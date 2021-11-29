Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy lunes 29 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO ELIAS NICOLAS 50788368
Acosta LuZmila 50349856
ACOSTA VALENTIN 52086235
ACQUATTI ROCIO BELEN 51279903
ACUÑA BENJAMÍN NICOLÁS 51280874
ADROVER YULIANA 50556601
AIMARETTI MORENA AYELÉN 50556661
ALBERINI LUCIANA 51020784
ALBORNOZ RODRIGUEZ LORENZO DAVID 51404009
Albrecht Bautista uriel 50605283
ALBRECHT DALMA 51502829
ALLIONI ZAIRA MARTINA 50449248
ALVAREZ LUCAS DANIEL 50312878
ALVAREZ ERIK ANDRÉ 51191661
AMBORT JULIAN ANDRES 51230015
AMHERDT MIA 50923492
Amherdt pilar 52135788
ANDINO EMILIANO IÑAKI 50556629
ANGELINI TIZIANO 50242146
ANTHIENI BERNARDI VALENTINO 50923002
ANTHIENI DEVESA IRINA MILAGROS 50556682
ARALLA THAÍS 51404036
ARCE MORENA MARTINA 50556603
AYALA BENJAMIN EDUARDO 50312033
AYALA RAMIRO MARCELO 50923022
AYALA UMA 50788391
AYALA SANTIAGO FACUNDO 52145282
Ayub Paula Vanina 49924695
BAEZ MATIAS GERMAN 50830015
BALBINO IMSAND NARELA DENIS 51190533
BARBERIS LONG MARTIN 50406738
BARRETO ALMA MARTINA 51322909
BARRETO TAMARA JUDITH 52135784
BARRIENTOS LUCIANA JAZMIN 50758100
BARTOLE GASPAR 50556525
BELLON MACEDO ANDRÉS GABRIEL 51230193
BELSITO MORENA 50923479
BENEDETTO MIRELA DE DIOS 52135787
BERONE MARIANO LORENZO MATEO 50755339
BERTINAT PAULA 50242226
BERTOSSI VALENTINO 48711344
Bertossi Maximo 51191172
bertossi zárate iván 54339861
Berutti Zaira Guadalupe 49638196
BESSONE GONZALEZ ALMA MIA 51322859
BETTIG AARON ELIAS 50608024
Bettig benjamin 51010585
BLANCO MELODY MICAELA 52134261
Bocassi Renata 52691662
BORTOLOZZI SANTIAGO PAULO 50349886
Boxler pulidori Zoe joselin 50732424
BRIZZIO ROVA IGNACIO 50923495
Brusauro Eunice Pía 50122111
BURROTTI JOSEFINA MARÍA 51010336
CABRERA BRUNO EXEQUIEL 51323236
CALEGARI CAMILO SAMUEL 50556624
CALEGARI ROMERO BAUTISTA ANDRÉS 50311991
CALEGARI ROMERO MIA AZUL 51280204
CAMPANA SOFIA 50349292
CARAMELLINO NAGEL MATEO 49979019
CARRIZO GIANELA ABIGAIL 50608810
CASTRO PAMELA LUANA 50349866
CASTRO ERICA AILÉN 53499205
CEAGLIO LUIS MISAEL 55715290
CEAGLIO ILEANA NEREA 50922176
CECCHINI BAUTISTA GUSTAVO 50699322
CENCI JOAQUÍN ANTONIO 52072062
CESARINI ISABELLA MARÍA 51096516
CHISARI AGUSTINA BELEN 52018094
Cisneros Brandon 52101768
CLAUSEN LUCIO 51078659
COCERES INDIRA MELANY 50451696
COLAUTTI VALENTÍN ANDRÉS 50923481
COLOMBO CELINA 50556646
Condori Inés 49924676
COOKE TOSI JUANA 51191667
CORIA CHRISTIAN KAIN 51404274
CORIA HOFSTETTER JOCCELINE 51403398
CORONEL MATEO LUCIANO 56690670
COSTANZO COLOMBA SANTINO 50788364
COTICHINI ROSALEZ LOURDES SOLEDAD 51191681
Croatto Francisco 50349854
DEJON LUCIANO FABIÁN 51323943
DIAZ MARTÍN 50609388
DIB SOLA SIMÓN 51404270
Dip FACUNDO manuel 51504457
DOMINICI CANDELARIA JORGELINA 50349870
DONNET MARÍA SOL 50556608
DONNET AGOSTINA 50609498
EBERHARDT ALMA VALENTINA 50788355
EBERHARDT AMANDA 50405996
EBERHARDT JOAQUIN 51404012
EGGEL JUAN CRUZ 49979002
Emmert Franco JOSE 53918440
