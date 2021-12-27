Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy lunes 27 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE FERNANDO ISMAEL 49577543
AGUIRRE FERNANDA ILIANA 49577888
AIMARETTI VICTORIA 49709774
ALBRECHT EMMA 49447698
ALBRECHT MAXIMO ALEJO 49271889
Alegre Nair 49576282
ALLIONI MATEO NICOLAS 48853735
ALMADA LUCIANA BELEN 49871523
ALVAREZ ALAN DAVID 49143397
AMBORT ALEJO PATRICIO 49143376
ARANDA NAHIARA ABRIL 49143365
ARDIZZONE BENJAMÍN 48738770
Balmaceda Enzo Nicolas 49142329
BAZAN XIMENA ELIANA 49638127
BECKER SOL MILAGROS 49638122
BERTAINA CELINA 49507090
BERTONE MILAGROS NATIVIDAD 49709625
BERTOSSI AGUSTÌN MATEO 49143368
BERTOSSI FEDERICO 49507089
Bessone Ana paula 49505716
Bieler Victoria 49394458
BONATTI FRANCO 49270176
BORETTO JUAN IGNACIO 49636520
BOUTET BRUNO IVÁN 49394620
BOVO BALLY TOMÁS SANTIAGO 49143385
Bravo Mariela eugenia 47209703
BRIZZIO ROVA MARTINA 49143382
BROCHERO UMA 49394619
BUGDAHL BAUTISTA MANUEL 49143370
BURGI JUAN IGNACIO 49505827
Bustos Alexis simon 49638107
CALCATERRA JOSEFINA 49638408
CARBALLO BENJAMÌN ARIEL 47769813
CARDOZO PRISCILA AVRIL 49143392
CHATELAIN CORNIER VALENTINA 49394612
CHAVARINI JUSTINA ANABEL 49638112
CIAFARDINI LAUTARO 49245031
CLEMENZ AINARA AZUL 49271890
COLOMBA MORENA 49448111
CORDOBA JESICA ALDANA 46763530
DEBRUYNE SOFÍA 49377756
DEJON FEDERICO IGNACIO 49394628
Dejon Mateo luciano 49638133
DEJON ALAN MAURICIO 49638131
Denis Camila 49578245
DEVESA YASSIN LAUTARO 49394632
DIAZ LAUREANO IVÁN 49574505
DIETRICH GABRIEL 49638120
EBENEGGER JUAN IGNACIO 48188535
EBERHARDT MARCOS EZEQUIEL 46839939
EBERHARDT LUISA INES 49394625
EBERHARDT BIANCA CRISTINA 49577914
EBERHARDT NAHUEL VALENTIN 49577913
ESPERANZA DELFINA ELENA 49447155
Falchini Bautista 49815574
FARIAS JULIAN EZEQUIEL 49636905
FAVRE BAUTISTA 49505794
FAVRE ESCALANTE DULCE MARÍA 49394604
FELKER SANTIAGO DAVID 48262795
FERNANDEZ YAHIR ABDIAS 49107884
FERNÁNDEZ JULIETA 49108595
Ferrero Josefina 48469791
FERRERO SERENA MÍA 49383947
feulien carolina belen 46764440
FIGLIA SANTIAGO ERNESTO 49394635
Forastieri Priscila 49042390
FRIGIERI RENZO 49042395
GALVAN PAPORELLO ANTONIO 49042392
GARNERO BAUTISTA ARON 49638136
Garnica José 49394614
GEREZ CINTIA ELENA 49709513
Gigena Thiago 49042388
Godoy yazmin 47769835
GOETTE CANDELA ALEJANDRA 49271881
GOMEZ VALENTINO 48973433
GONZALEZ BRUNO 49271883
GORGO TIZIANO 49394609
GRIMI FRANCO IGNACIO 49042399
GROSI MALENA VALENTINA 49394649
GUNZIGER JUAN 49039671
HAMMERLY ALEJO VICTOR 49447771
HEINZEN PUZ ANDRÉS 49271459
HOFSTETTER EROS NICOLÁS 49394627
Huck TOMAS LORENZO 46654370
IMHOFF FRANCISCO JAVIER 48738780
IMVINKELRIED JAZMIN BELEN 48738777
IMVINKELRIED ABDIEL 49638141
INSAURRALDE EMMA 49756312
JULLIER IGNACIO HUGO 47922647
Keller Tiziano 46839943
KESSLER FACUNDO 49143375
KESSLER GIANELA 49638108
KESTLER ALFONSINA 48251523
KRATKY GERALDINE 49268336
KREIG GRASSO JUAN BAUTISTA 49576531
KUCHEN DELFINA 48965022
KUCHEN LARA 49574501
KUXHAUS CAMILA MILAGROS 49507092
LASSO JULIAN 47769637
LEIKER ESTEBAN 49638139
LOPEZ LUCÍA FERNANDA 49143367
LÓPEZ GUSTAVO NICOLÁS 45954087
MACHADO SANDEZ ALEXANDER TIXIANO 49382845
MACIEL LUCCA ALEXANDER 49107897
MAGNIN ABRIL MARÍA 49143399
