgó licencia a Omnispace Argentina para brindar conectividad 5G satelital y telefonía móvil por satélite. La empresa competirá con Starlink y apunta a sectores como gobierno, transporte y defensa.
En un mercado cada vez más digitalizado, muchos comercios decidieron dejar atrás el efectivo y las transferencias bancarias por opciones más seguras, ágiles y convenientes.
Expertos en protección digital advierten sobre técnicas que aprovechan enlaces engañosos al pie de mensajes masivos para recolectar datos privados y acceder a fondos
El servicio premium permite usar música en 'streaming' sin anuncios y permite descargar contenidos para escucharlos sin conexión a internet.
Claves para no abrumarte con tanta comunicación digital.
A partir del 13 de agosto, el sitio desplegará un sistema automatizado que estimará la edad real de los usuarios en Estados Unidos, con el objetivo de aplicar protecciones específicas para menores de 18 años.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
La inauguración se realizó en horas de la tarde de este jueves, en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
Se llevó a cabo la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y en acción de gracias por los 99 años del Club Central San Carlos.
Expertos detallaron las consecuencias que podría generar el fenómeno, entre ellas, graves problemas en sistemas tecnológicos de vital importancia.
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En las últimas horas 5 motocicletas fueron retenidas por personal policial y trasladadas al Corralón.