Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 18 de marzo

Locales 18 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 18 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
13112020-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    ROCIO VERÓNICA    32841490
AGUIRRE    RUBEN OSCAR    26977697
AGUIRRE    MÍA JAZMÍN    57136912
AIMAR    JORGELINA SOLEDAD    34466437
ALBERA    VANESA SOLEDAD    32274675
ALBERA    GABRIEL ANTONIO    42559226
ALBRECHT    MARIA EMILIA    32068862
ALBRECHT    PAMELA NATALI    33452492
ALTAMIRANO    MARIA DE LOS ANGELES    39262546
ALZUGARAY    JESICA SOLEDAD    32886173
AMHERD    YAMIL PABLO    32068856
AMHERDT    DAVID EDUARDO    36776835
ANDEREGGEN    ARIANA MAGALI    53802302
ANTHIENI    JAZMÍN MARÍA    57041505
ARAGON    CELESTE MARIANELA    39051922
ARCE    CRISTIAN ALBERTO    31216079
ARMUA    LEANDRO EXEQUIEL    39857026
AVILA    AGUSTIN RICARDO    40036254
AYALA    ORLANDO ISMAEL    30693038
AYALA    MAXIMILIANO ANDRES    32873793
AYALA    DANIEL OSCAR    33353656
AYALA    MARÍA DE LOS ANGELES    33949567
BALOCCO    TOMAS LUIS    35749073
Baucero    Micaela Magalí    54616722
BEDINI    GRECIA NEREA    36776806
BERETE    MAXIMILIANO ARIEL    32724006
BERTINAT    SILVINA MARIANA    32274646
BERTOSSI    ALEJANDRA MARIA    27770983
BERTOSSI    MELISA MARIEL    32290347
BESSONE    ADRIAN MARIO    32274784
BESSONE    TOMAS    33218617
BETTIG    ROBERTO CARLOS    26190169
BETTIG    CRISTIAN DANTE    33664767
BIELER    NICOLAS    32068849
BORETTO    GISELA GUADALUPE    28022814
BORETTO    CINTIA    32274774
BORIN    MARIA PAULA    34267942
BOSCO    NADINA MARIA    40036257
BRUSAURO    EZEQUIEL OMAR    27015579
BÜRCHER    ALEJANDRO MIGUEL    31960604
BUSTOS    ESTELA SOLEDAD    33452478
CABRERA    LORENA SOLEDAD    32179026
CABRERA    LUCÍA MELANIA    38982645
CARIAGA    DAVID DAMIAN    38723251
CARRIZO    TAMARA JAQUELINA    37571532
CASTILLO    PABLO ADRIAN    34731409
CERATTO    DANIEL ALBERTO    29500210
CHERVAT    SOFIA SOLEDAD    49790547
CHERVAT    BIANCA LUCÍA    54203109
CHIAVARINI    MARIA DEL ROSARIO    53778721
COLOMBA    CORINA BELÉN    32274787
CORDOBA    EMANUEL IVÁN    39051907
CORONEL    ESTEFANIA ROCIO    40360507
CORTES    EXEQUIEL GERONIMO    32939465
CORVI    CECILIA LORENA    32274781
COSTANZO    GISELA LETICIA    33105020
DAMEVIN    ELIAS EZEQUIEL    35023140
DEL BARCO    AGUSTINA    34780830
EBERHARDT    GASTÓN ANDRÉS    32068836
EMMERT    MARIANA INÉS    27334844
ENGEL    KAREN NARELA    40891913
ESPINDOLA    CARLOS MIGUEL    29924522
ESPINDOLA    MATIAS GONZALO    37199079
FAVRE    SOFÍA SOLEDAD    40036245