ENCINA JAZMÍN ABIGAIL 52359535
ESCOBAR GONZALO JAVIER 50923475
ESCOBAR BENJAMIN ANGEL 51404030
ESCOBAR EMILIA 51404031
FAVA EMILIA 56165371
FAVRE IARA MICAELA 51280475
FAVRE ABRIL 52134076
FAVRE ESCALANTE RENZO ALEXANDRO CARLOS 50788376
FERNANDEZ MAILÉN LETICIA 50923494
FERRARI THIAGO ANDRÉS 51191695
FERRARIS THOMÁS AGUSTÍN 52362509
FERREYRA VIOLETA 51404002
Flores Thiago 50604534
FONTANINI FELIPE 50788394
forastieri arantxa maria 55133164
FORASTIERI AGOSTINA BELÉN 51280865
FORASTIERI ORIATTI GIOVANNI ALESSIO 50923464
FRIGIERI HELENA VICTORIA 51323278
FROMONT LOURDES LISBETH 51099376
Fun Celeste lara 50349159
GAITAN SEGOVIA SIMÓN SEBASTIÁN 56525290
GAITÁN WEIHMÜLLER PAULINA MILAGROS 51010374
GALARZA MAURICIO 50922133
GALVAN PAPORELLO VALENTINA 50608797
García Pérez Emilia maría 50016042
GARNERO CATALINA 50923472
Garuti Tiziano 49924784
Gerstner Ian 52087883
Giachetta martina Dana victoria 53401140
GIACOMINO MARCOS 51190615
GILLIARD IRINA 50349246
GIMENEZ PRISCILA ABIGAIL 50122149
Godoy Tiziano Nicolás 52371592
GONDA CAMILA ALEJANDRA 50923461
gonzales morena guadalupe 49924685
GONZALEZ JEREMIAS RAUL 50371961
GONZALEZ JAZMIN SOLEDAD 50556664
GONZALEZ SORAYA ANABEL 51191678
Gonzalez Agustina 51504034
GORGO GREGORIO NAHUEL 50556654
GORGO FRANCISCO ARIEL 51191673
GRANDOLI JONÁS 50556680
HAMMERLY BENJAMÍN TOMÁS 52086861
HANG AREVALO CESAR ARIEL 51190522
HERMANN AGUSTINA MILAGROS 52134442
Herrera Dafne 54119615
HOYOS BAUTISTA LEONEL 51191672
HUG AROLFO JAZMÍN 50349878
HUG AROLFO BAUTISTA 50349877
IBARRA HANG GIMENA BEATRIZ 51191660
IMHOFF JUAN MANUEL 57208891
IMHOFF LUCAS LEO 51100781
IMHOFF MATEO MIGUEL 51407580
IMHOFF LISANDRO JOSÉ 52135782
Imsant Axel 50756650
INGARAMO JUAN DIEGO 56687319
INGARAMO ISABELLA 50349859
KLING PRISCILA 50556362
KLING EMMA 52134079
KLOS CAMILA ROCÍO 51120185
KLOTZ MATÍAS 52134343
KOGEL NAYLA 54985436
KUCHEN ULISES BENJAMIN 50788395
Kuchen Virginia 51450379
LANFRANCO BENJAMIN OSCAR 50556647
LHERITIER MAIA 51191680
Lisandro Martin Imhoff 50756647
LLANOS JOAQUIN EZEQUIEL 50407684
LOPEZ VALENTINA SELENE 50757420
Lopez Gianfranco 51404022
LOPEZ SEJAS PEDRO 51404024
Luque Luna Gabriela 51404026
MADERA VALENTINA BELÉN 51096782
MAISA AYELEN ABIGAIL 51404029
MARCONI SANTINO 52362985
MARESCA MICAELA GUADALUPE 51404034
MARIANI GIACOMINO LAUTARO 50349891
MARTIN LARA 50556626
MARTINEZ YASMIN MILAGROS 55403149
MARTINEZ DAMARIS JULISA 50348968
MARTINEZ LEANDRO 50923491
Martínez Bautista 50604537
MASSERA IMVINKELRIED KEVIN NICOLAS 51314758
MATHIEU RAMOS ALEJANDRO AGUSTIN 50349858
MAURINO ZWEIFEL MATEO 50556332
Medina Francisco agustin 50608747
Medina Iván ignacio 53033318
MEDINA AILIN 50449247
mejail Matías luciano 50416667
MELANO JOAQUÍN 50242227
MEYNET SOFÍA 52135800
MICHLIG KIMEY IANARA 49979003
MIGONI EDGAR LUCIANO 51231341
MIÑO MATÍAS EZEQUIEL 50211083
miño berra sofia 50556614
MOLINA VULLO MÁXIMO STEFANO 49979018
MOLINA VULLO CRISTOBAL SALVADOR 50923499
Monney Abigail 54508422
MONTERO ARÍSTIDES 50556641
MORETTI NICOLÁS FRANCISCO 50122150
MORETTI VICTORIO IGNACIO 51191690
