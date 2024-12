(HealthDay News) - Los médicos tienen nuevas y potentes armas contra el cáncer de pulmón, el más letal en Estados Unidos, y buscan llegar a los fumadores actuales y exfumadores.

“Las pruebas de detección del cáncer son la herramienta más poderosa para reducir las muertes por cáncer”, señaló el Dr. Timothy Mullett, director médico de la Red del Centro Oncológico Markey y expresidente inmediato de la Comisión sobre el Cáncer de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (American Cancer Society).

“El cáncer en etapa temprana es más tratable y a un costo más bajo que la enfermedad en etapa tardía, y es más probable que los pacientes vuelvan a trabajar”, afirmó.

Durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Pulmón, el Colegio Americano de Cirujanos (ACS) destaca la importancia de dejar de fumar en la prevención del cáncer de pulmón, además de resaltar el papel de las pruebas de detección y los avances en biomarcadores.

Hazte la prueba de detección

Si bien la detección temprana salva vidas, solo alrededor del 6% de los pacientes elegibles acceden regularmente a las pruebas de detección del cáncer de pulmón. Estas pruebas, que incluyen tomografías computarizadas de baja dosis, están recomendadas para adultos de entre 50 y 80 años con un historial de tabaquismo de 20 paquetes-año.

“Si es elegible, hable con su médico sobre hacerse la prueba”, aconsejó el Dr. Luis Armando Godoy, de UC Davis Health, en un comunicado del ACS.

Avances en el tratamiento

Los avances en terapias personalizadas ofrecen esperanza incluso cuando el cáncer de pulmón está en una etapa avanzada, dijeron los médicos. Las terapias dirigidas, por ejemplo, destruyen las células cancerosas sin dañar las sanas, un gran paso para prolongar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón.

Pruebas de biomarcadores

Al examinar biomarcadores específicos, los médicos pueden concentrarse en mutaciones específicas en un tumor de pulmón y adaptar los tratamientos para pacientes individuales.

“Con las pruebas de biomarcadores específicos y la terapia dirigida, estamos viendo que la supervivencia se extiende a cuatro años, incluso para los cánceres en etapa tardía”, dijo el Dr. Timothy Mullett, quien agregó: “Son muchos cumpleaños, nietos y momentos de tu vida que podrías tener la oportunidad de experimentar”.

Dejar de fumar

Dejar de fumar reduce significativamente el riesgo de cáncer de pulmón y puede mejorar la eficacia de los tratamientos en pacientes diagnosticados. Para algunos, esto podría prolongar la vida hasta 1,8 años.

“Dejar de fumar es un trabajo duro, pero los beneficios para la salud valen la pena”, afirmó el Dr. Mullett.

Programas como Just ASK y Beyond ASK ofrecen estrategias prácticas para abandonar el tabaco. Los especialistas subrayan que los pacientes merecen recursos accesibles y libres de prejuicios para ayudarles a dejar de fumar.

“Los pacientes deben hablar con su proveedor de atención médica para obtener más información”, concluyó el Dr. Godoy.

Más información. Hay más información sobre las pruebas de detección del cáncer de pulmón en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 19 de noviembre de 2024

*Carole Tanzer Miller HealthDay Reporter ©The New York Times 2024