FAVRE    MICAELA GUADALUPE    40036246
FEDERICHI    GUILLERMO ROQUE RAMON    28212521
FEDERICHI    MARCELO DANIEL    38723243
FERNANDEZ    NICOLÁS JOSÉ    32959251
FERNANDEZ    DANIELA SOLEDAD    35251179
FERNANDEZ    ERIKA BEATRIZ    38133821
FERRARIS    LEONARDO ANDRES    34663245
FLEITAS    MIRIAM ORIANA    40278246
FRANZEN    SERGIO ANDRES    38981806
FRUTOS    IVANA CAROLINA    34466382
GALVAN    EUGENIA    51191657
GAUTERO    MARCELA GUADALUPE    33218623
GERSTNER    ROBERTO SEBASTIAN    31386437
GIANGRAZZO    EXEQUIEL MATIAS    40450715
GIEFERL    FRANCO ALEJANDRO    39857029
GIMENEZ    CÉSAR DAVID    32218800
GIONE    GABRIELA ITATI    32711149
GODANO    MARINA SOLEDAD    34173465
GODOY    GUSTAVO CESAR    29500201
GODOY    VERÓNICA JOANA    40557588
GODOY    LISANDRO LUIS    57324053
GOLDY    ERINA JAEL    32886184
GOMEZ    VICTORIA AYELEN    40036252
GONZALEZ ARALLA    ALMA CAMILA    57136933
GORGO    SILVINA VANESA    32900423
GUTIERREZ    CARLOS MIGUEL    40036212
HAMMERLY    AYLEN LUZ    40036262
HANG    FRANCISCO JAVIER    39630340
HEINZEN    MARIA SOLEDAD    33500148
HEIS    DAIANA MARIA    39658779
HERMANN    ISABELLA BELÉN    57042987
IBARRA    JOHANA ANAHÍ    39027271
IMHOFF    CARLA ESTEFANIA    37199020
IMSAND    NICOLAS SEBASTIAN    29352890
ISLAN    KIARA    52134078
KERN    ALAIN JESUS    39630399
KLING    MICAELA VANESA    39856487
KUCHEN    ALEJANDRO    32068843
KUCHEN    LUISINA    35033780
KUCHEN    VIRGINIA BEATRIZ    37686353
KUÑICHEK    ALEJANDRA MARIA    32068844
LANDOLT    YANINA GUADALUPE    32274770
LEMOZ    VANINA SOLEDAD    33654613
LESCANO    SEBASTIAN IGNACIO    33300403
LIRIS    ROBERTO CARLOS    27532914
LONGONI    NICOLÁS JESÚS    40036282
LOPEZ    GABRIEL JESÚS    40277905
LOYOLA    GABRIEL EDUARDO    33039624
LUCENTE    NATALIA SILVANA    31423339
LUGGREN    NAZARENO DANIEL    32893699
MAIDANA    ROMINA BEATRIZ    29897047
MARTINEZ    LUANNA AGOSTINA    57136929
MARTINEZ ALEGRE    LUCAS    55097316
MARTINEZ FISSORE    JOAQUIN    39857050
MASSE    MARCELO OSCAR    31385538
MEHRING    JAVIER ENRIQUE    30171941
MERLO    CESAR OSCAR    37774781
MEURZET    VERÓNICA ANA ALICIA    32274667
MEYNET    ANALIA LAURA    29549030
MILL    MARÍA ALEJANDRA    36300931
MIÑAMBRES    ANGEL EDUARDO    33568154
MIÑAMBRES    JOSÉ ANDRÉS    35468337
MOLINARI    INES DEL VALLE    27864150
NAGEL    RAUL JOSE    29418170
NEUMANN    EMMA    50788384
NEUMANN    LISA    53917386
NIERENBERGER    HERNAN ANTONIO    32711155
NIERENBERGER    ELISABET GRISELDA    32711160
NIETO    PABLO DAVID    37773414
NIPOTTE    ANTONELA BELÉN    36300972
NIVEIRO    SERGIO FABIAN    33664837
