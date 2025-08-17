Qué es lo que más busca la gente en Google, según la IA

Google procesa más de 8.500 millones de búsquedas por día. Esa enorme cantidad de información no solo refleja las inquietudes cotidianas de las personas, sino que también funciona como un termómetro digital del mundo. Ahora, un análisis realizado con inteligencia artificial permite saber qué es lo que más busca la gente tanto a nivel global como en Argentina.

Según el informe, en este 2025 las búsquedas están atravesadas por tres grandes ejes: la utilidad inmediata, los temas de actualidad global y la omnipresencia de la cultura pop. A eso se suman consultas prácticas, curiosidades educativas y contenidos ligados al consumo masivo.

Entre las búsquedas más frecuentes, se destacan:

Clima: Consultas como “clima hoy” o “clima mañana” encabezan el ranking. El interés por saber qué ponerse o cómo planificar el día sigue siendo prioridad.

Mapas y direcciones: Frases como “cómo llegar” muestran que Google Maps es una herramienta fundamental para moverse, tanto en la rutina como en los viajes.

Definiciones: El clásico “qué significa” mantiene su vigencia. Los usuarios buscan entender desde siglas hasta jerga de internet.

Recetas: “Cómo hacer pan casero” o “receta de bizcochuelo” son ejemplos de un interés que no decae. La cocina casera resiste el paso del tiempo digital.

Resultados deportivos: Durante eventos como la Champions League o partidos locales, las búsquedas explotan con frases como “resultado Boca” o “partido hoy”.

Entretenimiento y cultura pop: Series, música, películas y celebridades siempre ocupan un lugar alto en el ranking. El fenómeno del streaming y las redes mantiene en vilo a millones de usuarios.

Aprendizaje y dudas prácticas: Consultas como “cómo invertir en criptomonedas” o “por qué se produce el arcoíris” revelan una sed de conocimiento constante.

En Argentina, además, se agregan búsquedas ligadas a artistas locales como María Becerra y eventos de consumo como el Hot Sale 2025, que disparan millones de consultas sobre productos, precios y promociones. Fuente: LT10