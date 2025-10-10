San Carlos Sud: Taller para Adultos Mayores “Siendo con + sentido”

Se presentó la Muestra “Retratos que laten” de la Escuela Mariano MorenoLocales10 de octubre de 2025
El acto de apertura se llevó a cabo este miércoles en la explanada del Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, la Comuna de San Carlos Sud los invita a participar de un taller denominado “Siendo con + sentido”.Locales10 de octubre de 2025
Este encuentro se centrará en el rol de los adultos mayores en la sociedad, promoviendo la reflexión y el compartir entre todos; y se desarrollará el próximo Viernes 17 de Octubre a las 17 hs. en el SUM Comunal (San Martín 952) con una duración estimada de 90 minutos.
El acto de apertura se llevó a cabo este miércoles en la explanada del Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
El Concejo Municipal de San Carlos Centro conmemora este 9 de octubre el 39° aniversario de la declaración de nuestra localidad como Ciudad, establecida mediante la Ley Provincial N° 9935, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en 1986.
La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.
Con el objetivo de seguir llevando adelante acciones que promuevan la concientización e importancia del cuidado del medio ambiente, la Escuela Manuel Belgrano N° 359 recibió a referentes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, quienes brindaron una charla sobre separación de residuos y compostaje.
Nuestra colonia San Carlos, fue tierra inundada por europeos, entre ellos italianos, deseosos de encontrar en este terruño la paz y la seguridad que su suelo natal no podía darles. (Foto archivo).
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, MAÑANA VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
Nuestra colonia San Carlos, fue tierra inundada por europeos, entre ellos italianos, deseosos de encontrar en este terruño la paz y la seguridad que su suelo natal no podía darles. (Foto archivo).
Con el objetivo de seguir llevando adelante acciones que promuevan la concientización e importancia del cuidado del medio ambiente, la Escuela Manuel Belgrano N° 359 recibió a referentes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, quienes brindaron una charla sobre separación de residuos y compostaje.
La función ya está disponible en 145 países y se puede usar desde la web o dispositivos móviles.
El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad
El acto de apertura se llevó a cabo este miércoles en la explanada del Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, la Comuna de San Carlos Sud los invita a participar de un taller denominado “Siendo con + sentido”.