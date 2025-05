La hierba que potencia el mate y ayuda a quitar el cansancio

Más que una bebida, el mate es un ritual que atraviesa generaciones y geografías. Está presente en madrugadas silenciosas, sobremesas eternas, estudios maratónicos y charlas al paso. Es pausa y compañía, consuelo y celebración. Se comparte entre amigos, se pasa de mano en mano o se disfruta en soledad, siempre con el mismo código no escrito: cebar con cuidado y recibir con gratitud.



A lo largo del tiempo, el mate fue adoptando distintas formas, costumbres y sabores. Algunos lo prefieren amargo, otros dulce, con cáscara de naranja o café. Pero una de las tradiciones más antiguas y arraigadas es la de agregarle hierbas medicinales, conocidas como yuyos. Estas no solo aportan sabor y aroma, sino que, en muchos casos, se valoran por sus propiedades terapéuticas.

Una aliada para cuerpo y mente



Entre todas las hierbas que se suman al mate, una se destaca por su frescura intensa y sus múltiples beneficios: la menta. Refrescante, aromática y versátil, esta planta no solo es ideal para combatir el calor, sino que también puede ayudar a reducir el cansancio, mejorar la concentración y estimular los sentidos.



El secreto está en el mentol, su componente activo principal, que genera una sensación de frescura y activa el sistema nervioso central. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., el aroma de la menta puede aumentar el estado de alerta y reducir la fatiga mental. Además, investigaciones citadas por la National Library of Medicine indican que el mentol mejora la percepción del esfuerzo físico y aumenta la energía disponible.



Un refuerzo natural para la memoria



Pero eso no es todo. Estudios recientes revelan que el aroma del mentol también estimula el flujo sanguíneo cerebral y está vinculado a una mejor función de la memoria a corto plazo. Una investigación de 2018 mostró que adultos mayores que consumieron extracto de menta mejoraron un 15% su rendimiento en tareas de memoria de trabajo.



Así, la combinación de yerba mate (que ya contiene cafeína natural) con menta potencia los efectos energizantes y cognitivos, sin llegar al exceso que puede producir nerviosismo o insomnio. Por eso, es una elección ideal para estudiantes, profesionales o cualquier persona que necesite mantener la atención durante largas horas.



Más beneficios de la menta



Además de su efecto revitalizante, la menta tiene otras propiedades que la vuelven aún más valiosa:



Mejora la digestión: alivia la indigestión y la hinchazón.

Alivia síntomas del resfrío: el mentol actúa como descongestivo natural.

Propiedades antibacterianas y antivirales: ayuda a reforzar el sistema inmune.

Calma dolores leves: usada en forma tópica, alivia contracturas y molestias articulares.

Refresca el aliento: por eso es un ingrediente común en dentífricos y enjuagues bucales.



Sin embargo, se recomienda evitar su consumo excesivo en personas con reflujo gastroesofágico, ya que puede agravar los síntomas.



Cómo preparar mate con menta

Incorporar menta al mate es fácil y admite varias opciones:

Menta fresca: lavá 3 o 4 hojas y colocalas entre la yerba.

Menta seca: con una cucharadita es suficiente para perfumar toda la calabaza.

Infusión de menta: prepará una tisana suave y usala como agua para cebar.

Combinaciones: podés mezclarla con cedrón, melisa, peperina, jengibre o cáscaras cítricas.

Cada sorbo puede ser una pausa revitalizante y una ayuda real para encarar el día con más claridad. El mate, como siempre, acompaña. La menta, simplemente, lo potencia. Fuente: LT10 - INFOBAE