OBREGON    MARIO SEBASTIÁN    36579008
ODASSO    AGOSTINA ANDREA    40036244
OSTTA    MARIA VICTORIA    32274771
OYARZABAL    NATALI MARIA    32851593
PAEZ    EMILIANO ALFREDO    32274772
PAEZ    LAYRA AMIRAH    56102737
PANUNCIO    MAXIMILIANO OSCAR    30693013
PAROLA    NOELIA SOLEDAD    31766413
PASCHETTA    GONZALO RUBÉN    28976697
PEDRAZZOLI    GLORIA CAROLINA    40036251
PEREZ    MARIA CRISTINA    29641672
PERREN    NATALIA SOLEDAD    32068847
PERREN    RODRIGO GABRIEL    32185242
PERRIG    DAMIAN HUGO    35749133
PETROSELLI    LARA    32711131
PIGHIN    PAMELA SOLEDAD    31092414
PROPST    FEDERICO RENE    32274696
RAFAEL CAPUMA    DAVID    94357500
RAMONDA    YANINA SOLEDAD    33218606
RAMONDA    GIAN LUCAS    54118948
RAMONDA    LEÓN BAUTISTA    57044395
RAMOS    DANIEL ALBERTO    32274782
RIVERO    AMPARO    57136934
ROA    VALERIA ITATI    39950804
RODRIGUEZ    JOSÉ MARÍA    35772809
RODRIGUEZ    DAIANA AYELÉN    39051942
RODRIGUEZ    CLAUDIO EZEQUIEL    39052067
RODRIGUEZ    CARLOS JAVIER    39856486
RODRIGUEZ    JOCELYN ARACELI    52361601
ROJAS    PAOLA LILIANA    32330502
ROLDAN    NADIA SOLEDAD    33899431
ROMAN    OSVALDO ANTONIO    33114368
ROMERO    ROMINA MARICEL    39661104
ROSALEZ    FLORENCIA BELEN    40036255
SAIRE    JULIO MIGUEL ANGEL    34267206
SCHMIDT    VERONICA BEATRIZ    31092451
SCHMIDT    HUGO SEBASTIÁN    32274778
SCHUMACHER    PABLO HUGO    35033741
SEGOVIA    CÉSAR OSCAR    30196568
SEJAS    DYLAN VICTOR    55930831
SEJAS    GIANFRANCO GAEL    56963163
SEJAS    AARON DAMIÁN    56021147
SERENO ALLOA    EMILIANO    40277909
SILVA    JESICA LORENA    34868714
SOSA    SABRINA    51279260
SOSA    EMILIA    54846450
SPIZZAMIGLIO    RICARDO DANIEL    36684146
SPOTTI    MATIAS SEBASTIÁN    30693115
STANGAFERRO    NICOLÁS ARIEL    32274764
STANICH    MAURICIO SEBASTIAN    29793603
STANOSS    JOEL EXEQUIEL    35124974
STORANI CHANTIRI    PABLO GABRIEL    32956777
TABAREZ    MIGUEL ISAAC    36589993
TAPARELLO    JULIANA LUCIA    40365704
TEMPO    MATIAS MIGUEL    32274644
VALLEJOS    ALEJANDRO ALBERTO    30693130
VERA    ROSANA VANESA    31155259
VERA    MARIA CELESTE    33924642
VILLALBA    DAVID EZEQUIEL    54024275
VILLANUEVA    GUADALUPE    55532621
WEIDMANN    CESAR EZEQUIEL    37461289
WELSCHEN    CARINA SOLEDAD    28928593
WELSCHEN    MARINA ESTER    31092411
ZAGAYNY    LAUREANO ALEJANDRO    40036256
ZANABRIA    JESICA FLORENCIA    38374599
ZURCHMITTEN    HELENA    55796912
ZURSCHMITTEN    NORMA BEATRIZ    28976695
ZURSCHMITTEN    FABIÁN ELÍAS    17559686
ZURSCHMITTEN    MATIAS    38723269

Te puede interesar

Te puede interesar