Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy martes 16 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA TOMÁS AGUSTÍN 47586431
ACQUATTI LUCA EZEQUIEL 47768072
ADROVER DIANELA 47291273
ADROVER HUGO 47769434
AGUIRRE AXEL NICOLÁS 47207360
AGUIRRE FACUNDO ARMANDO 47106517
AGUIRRE BIANCA LUJÁN 47769849
AGUIRRE TOMÁS URIEL 47769850
AIMARETTI MILAGROS AYLÉN 47207692
ALARCON AZUL SOLANGE 47586440
Albelo Carlos manuel 47105588
ALBERA LANDOLT DELFINA LUCÍA 47586429
Albrecht martina paola 46970054
ALBRECHT CÉSAR AUGUSTO 47290702
ALBRECHT SANTINO MARTIN 47508325
ALBRECHT FACUNDO ARIEL 47290716
ALVARADO MAIA ABRIL 47767734
ALVAREZ NERINA 46970056
Álvarez Alberto 46447268
Álvarez Ángel 47672136
ALVAREZ MORGANS THOMAS 47840404
AMBORT CANDELA LUCIA 47769629
Amherdt Francesca 46449289
Amherdt Maria sol 47207356
ANDEREGGEN LEONARDO ISMAEL 47290729
ANDREONE DELFINA ROSARIO 47769842
ANDRIAN FERREYRA OLIVIA 47290693
ANTONIN NICOLÁS JUAN 47586449
ARCE PICCOLI LUCÍA LUZ 47780486
AROLFO JOAQUIN ALEJO 47769439
BALISARDI ANGELINA 47441927
BALLESTER FACUNDO 47107517
BARBERO REBECA 46764613
BARRETO DENÍS FLORENCIA 47782723
BARRETO JEREMÍAS BRUNO 47769634
BASSI ANTONELA GUADALUPE 47922661
Battista Cristiano 46970065
BATTISTA SIMÓN 47290679
BAUCERO FERNANDO AGUSTIN 47762584
BENZI GIANELLA 47329123
BENZI VICTORIA 47586452
BERARDO TOMÁS 47290682
BERTOLÉ LUCILA EVANGELINA 47586459
Bertone Santiago 47207348
BESSONE DIP SOFÍA 47769829
BESSONE MAAS TOMÁS 47769433
BETTICK TOMÁS BERNARDO 47290681
BONINO EUGENIA 47207364
BORGE MANUEL 47584540
BORGHETTO INTI JONÁS 47136853
Bouhier Bouhier 46970044
BRUSAURO YARA JADE 47584927
Bustos Agustin 45658018
Bustos Lautaro fabian 47769823
BUSTOS ROMINA BELÉN 47769844
BUXMANN VICTORIA 47506230
BUXMANN ANGELES 47506229
CAMPOS EZEQUIEL FELIX 47206665
candelero Beckley nicolás 46540367
CAPALDI EMILIANO 47769838
CARRANZA GARBAGNATTI NAILÉN LUISELLA 46998890
CASTELLARIN SANTIAGO ANGEL 47769846
Castillo Maria elena 46883231
CAVALCA SANTIAGO 46879534
CEBALLOS ALEGRE MATEO 47769848
CECI MORENA CATALINA 46970059
CEJAS GHERARDI CAMILA ALDANA 47441820
CERATTO JULIETA 47208544
CHATELEIN ALEJANDRO DANIEL 47290727
CHIAVÓN MARIANELA 47207398
CIZ IGNACIO 47207400
CLAUSSEN ALARCON IGNACIO 47290701
CLEMENZ NERINA CELESTE 47208574
COLAUTTI AGUSTÍN FACUNDO 47769815
Condori Vladimir 95060703
CORONEL CAMILA ANTONELLA 47207374
CORONEL STEFANIA SOLEDAD 47208569
COSTA MEURZET JUAN MANUEL 47660472
COURTALON MARIO TOMÁS 47207395
DALINGER MARIA DE LOS MILAGROS 47769617
DALL'ASTA LAUTARO 47207394
DAYER PILAR 47979556
DE BIASI CLARA 47290676
DEL BARCO FACUNDO 47208542
DENIZ CANDELA LUCÍA 47207361
DESTEFANIS ABRIL MICAELA 47769804
DIAZ LUCIANA MARÍA 47290694
DIP MARCOS DANIEL 47290677
DONNET BIANCUCCI JOAQUIN 47207696
duarte manuel osvaldo 46042389
DUARTE FACUNDO AARÓN 47207377
DUGINI KIARA 47208561
EBERHARDT MARÍA CELESTE 47769806
