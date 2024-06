Cuál es el fruto seco que protege el corazón y ayuda a fortalecer los huesos

Las almendras son un fruto seco destacado tanto por su delicioso sabor como por su impresionante perfil nutricional. Su versatilidad culinaria permite incorporarlas en una gran variedad de platos, desde ensaladas hasta carnes, aportando siempre una combinación única de textura y nutrientes esenciales.

Qué es la almendra

Las almendras son un fruto de color marrón-beige, caracterizado por tener una cáscara dura y quebradiza. La parte comestible es su semilla, que mide entre 1 y 2 centímetros de largo y tiene una forma similar a una lágrima aplanada.

Este fruto proviene del almendro, un árbol que puede llegar a alcanzar hasta 10 metros de altura y cuyas flores varían en color, pudiendo ser blancas, rosadas o una mezcla de ambas.

El almendro se cultiva ampliamente debido a las valiosas características de las almendras. Según investigaciones difundidas en diversos medios de comunicación, su semilla no solamente es comestible, sino que además es conocida por su alto contenido de nutrientes esenciales, tales como proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Estas propiedades nutricionales hacen de las almendras un alimento altamente apreciado tanto en dietas comunes como en las especializadas.

Las almendras son uno de los frutos secos por excelencia gracias a su sabor, su versatilidad en la cocina y por la cantidad de nutrientes esenciales que aportan a nuestra salud. Desde su contenido proteico hasta sus grasas saludables y su riqueza en minerales, las almendras son un excelente complemento para una dieta equilibrada y saludable.

¿Cómo ayudan las almendras a proteger el corazón?

Las almendras son ricas en grasas saludables, principalmente grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son beneficiosas para la salud del corazón. Estas grasas han demostrado reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”) en la sangre, lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis y los ataques cardíacos. Según la Fundación Española del Corazón, el consumo regular de almendras puede contribuir a mejorar los perfiles de lípidos en sangre.

Las almendras son uno de los frutos secos más nutritivos y destacados por sus propiedades beneficiosas para la salud, según informes recientes. Este fruto seco rico en fibras, proteínas, y grasas saludables es recomendado por la Federación Española del Corazón.

Estas contienen altos niveles de vitaminas B y E, así como minerales como el hierro y el calcio. El consumo de almendras, ya sea como merienda o a media mañana, puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol, además de ser el fruto seco con mayor contenido de fibra.

¿Cómo ayudan las almendras a proteger los huesos?

El consumo regular de almendras incrementa significativamente los niveles de calcio en la sangre, según un estudio publicado en la Journal of the American College of Nutrition por la Universidad de Pensilvania. Esta investigación sugiere que las almendras pueden desempeñar un papel crucial en la salud ósea y en la prevención de la osteoporosis.

El estudio, llevado a cabo por investigadores en Estados Unidos, indica que las almendras son una fuente importante de minerales esenciales, como el calcio. Este mineral es esencial para fortalecer los huesos y mantener la salud del sistema óseo a lo largo del tiempo. Los hallazgos demuestran que quienes consumen almendras regularmente presentan mayores niveles de calcio en la sangre, lo cual es vital para prevenir la pérdida ósea, según difundió la Universidad de Pensilvania.

La osteoporosis es una condición que debilita los huesos y los hace más susceptibles a fracturas. La presencia de calcio es fundamental para mantener la densidad ósea y prevenir esta enfermedad. Las almendras, además de su perfil nutricional, se destacan por su aporte en minerales.

Otros beneficios de las almendras para la salud

Control de peso: Más allá de su contenido de grasa, las almendras tienen abundante cantidad de fibras en su composición, algo que puede colaborar en la sensación de saciedad para no comer en exceso especialmente durante la rutina. A su vez, algunos nutrientes de estos frutos secos no pueden faltar en una dieta para adelgazar. Algunos de ellos son el magnesio, el fósforo y las vitaminas E. Por otro lado, la vitamina B2 ayuda a convertir cualquier alimento en energía vital para hacer ejercicio.

Prevención del cáncer: El estrés oxidativo, que es un proceso natural relacionado al envejecimiento, suele dañar a las células y a diversos mecanismos de defensa del organismo contra los tumores. En este sentido, las almendras son una fuente rica en antioxidantes que previenen y disminuyen los efectos más graves de este cuadro. De todas formas, los especialistas indican que la gran mayoría de los antioxidantes están en la cáscara de las almendras, por lo que una buena recomendación es aprovecharlas en su totalidad.

Diabetes: Las almendras tienen grasas saludables y fibras que son esenciales para prevenir la diabetes tipo 2, que se produce cuando las células se vuelven resistentes a la insulina. Anteriormente, la nutricionista Jessica Lorenzo (MN 2295) le había indicado a Infobae: “Las personas con diabetes son propensas a la pérdida de masa muscular por sus características metabólicas. Hay que tener en cuenta que los azúcares de rápida absorción generan un veloz incremento de la glucosa en sangre y eso hay que evitarlo. Lo ideal entonces es consumir alimentos con bajo índice glucémico y combinarlos con proteínas, con fibras y con grasas saludables”; en este último caso, sin dudas, están estos frutos secos que tienen beneficios más que importantes para el ser humano.

Fortalecer el sistema inmunológico: Son una excelente fuente de vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. La vitamina E también juega un papel clave en la función inmunológica al estimular la producción de células inmunitarias que combaten las infecciones. Un estudio publicado en 2005 EN la Journal of the American Medical Association encontró que una dieta rica en vitamina E estaba asociada con una menor incidencia de infecciones respiratorias, lo que sugiere que consumir almendras regularmente podría ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades.

Ideas para incorporar las almendras en la dieta

Yogurt o leche con almendras

Incluir almendras en el desayuno es una opción saludable que proporciona grandes beneficios nutricionales. Según recomendaciones nutricionales, mezclar estos ingredientes con yogurt o leche por la mañana mejora la calidad de la dieta.

Además, las frutas secas como las pasas pueden picarse y añadirse a los cereales o como toppings en una ensalada de frutas, sugieren expertos. Esta práctica no solo agrega un valor nutritivo adicional, sino que también enriquece el sabor del platillo, haciéndolo más atractivo para las personas de todas las edades.

Ensalada

Las almendras son un excelente complemento para tus ensaladas, ya que aportan sabor, textura y una variedad de nutrientes esenciales. Puedes añadirlas de diferentes formas, ya sea procesadas, partidas a la mitad o trituradas. Al estar procesadas, permiten una mayor versatilidad en su uso, mientras que al partirlas a la mitad, mantienen una textura crujiente que contrasta bien con otros ingredientes.

Carne

Las almendras picadas son un ingrediente versátil que puede transformar tus platos de carne. Utilizarlas para rebozar verduras o carnes aporta una capa crujiente y nutritiva que contrasta deliciosamente con la suavidad del interior. Este método no solo añade textura, sino que también enriquece el sabor del platillo de forma natural y saludable.

Además, empanizar las carnes con almendras picadas es una excelente alternativa a los empanizados tradicionales. Este tipo de empanizado ofrece una opción más nutritiva y con un toque gourmet, ideal para sorprender a tus comensales. Las carnes empanizadas con almendras resultan en un platillo crocante por fuera y jugoso por dentro, con un sabor único y lleno de nutrientes beneficiosos.INFOBAE