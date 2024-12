Desde tiempos ancestrales, esta raíz ha sido utilizada no solo como alimento, sino también como un remedio natural para muchas dolencias, por su poderoso efecto revitalizante, energizante y antiestrés.

Conocida científicamente como Lepidium Meyenii, la maca se destaca entre los superalimentos, es decir aquellos con gran cantidad y concentración de nutrientes, vitaminas y minerales.

¿La maca da energía?

Es un complemento ideal para la fatiga, la pérdida de memoria, el cansancio, el estrés y la convalecencia. Los componentes principales de la maca, que se encuentran tanto en su raíz como en las partes aéreas de la planta, incluyen almidón, fibra dietética (beneficiosa para la digestión y la salud intestinal), y proteínas (esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos corporales), de acuerdo con una publicación de la revista científica Food and Chemistry.

Por lo tanto, es un suplemento deportivo inmejorable, porque mejora la resistencia física. Es ideal para los corredores, ya que contiene glucógeno (sustancia que brinda energía a los músculos). Según la nutricionista Karol Orellana, especialista en nutrición deportiva, este tubérculo también resulta vital debido a su aporte en antioxidantes.

“Estos permiten una respuesta más eficiente al ejercicio y ayuda a atenuar la fatiga muscular durante el entrenamiento o en una competencia”, explicó a El Comercio de Perú.

Cuáles son los efectos de la maca peruana en deportistas

La nutricionista Eliana Quevedo, licenciada en nutrición dietética, afirmó en El Comercio de Perú que debido a su aporte en vitaminas del complejo B la maca ayuda a disminuir el tiempo de recuperación de un corredor y previene la aparición de calambres musculares.

Y añadió: “También gracias a su composición de calcio y magnesio regula la actividad neuromuscular y por la vitamina C ayuda a contribuir al mantenimiento del tejido conectivo, cartílagos y tendones”.

Los beneficios de la maca

Aumenta la energía: Por su rica composición, la maca es conocida por sus cualidades como adaptógeno, lo que implica que puede contribuir a incrementar los niveles de energía y resistencia, además de ayudar a mitigar los síntomas del estrés y la sensación de cansancio.

Es antioxidante: una publicación de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública destacó la capacidad de la maca de contrarrestar los radicales libres, los cuales están implicados en el desarrollo de diversas enfermedades como cáncer, afecciones cardiovasculares y diabetes.

Favorece el sistema endocrino: la maca contiene yodo, otro elemento energético, que sirve para regular el funcionamiento de la glándula tiroides; y zinc, que ayuda al sistema inmunitario.

Ayuda a la fertilidad en ambos sexos: Se la conoce popularmente como la “viagra peruana”, se usa para la fertilidad, aumentar el deseo sexual y tratar la disfunción eréctil.

Es beneficiosa en la menopausia: debido a sus efectos mineralizantes y revitalizantes y produce un aumento de la libido. También sus fitoesteroides naturales ayudan a tratar los sofocos, calores y otros síntomas.

¿Cuánta maca debo tomar si entreno todos los días?

El sitio Medline Plus, de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, expresa en la web que “es probable que la maca sea segura para la mayoría de las personas cuando se ingiere en los alimentos. Es posible que la maca sea segura cuando se toma en grandes cantidades como medicamento, a corto plazo. Las dosis de hasta 3 gramos diarios parecen ser seguras cuando se toman hasta por 4 meses”.

Según Quevedo, el momento más adecuado para tomar maca sería antes de entrenar y/o después del ejercicio. “Uno sería con el fin de obtener mayor energía y el otro para tener una mejor y más rápida recuperación de la práctica”.

Las dosis recomendadas por Medline Plus son: “La maca ha sido utilizada con mayor frecuencia por adultos en dosis de 1.5 a 3.5 gramos por vía oral al día durante 6 a 16 semanas. Hable con un proveedor de atención médica para averiguar qué dosis podría ser la mejor para una condición específica”.

Esta planta no posee efectos secundarios. Sin embargo, su uso no es aconsejable en mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Evitar consumirla antes de ir a dormir, ya que podría provocar insomnio y no es recomendable para personas con hipertensión.

Medline Plus desaconseja tomarla en condiciones sensibles a hormonas como cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer de ovario, endometriosis o fibromas uterinos: “Los extractos de maca pueden actuar como estrógeno. Si tiene alguna condición que podría empeorar con el estrógeno, no use estos extractos”. INFOBAE