MORO AMBAR ROCIO 51191130
MOSQUEDA CATRIEL EDUARDO 52359195
Mottura Ingrid melody 50242190
MÜHN ANTONELLA BELÉN 50349833
MÜHN ESTEFANÍA MARICEL 52135781
Nagel Cristian 52372691
NEIFF MICAELA ROCIO 50556633
NIERENBERGER DARA SOFÍA 50788353
NIERES DELFINA 50314004
NIEVA THIAGO VALENTÍN 50556606
NORIEGA RAFAEL NAZARENO 50788367
NOTTA TEO JOAQUIN 50788393
OCELLO IMSAND ANTHONY VALENTINO 54985316
OJEDa Jazmin 51191659
OJEDA THIAGO RAÚL 51191699
Oronao Aldana soledad 50788361
OSORIA MÍA AYLÉN 50556670
OSORIO MIA MILAGROS 50788369
OTTONELLI OCTAVIO 51403588
Pablo Grandolio 51622319
PALACIOS PAULINA 50609428
PASCHETTA LUCIANO 52087978
PERALTA FELIPE AGUSTIN 50788373
PERALTA LUNA ADELAINE 52903582
PERALTA ANA CLARA 50556630
PERALTA BENJAMIN 50556687
PERLENDER IGNACIO SEBASTIÁN 50311961
PERREN LARESE EMILIA MARÍA 54505862
PIAGGIO BAUTISTA 50923489
PIEROTTI CATALINA MARIA 50789095
PIGHIN BRUNO LEANDRO 50122141
PINCIROLI THIAGO VALENTIN 50605434
PORTILLO TALIA DENISE 50350055
Pozzo Ana Paula 53918494
POZZO IGNACIO 51404028
PRENDES OCTAVIO 51502891
PRIMO CARMELA 54026654
PROPST VALENTINA 50556666
QUESADA JOSEFINA 51355688
QUEVEDO PERREN ZOE 50556631
QUIROGA SANTIAGO JOSÉ 50122133
RAMIREZ MANUEL BENJAMÍN 50348913
RAMIREZ MAIA NARELA 50349884
RAMIREZ MIA YOSELIN 51323981
RAMOS OLEA BIANCA MACARENA 51420348
REGGIARDO SOFÍA GUADALUPE 50556636
RÍOS LUDMILA DEL ROSARIO 50605285
Roca Charo 51279249
rodriguez luciano german 51404001
ROGGERO LUCIA EMA 50405937
ROGGERO VALENTINA PAULA 51355609
ROMAGNOLI AUGUSTO EXEQUIEL 56021078
ROMAN JAZMIN 49978679
ROMERO JULIETA BELÉN 49924662
ROMERO ZAHIR NAHUEL 54205006
ROMERO VALENTINA 50556642
ROMERO ROSALEZ MATEO JESÚS 52370665
Salzman Isabella 54848991
SALZMANN EMILIANO DARIO 50556652
SAMBIDO VALENTINA 51506096
SAUCEDO NAIARA MARIA 50733507
SCARAFÍA LEILÉN LUCILA 50122138
SCHINNER PABLO 50605286
Schnider Dip Felipe 51404004
SCHNIDRIG LEÓN DAVID 56687393
SCHONFELD VIRGINIA 50789005
SCOTTA LUIS EMILIO 51503908
SCOTTA VACHINO SARA 50556375
SEGOVIA JAZMIN AYELEN 50555893
SILVA LUCIANO SAMUEL 50556673
SIMIONATTO FRANCO 51404033
SIMÓN ALAVAR MICAELA DEL VALLE 52359064
SIMÓN ALAVAR MORENA DEL VALLE 52359063
Soto Jazmin 50556627
SOTO AGUSTIN 50923482
SPAHR TOMÁS 52871982
SPAHR SANTINO 51191081
STANICH MORENA 50788378
TORELLI VALENTINO BENJAMÍN 52636359
TORRES ANGELINA 51191664
TORRES GUILLERMINA LUJAN 51191692
Tschieder Pablo juan 51098179
URRUTIA DYLAN 50788399
VALLEJOS EMILIANO BENJAMÍN 50349062
Velázquez Fernández Bianca 53406256
Vera garcia Santino 52362532
Vera garcia Valentino 53401135
Vera Paoloni Jonas ibrahin 50556672
VERWIMP ANTHONIO VALENTÍN 56852273
VERWIMP MATIAS ANDRES 53183065
VIVALDA VALENTINA MICAELA 52359024
VUAGNOUX BULLON JUAN PABLO 50609115
ZAMORA TOMAS HECTOR 50407033
Zanuttini Valentino 50556632
ZANUTTINI BRUSSA LUDMILA 50349876
ZAPATA AMPARO DELFINA 55307487
ZEITER BAUTISTA 50406074
ZUCHIATTI SOFÍA 50788360
ZUCHIATTI AYELÉN 52135793
ZURBRIGGEN IVO DARIO 50788379
ZURSCHMITTEN IGNACIO 51010538
ZURSCHMITTEN IGNACIO NATANAEL 53401133