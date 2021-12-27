Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy lunes 27 de diciembre en el Suchón

Locales 27 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 27 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    FERNANDO ISMAEL    49577543
AGUIRRE    FERNANDA ILIANA    49577888
AIMARETTI    VICTORIA    49709774
ALBRECHT    EMMA    49447698
ALBRECHT    MAXIMO ALEJO    49271889
Alegre    Nair    49576282
ALLIONI    MATEO NICOLAS    48853735
ALMADA    LUCIANA BELEN    49871523
ALVAREZ    ALAN DAVID    49143397
AMBORT    ALEJO PATRICIO    49143376
ARANDA    NAHIARA ABRIL    49143365
ARDIZZONE    BENJAMÍN    48738770
Balmaceda    Enzo Nicolas    49142329
BAZAN    XIMENA ELIANA    49638127
BECKER    SOL MILAGROS    49638122
BERTAINA    CELINA    49507090
BERTONE    MILAGROS NATIVIDAD    49709625
BERTOSSI    AGUSTÌN MATEO    49143368
BERTOSSI    FEDERICO    49507089
Bessone    Ana paula    49505716
Bieler    Victoria    49394458
BONATTI    FRANCO    49270176
BORETTO    JUAN IGNACIO    49636520
BOUTET    BRUNO IVÁN    49394620
BOVO BALLY    TOMÁS SANTIAGO    49143385
Bravo    Mariela eugenia    47209703
BRIZZIO ROVA    MARTINA    49143382
BROCHERO    UMA    49394619
BUGDAHL    BAUTISTA MANUEL    49143370
BURGI    JUAN IGNACIO    49505827
Bustos    Alexis simon    49638107
CALCATERRA    JOSEFINA    49638408
CARBALLO    BENJAMÌN ARIEL    47769813
CARDOZO    PRISCILA AVRIL    49143392
CHATELAIN CORNIER    VALENTINA    49394612
CHAVARINI    JUSTINA ANABEL    49638112
CIAFARDINI    LAUTARO    49245031
CLEMENZ    AINARA AZUL    49271890
COLOMBA    MORENA    49448111
CORDOBA    JESICA ALDANA    46763530
DEBRUYNE    SOFÍA    49377756
DEJON    FEDERICO IGNACIO    49394628
Dejon    Mateo luciano    49638133
DEJON    ALAN MAURICIO    49638131
Denis    Camila    49578245
DEVESA    YASSIN LAUTARO    49394632
DIAZ    LAUREANO IVÁN    49574505
DIETRICH    GABRIEL    49638120
EBENEGGER    JUAN IGNACIO    48188535
EBERHARDT    MARCOS EZEQUIEL    46839939
EBERHARDT    LUISA INES    49394625
EBERHARDT    BIANCA CRISTINA    49577914
EBERHARDT    NAHUEL VALENTIN    49577913
ESPERANZA    DELFINA ELENA    49447155
Falchini    Bautista    49815574
FARIAS    JULIAN EZEQUIEL    49636905
FAVRE    BAUTISTA    49505794
FAVRE ESCALANTE    DULCE MARÍA    49394604
FELKER    SANTIAGO DAVID    48262795
FERNANDEZ    YAHIR ABDIAS    49107884
FERNÁNDEZ    JULIETA    49108595
Ferrero    Josefina    48469791
FERRERO    SERENA MÍA    49383947
feulien    carolina belen    46764440
FIGLIA    SANTIAGO ERNESTO    49394635
Forastieri    Priscila    49042390
FRIGIERI    RENZO    49042395
GALVAN PAPORELLO    ANTONIO    49042392
GARNERO    BAUTISTA ARON    49638136
Garnica    José    49394614
GEREZ    CINTIA ELENA    49709513
Gigena    Thiago    49042388
Godoy    yazmin    47769835
GOETTE    CANDELA ALEJANDRA    49271881
GOMEZ    VALENTINO    48973433
GONZALEZ    BRUNO    49271883
GORGO    TIZIANO    49394609
GRIMI    FRANCO IGNACIO    49042399
GROSI    MALENA VALENTINA    49394649
GUNZIGER    JUAN    49039671
HAMMERLY    ALEJO VICTOR    49447771
HEINZEN PUZ    ANDRÉS    49271459
HOFSTETTER    EROS NICOLÁS    49394627
Huck    TOMAS LORENZO    46654370
IMHOFF    FRANCISCO JAVIER    48738780
IMVINKELRIED    JAZMIN BELEN    48738777
IMVINKELRIED    ABDIEL    49638141
INSAURRALDE    EMMA    49756312
JULLIER    IGNACIO HUGO    47922647
Keller    Tiziano    46839943
KESSLER    FACUNDO    49143375
KESSLER    GIANELA    49638108
KESTLER    ALFONSINA    48251523
KRATKY    GERALDINE    49268336
KREIG GRASSO    JUAN BAUTISTA    49576531
KUCHEN    DELFINA    48965022
KUCHEN    LARA    49574501
KUXHAUS    CAMILA MILAGROS    49507092
LASSO    JULIAN    47769637
LEIKER    ESTEBAN    49638139
LOPEZ    LUCÍA FERNANDA    49143367
LÓPEZ    GUSTAVO NICOLÁS    45954087
MACHADO SANDEZ    ALEXANDER TIXIANO    49382845
MACIEL    LUCCA ALEXANDER    49107897