Mangold Néstor Juan 49108373
marengo jose maria 49445662
MARIN VALENTINA 49394617
MARRERO MARTINA 49143395
MARTINELLI FAUSTO 49577262
MASINO AGUSTINA 49576149
mejail Felix angel 49090569
Menchini Juan Pablo 46628674
MENDOZA DI STEFANO FRANCO JOAQUÍN 49270826
METZLER BENJAMÍN HERNÁN 49106288
MEYNET SIOMARA DENIS 49145135
MIRANDA BRUN CATALINA 49638115
MOINE VIRGINIA BELÉN 49394646
MONTERO CANDELA JAZMÍN 49638135
MONTI DEGLI ESPOTI LEONARDO NICOLÁS 49394613
MOREL JOSEFINA GUADALUPE 49394644
MOTTURA THIAGO JOAQUÍN 49270177
MÜHN VALENTÍN TIZIANO 49143364
MÜHN ISAÍAS NAHUEL 49394624
NIEREMBERGER LORENZO ANDRÉS 49394647
Nierenberger Santiago 47586460
NIERENBERGER ELIAS MANUEL 49638118
Ojeda Valentín Uriel 49577970
ORTMANN ANTONELA CATALINA 49638687
OTTONELLI FACUNDO JOSÉ 49394621
OTTONELLI LOURDES GUILLERMINA 49574509
OVIEDO NAHUEL VALENTINO 49270179
OYARZABAL ALCIDES FRANCISCO 49710861
PAGLIERO RENATA 49638101
PAPORELLO JOAQUÍN 49638102
PAPORELLO PERALTA STEFANO 49507084
PAREDES BOSCOVICH EZEQUIEL JOSE 49709790
PASCUALE FLORENCIA SOL 49638119
PERALTA VICTORIA 49143386
PICCOLI SANTIAGO 49039298
PICCOLI RAMIRO IGNACIO 49638878
PINCIROLI CANDELA 49042397
PORTILLO ANA CLARA 49143383
PORTO GAIDO AUGUSTO 49143369
POSPISIL LUCAS FRANCISCO 49144410
PRATO ANABELLA 49638873
PROPST TIZIANO 49143362
QUARTINO BAUTISTA HERNÁN 49507086
QUIRICO JUAN GABRIEL 49445597
QUIROGA FRANCISCO 49394508
RAMIREZ PRISCILA AYELÉN 48875200
RAMIREZ FAVRE MARTINA 49638445
REBOLEDO EMILIO ALBERTO 49271112
REGALDO MATEO 49042393
REGALDO GASSER BAUTISTA DANIEL 49143390
REINHARDT FACUNDO ANDRÉS 49638124
RETAMOSO JOAQUÍN ALEJANDRO 49394611
REYNOSO MASINO SANTIAGO 49709575
RIGALDO ROCÍO PILAR 49270830
RIOS LUISINA BELÉN 49507097
RIOS ACOSTA FEDERICO NOÉ 49638132
Riva Josefina martina 49507082
RODRIGUEZ LAUTARO EZEQUIEL 49270964
RODRIGUEZ LUNA YAZMÍN 49393955
RODRIGUEZ SEBASTIÁN JESÚS 49039299
ROGGERO BRUNO OCTAVIO 46497426
ROSCIANI MARÍA VICTORIA 49268307
ROSSI SOFÍA MILAGROS 49394642
ROSSI JOSEFINA BIANCA 49638142
RUIZ BENTEO NAHUEL AARON 49584594
SACCO CANDELA 49268492
SALAS SILVANO SILVESTRE 49143562
SANTILLAN CATHERINA CECILIA 49200832
SAUCEDO GIMENEZ ISABELA LUISA 49394626
SCHAMME ANELEY SOFIA 49144352
Schmidhalter Bruno Ariel 49638129
SCHMIDT CAMILA GUADALUPE 49638104
SELTZER YAZMÍN AINELÉN 49578324
SOBRERO OVANDO VALENTINO 49638146
SOBREVILLA MÁXIMO TOBÍAS 49042389
SOSA LAUTARO VALENTIN 49394605
SOULIER IAN 49638117
SPAGNI AVRIL 49638459
SPAGNOL ZANUTTINI GASTÓN DARÍO 49394637
STANGAFERRO SCHEFER AVRIL 49638121
STANICH BRUNO 49755976
STOFFEL PAULINA 49107882
STRATTA LOURDES GIMENA 49143363
SUAREZ VALENTINA ABIGAIL 49755465
TAIBO NICOLÁS ANDRÉS 49143391
TESSARI MAURO 49574848
TESSI IRINA MAGALÍ 49394639
TIBUSSI ROSSI SANTINO RICARDO 47761536
VALLEJOS AGUSTIN ANDRES 49394603
VERGARA JUAN PABLO 49507091
Villalba Esteban 49507095
VILLANUEVA JULIANA BELEN 49268480
VOGT MATÍAS NATANAEL 49508946
WALKER UMA NATIVIDAD 49574506
WEISSEN JERÓNIMO 49394623
WELCHEN MARÍA PILAR 49447605
WELSCHEN BENJAMÍN NICOLÁS 49269007
WELSCHEN PUCHETA EDUARDO FRANCO 49039601
WUESTER FERNANDEZ LUZ MIA 49143400
ZANUTTINI GONZALO MARIO 49143379
ZAPATA THIAGO GABRIEL CRISTIANO 49107888
ZENCLUSEN IOVALDI ANA CLARA 49042398
ZURBRIGGEN SALVADOR 49271887