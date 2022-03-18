Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 18 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA ROCIO VERÓNICA 32841490
AGUIRRE RUBEN OSCAR 26977697
AGUIRRE MÍA JAZMÍN 57136912
AIMAR JORGELINA SOLEDAD 34466437
ALBERA VANESA SOLEDAD 32274675
ALBERA GABRIEL ANTONIO 42559226
ALBRECHT MARIA EMILIA 32068862
ALBRECHT PAMELA NATALI 33452492
ALTAMIRANO MARIA DE LOS ANGELES 39262546
ALZUGARAY JESICA SOLEDAD 32886173
AMHERD YAMIL PABLO 32068856
AMHERDT DAVID EDUARDO 36776835
ANDEREGGEN ARIANA MAGALI 53802302
ANTHIENI JAZMÍN MARÍA 57041505
ARAGON CELESTE MARIANELA 39051922
ARCE CRISTIAN ALBERTO 31216079
ARMUA LEANDRO EXEQUIEL 39857026
AVILA AGUSTIN RICARDO 40036254
AYALA ORLANDO ISMAEL 30693038
AYALA MAXIMILIANO ANDRES 32873793
AYALA DANIEL OSCAR 33353656
AYALA MARÍA DE LOS ANGELES 33949567
BALOCCO TOMAS LUIS 35749073
Baucero Micaela Magalí 54616722
BEDINI GRECIA NEREA 36776806
BERETE MAXIMILIANO ARIEL 32724006
BERTINAT SILVINA MARIANA 32274646
BERTOSSI ALEJANDRA MARIA 27770983
BERTOSSI MELISA MARIEL 32290347
BESSONE ADRIAN MARIO 32274784
BESSONE TOMAS 33218617
BETTIG ROBERTO CARLOS 26190169
BETTIG CRISTIAN DANTE 33664767
BIELER NICOLAS 32068849
BORETTO GISELA GUADALUPE 28022814
BORETTO CINTIA 32274774
BORIN MARIA PAULA 34267942
BOSCO NADINA MARIA 40036257
BRUSAURO EZEQUIEL OMAR 27015579
BÜRCHER ALEJANDRO MIGUEL 31960604
BUSTOS ESTELA SOLEDAD 33452478
CABRERA LORENA SOLEDAD 32179026
CABRERA LUCÍA MELANIA 38982645
CARIAGA DAVID DAMIAN 38723251
CARRIZO TAMARA JAQUELINA 37571532
CASTILLO PABLO ADRIAN 34731409
CERATTO DANIEL ALBERTO 29500210
CHERVAT SOFIA SOLEDAD 49790547
CHERVAT BIANCA LUCÍA 54203109
CHIAVARINI MARIA DEL ROSARIO 53778721
COLOMBA CORINA BELÉN 32274787
CORDOBA EMANUEL IVÁN 39051907
CORONEL ESTEFANIA ROCIO 40360507
CORTES EXEQUIEL GERONIMO 32939465
CORVI CECILIA LORENA 32274781
COSTANZO GISELA LETICIA 33105020
DAMEVIN ELIAS EZEQUIEL 35023140
DEL BARCO AGUSTINA 34780830
EBERHARDT GASTÓN ANDRÉS 32068836
EMMERT MARIANA INÉS 27334844
ENGEL KAREN NARELA 40891913
ESPINDOLA CARLOS MIGUEL 29924522
ESPINDOLA MATIAS GONZALO 37199079
FAVRE SOFÍA SOLEDAD 40036245
FAVRE MICAELA GUADALUPE 40036246
FEDERICHI GUILLERMO ROQUE RAMON 28212521
FEDERICHI MARCELO DANIEL 38723243
FERNANDEZ NICOLÁS JOSÉ 32959251
FERNANDEZ DANIELA SOLEDAD 35251179
FERNANDEZ ERIKA BEATRIZ 38133821
FERRARIS LEONARDO ANDRES 34663245
FLEITAS MIRIAM ORIANA 40278246
FRANZEN SERGIO ANDRES 38981806
FRUTOS IVANA CAROLINA 34466382
GALVAN EUGENIA 51191657
GAUTERO MARCELA GUADALUPE 33218623
GERSTNER ROBERTO SEBASTIAN 31386437
GIANGRAZZO EXEQUIEL MATIAS 40450715
GIEFERL FRANCO ALEJANDRO 39857029
GIMENEZ CÉSAR DAVID 32218800
GIONE GABRIELA ITATI 32711149
GODANO MARINA SOLEDAD 34173465
GODOY GUSTAVO CESAR 29500201
GODOY VERÓNICA JOANA 40557588
GODOY LISANDRO LUIS 57324053
GOLDY ERINA JAEL 32886184
GOMEZ VICTORIA AYELEN 40036252
GONZALEZ ARALLA ALMA CAMILA 57136933
GORGO SILVINA VANESA 32900423
GUTIERREZ CARLOS MIGUEL 40036212
HAMMERLY AYLEN LUZ 40036262
HANG FRANCISCO JAVIER 39630340
HEINZEN MARIA SOLEDAD 33500148
HEIS DAIANA MARIA 39658779
HERMANN ISABELLA BELÉN 57042987
IBARRA JOHANA ANAHÍ 39027271
IMHOFF CARLA ESTEFANIA 37199020
IMSAND NICOLAS SEBASTIAN 29352890
