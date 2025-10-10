Se presentó la Muestra “Retratos que laten” de la Escuela Mariano Moreno

Allí, las docentes Carla Koch y Verónica Gavatorta se refirieron a la exposición denominada “Retratos que laten”, compuesta por dibujos y esculturas de alumnos de 5° Grado de la Escuela Mariano Moreno N°356.

También hicieron lo propio en la oportunidad, la Directora de la institución Nanci Arballo y el Intendente Juan José Placenzotti.

A continuación, realizó su presentación el coro de niños del establecimiento educativo para luego ingresar y recorrer la exposición.

Cabe destacar que la muestra surgió en el marco del proyecto institucional cuyo eje temático fue la identidad y la propuesta áulica "Los Artistas de su Vida".