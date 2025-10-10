San Carlos Sud: Taller para Adultos Mayores “Siendo con + sentido”

En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, la Comuna de San Carlos Sud los invita a participar de un taller denominado “Siendo con + sentido”.

Locales10 de octubre de 2025
Este encuentro se centrará en el rol de los adultos mayores en la sociedad, promoviendo la reflexión y el compartir entre todos; y se desarrollará el próximo Viernes 17 de Octubre a las 17 hs. en el SUM Comunal (San Martín 952) con una duración estimada de 90 minutos.

 

