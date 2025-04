La papelera de WhatsApp: el enemigo invisible del almacenamiento del celular. Aunque muchas personas piensan que al borrar un mensaje, foto o video de WhatsApp ya se elimina por completo del celular, la verdad es bastante distinta. La aplicación de mensajería más usada del mundo guarda esos archivos durante 30 días en una carpeta invisible para el usuario promedio: la papelera.

Este “cementerio digital” fue incorporado con las actualizaciones más recientes y está generando dolores de cabeza a millones de usuarios por su impacto directo en el espacio disponible y el rendimiento del dispositivo. Fotos duplicadas, stickers, memes y audios innecesarios siguen ocupando memoria aún después de haber sido eliminados visualmente.

La buena noticia es que vaciar esta papelera es simple, pero requiere conocer algunos pasos específicos que no todos saben. Desde la pestaña de "Archivos" o "Administrador de Archivos" del teléfono (según el modelo y sistema operativo), hay que acceder a la carpeta “WhatsApp”, luego a “Media”, y allí seleccionar “Eliminados recientemente”. Dentro de esta sección se pueden revisar los archivos que todavía ocupan espacio aunque hayan sido borrados, y proceder a su eliminación definitiva.

Además, WhatsApp ofrece la opción de hacerlo directamente desde la aplicación, tocando los tres puntos del margen superior derecho > Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí se puede ver qué archivos están ocupando más lugar, y se puede liberar espacio masivamente.

Esta opción es especialmente útil en contextos donde el almacenamiento interno está colapsado y el teléfono comienza a fallar: apps que no abren, cámara que no guarda fotos, o actualizaciones que no se completan por falta de espacio.

Pero más allá de lo técnico, la situación refleja un fenómeno mayor: el creciente peso que tienen los datos residuales en nuestra vida digital. Según informes de empresas de ciberseguridad, los archivos innecesarios o "junk data" representan hasta el 30% del total de información que almacenamos en nuestros teléfonos, lo que impacta en su velocidad y seguridad.

En resumen, si querés evitar que tu celular colapse por culpa de archivos zombis, hacé una limpieza de papelera en WhatsApp. Porque, como dice el viejo dicho digital: lo que se borra, no siempre desaparece. Fuente: Rosario3