ISLAN KIARA 52134078
KERN ALAIN JESUS 39630399
KLING MICAELA VANESA 39856487
KUCHEN ALEJANDRO 32068843
KUCHEN LUISINA 35033780
KUCHEN VIRGINIA BEATRIZ 37686353
KUÑICHEK ALEJANDRA MARIA 32068844
LANDOLT YANINA GUADALUPE 32274770
LEMOZ VANINA SOLEDAD 33654613
LESCANO SEBASTIAN IGNACIO 33300403
LIRIS ROBERTO CARLOS 27532914
LONGONI NICOLÁS JESÚS 40036282
LOPEZ GABRIEL JESÚS 40277905
LOYOLA GABRIEL EDUARDO 33039624
LUCENTE NATALIA SILVANA 31423339
LUGGREN NAZARENO DANIEL 32893699
MAIDANA ROMINA BEATRIZ 29897047
MARTINEZ LUANNA AGOSTINA 57136929
MARTINEZ ALEGRE LUCAS 55097316
MARTINEZ FISSORE JOAQUIN 39857050
MASSE MARCELO OSCAR 31385538
MEHRING JAVIER ENRIQUE 30171941
MERLO CESAR OSCAR 37774781
MEURZET VERÓNICA ANA ALICIA 32274667
MEYNET ANALIA LAURA 29549030
MILL MARÍA ALEJANDRA 36300931
MIÑAMBRES ANGEL EDUARDO 33568154
MIÑAMBRES JOSÉ ANDRÉS 35468337
MOLINARI INES DEL VALLE 27864150
NAGEL RAUL JOSE 29418170
NEUMANN EMMA 50788384
NEUMANN LISA 53917386
NIERENBERGER HERNAN ANTONIO 32711155
NIERENBERGER ELISABET GRISELDA 32711160
NIETO PABLO DAVID 37773414
NIPOTTE ANTONELA BELÉN 36300972
NIVEIRO SERGIO FABIAN 33664837
OBREGON MARIO SEBASTIÁN 36579008
ODASSO AGOSTINA ANDREA 40036244
OSTTA MARIA VICTORIA 32274771
OYARZABAL NATALI MARIA 32851593
PAEZ EMILIANO ALFREDO 32274772
PAEZ LAYRA AMIRAH 56102737
PANUNCIO MAXIMILIANO OSCAR 30693013
PAROLA NOELIA SOLEDAD 31766413
PASCHETTA GONZALO RUBÉN 28976697
PEDRAZZOLI GLORIA CAROLINA 40036251
PEREZ MARIA CRISTINA 29641672
PERREN NATALIA SOLEDAD 32068847
PERREN RODRIGO GABRIEL 32185242
PERRIG DAMIAN HUGO 35749133
PETROSELLI LARA 32711131
PIGHIN PAMELA SOLEDAD 31092414
PROPST FEDERICO RENE 32274696
RAFAEL CAPUMA DAVID 94357500
RAMONDA YANINA SOLEDAD 33218606
RAMONDA GIAN LUCAS 54118948
RAMONDA LEÓN BAUTISTA 57044395
RAMOS DANIEL ALBERTO 32274782
RIVERO AMPARO 57136934
ROA VALERIA ITATI 39950804
RODRIGUEZ JOSÉ MARÍA 35772809
RODRIGUEZ DAIANA AYELÉN 39051942
RODRIGUEZ CLAUDIO EZEQUIEL 39052067
RODRIGUEZ CARLOS JAVIER 39856486
RODRIGUEZ JOCELYN ARACELI 52361601
ROJAS PAOLA LILIANA 32330502
ROLDAN NADIA SOLEDAD 33899431
ROMAN OSVALDO ANTONIO 33114368
ROMERO ROMINA MARICEL 39661104
ROSALEZ FLORENCIA BELEN 40036255
SAIRE JULIO MIGUEL ANGEL 34267206
SCHMIDT VERONICA BEATRIZ 31092451
SCHMIDT HUGO SEBASTIÁN 32274778
SCHUMACHER PABLO HUGO 35033741
SEGOVIA CÉSAR OSCAR 30196568
SEJAS DYLAN VICTOR 55930831
SEJAS GIANFRANCO GAEL 56963163
SEJAS AARON DAMIÁN 56021147
SERENO ALLOA EMILIANO 40277909
SILVA JESICA LORENA 34868714
SOSA SABRINA 51279260
SOSA EMILIA 54846450
SPIZZAMIGLIO RICARDO DANIEL 36684146
SPOTTI MATIAS SEBASTIÁN 30693115
STANGAFERRO NICOLÁS ARIEL 32274764
STANICH MAURICIO SEBASTIAN 29793603
STANOSS JOEL EXEQUIEL 35124974
STORANI CHANTIRI PABLO GABRIEL 32956777
TABAREZ MIGUEL ISAAC 36589993
TAPARELLO JULIANA LUCIA 40365704
TEMPO MATIAS MIGUEL 32274644
VALLEJOS ALEJANDRO ALBERTO 30693130
VERA ROSANA VANESA 31155259
VERA MARIA CELESTE 33924642
VILLALBA DAVID EZEQUIEL 54024275
VILLANUEVA GUADALUPE 55532621
WEIDMANN CESAR EZEQUIEL 37461289
WELSCHEN CARINA SOLEDAD 28928593
WELSCHEN MARINA ESTER 31092411
ZAGAYNY LAUREANO ALEJANDRO 40036256
ZANABRIA JESICA FLORENCIA 38374599
ZURCHMITTEN HELENA 55796912
ZURSCHMITTEN NORMA BEATRIZ 28976695
ZURSCHMITTEN FABIÁN ELÍAS 17559686
ZURSCHMITTEN MATIAS 38723269