MAGNIN    ABRIL MARÍA    49143399
Mangold    Néstor Juan    49108373
marengo    jose maria    49445662
MARIN    VALENTINA    49394617
MARRERO    MARTINA    49143395
MARTINELLI    FAUSTO    49577262
MASINO    AGUSTINA    49576149
mejail    Felix angel    49090569
Menchini    Juan Pablo    46628674
MENDOZA DI STEFANO    FRANCO JOAQUÍN    49270826
METZLER    BENJAMÍN HERNÁN    49106288
MEYNET    SIOMARA DENIS    49145135
MIRANDA BRUN    CATALINA    49638115
MOINE    VIRGINIA BELÉN    49394646
MONTERO    CANDELA JAZMÍN    49638135
MONTI DEGLI ESPOTI    LEONARDO NICOLÁS    49394613
MOREL    JOSEFINA GUADALUPE    49394644
MOTTURA    THIAGO JOAQUÍN    49270177
MÜHN    VALENTÍN TIZIANO    49143364
MÜHN    ISAÍAS NAHUEL    49394624
NIEREMBERGER    LORENZO ANDRÉS    49394647
Nierenberger    Santiago    47586460
NIERENBERGER    ELIAS MANUEL    49638118
Ojeda    Valentín Uriel    49577970
ORTMANN    ANTONELA CATALINA    49638687
OTTONELLI    FACUNDO JOSÉ    49394621
OTTONELLI    LOURDES GUILLERMINA    49574509
OVIEDO    NAHUEL VALENTINO    49270179
OYARZABAL    ALCIDES FRANCISCO    49710861
PAGLIERO    RENATA    49638101
PAPORELLO    JOAQUÍN    49638102
PAPORELLO PERALTA    STEFANO    49507084
PAREDES BOSCOVICH    EZEQUIEL JOSE    49709790
PASCUALE    FLORENCIA SOL    49638119
PERALTA    VICTORIA    49143386
PICCOLI    SANTIAGO    49039298
PICCOLI    RAMIRO IGNACIO    49638878
PINCIROLI    CANDELA    49042397
PORTILLO    ANA CLARA    49143383
PORTO GAIDO    AUGUSTO    49143369
POSPISIL    LUCAS FRANCISCO    49144410
PRATO    ANABELLA    49638873
PROPST    TIZIANO    49143362
QUARTINO    BAUTISTA HERNÁN    49507086
QUIRICO    JUAN GABRIEL    49445597
QUIROGA    FRANCISCO    49394508
RAMIREZ    PRISCILA AYELÉN    48875200
RAMIREZ FAVRE    MARTINA    49638445
REBOLEDO    EMILIO ALBERTO    49271112
REGALDO    MATEO    49042393
REGALDO GASSER    BAUTISTA DANIEL    49143390
REINHARDT    FACUNDO ANDRÉS    49638124
RETAMOSO    JOAQUÍN ALEJANDRO    49394611
REYNOSO MASINO    SANTIAGO    49709575
RIGALDO    ROCÍO PILAR    49270830
RIOS    LUISINA BELÉN    49507097
RIOS ACOSTA    FEDERICO NOÉ    49638132
Riva    Josefina martina    49507082
RODRIGUEZ    LAUTARO EZEQUIEL    49270964
RODRIGUEZ    LUNA YAZMÍN    49393955
RODRIGUEZ    SEBASTIÁN JESÚS    49039299
ROGGERO    BRUNO OCTAVIO    46497426
ROSCIANI    MARÍA VICTORIA    49268307
ROSSI    SOFÍA MILAGROS    49394642
ROSSI    JOSEFINA BIANCA    49638142
RUIZ BENTEO    NAHUEL AARON    49584594
SACCO    CANDELA    49268492
SALAS    SILVANO SILVESTRE    49143562
SANTILLAN    CATHERINA CECILIA    49200832
SAUCEDO GIMENEZ    ISABELA LUISA    49394626
SCHAMME    ANELEY SOFIA    49144352
Schmidhalter    Bruno Ariel    49638129
SCHMIDT    CAMILA GUADALUPE    49638104
SELTZER    YAZMÍN AINELÉN    49578324
SOBRERO OVANDO    VALENTINO    49638146
SOBREVILLA    MÁXIMO TOBÍAS    49042389
SOSA    LAUTARO VALENTIN    49394605
SOULIER    IAN    49638117
SPAGNI    AVRIL    49638459
SPAGNOL ZANUTTINI    GASTÓN DARÍO    49394637
STANGAFERRO SCHEFER    AVRIL    49638121
STANICH    BRUNO    49755976
STOFFEL    PAULINA    49107882
STRATTA    LOURDES GIMENA    49143363
SUAREZ    VALENTINA ABIGAIL    49755465
TAIBO    NICOLÁS ANDRÉS    49143391
TESSARI    MAURO    49574848
TESSI    IRINA MAGALÍ    49394639
TIBUSSI ROSSI    SANTINO RICARDO    47761536
VALLEJOS    AGUSTIN ANDRES    49394603
VERGARA    JUAN PABLO    49507091
Villalba    Esteban    49507095
VILLANUEVA    JULIANA BELEN    49268480
VOGT    MATÍAS NATANAEL    49508946
WALKER    UMA NATIVIDAD    49574506
WEISSEN    JERÓNIMO    49394623
WELCHEN    MARÍA PILAR    49447605
WELSCHEN    BENJAMÍN NICOLÁS    49269007
WELSCHEN PUCHETA    EDUARDO FRANCO    49039601
WUESTER FERNANDEZ    LUZ MIA    49143400
ZANUTTINI    GONZALO MARIO    49143379
ZAPATA    THIAGO GABRIEL CRISTIANO    49107888
ZENCLUSEN IOVALDI    ANA CLARA    49042398
ZURBRIGGEN    SALVADOR    49271887

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