EGGEL MÁXIMO CRUZ 47290711
EGGEL EMMA 47769618
ENRICO GUADALUPE 47769636
ESCOBAR MARÍA AIMARÁ SOLEDAD 45954039
ESCOBAR FEDERICO DANIEL 47769809
ESCUDERO FRANCISCO LUIS 47330285
FARIAS MIA RUTH 46879537
FAVRE BRUNO DANIEL 47290672
FERNANDEZ JONATHAN ISMAEL 47208571
FERNANDEZ LUANA MARILÉN 47290721
Fernandez Lucresia adalis 56366650
FERRARIS VICTORIA 47290712
FERREYRA BAUTISTA RAMÓN 46654380
FERREYRA DAMIÁN GABRIEL 47207387
FEULIEN JAVIER ANDRÉS 48065905
FONTANINI BAUTISTA 47586437
FORASTIERI MELANI ÁNGELES 47290678
FRANCHINO NICOLÁS ENZO 47207388
FRIGIERI SANTOS 47290692
FUSSI FABRICIO LAUTARO 47586426
FUSSI CAMILA NAIR 47769437
GARASINI CLARA 47769826
GARDIOL CÉSAR ARIEL 47586462
GARIGLIO JUAN CRUZ 47586450
GARUTI SANTINO ARIEL 47586453
gautero katryn nicole 46839942
GAVAZZI LEONARDO EZEQUIEL 47769827
GIAMPIERI VALENTINA 47586443
gimenez pablo agustin 47040775
GIMENEZ LUCIANO MARTIN 47290680
GODANO CIELO ESTEFANÍA 47922663
GODDIO CASAL FEDERICA 47658807
GODOY LUCIANO EMANUEL 47769811
GOMEZ FELIPE NICOLAS 47290715
GONNET MAURO 47764401
GONZALEZ NICOL AYELÉN 47290690
Gonzalez Rodrigo Alejandro 47922703
GONZALEZ VICTORIA IARA 47586439
GONZALEZ BRANDON ALEJO 47266259
GRANDOLI MORENA 47769832
HARTMANN LUISINA 47207367
HISCHIER SOL YANET 47207372
HOYOS TOMÁS ALEJO 46970170
IBARRA DARÍO AGUSTÍN 47505721
IMHOFF VERÓNICA BELÉN 46970064
IMHOFF TOMÁS EDUARDO 47290700
IMHOFF LORENZO 47769836
Imsand Nerina 45954072
IMSANT MÉLANI ROCÍO 47290786
IMVINKELRIED GABRIEL ANDRES 46970061
JACOBSEN JOSEFINA 47207391
Jossen Benjamin 47290788
JULLIER VALENTINA ABIGAIL 47290147
KELLER TAMARA DANIELA 47769619
KESSLER DAFNE BELÉN 46042394
Kestler Esteban 47290726
KLIPAN LAUTARO DAVID 47769817
KOCHAN FRANCISCO 47207382
KOGEL GONZALO ANDRÉS 47586421
KUMMER MAGALÍ 47290787
KURIGER ALDANA SOLEDAD 47207392
LANCE INGRID ARIANA 47290695
LASSO VALENTÍN IVÁN 47207386
LEGUIZA VALENTINA FLORENCIA 47761100
LEGUIZA ANA PAULA 47586456
LEIVA ALEJO ISMAEL 47586448
Leiva Nair celina 47659177
LEIVA LORENZO EMANUEL 47586464
Luna Joaquin 45657941
MAGLIA IRINA ITATÍ 47922665
MAGNIN ISABELLA 47769801
MAIZA LUCIANO HERNÁN 47330288
Mangiaut victoria 46764439
MANZANARES GIOVANA DANILA 47660069
MARTINELLI IAN GABRIEL 47207384
MARTINEZ SEBASTIÁN AGUSTÍN 47508336
MARTINEZ ISAÍAS DAVID 47586447
MARTINEZ MATÌAS ANDRÈS 47587784
MARTINI MORA 47769837
MASINO CAMILA 47207698
MASSERA IMVINKELRIED GRISELDA ABIGAIL 46919614
MASTRONARDI ISABELLA 47136839
MATHEY FRANCISCO 47207370
MATHEY VALENTINO 47207369
MATTIG PAULINA 47290725
MEDINA PABLO 47330287
MEHRING MAIA 47208563
MENDOZA DI STEFANO MARTINA PILAR 47584795
MEURZET ARIANA BELÉN 47290686
MEURZET LAUREANO ISMAEL 47768074
MEYNET MALENA 47290689
MEYNET LUCIANO MIGUEL 47586444
MEZA MILENA LUCÍA 47290675
MICHLIG NICOLE 47290714
MIERKE SANTIAGO DAVID 47330248
MONTTI MARCOS AGUSTÍN 47769841
MORETTI TOMÁS EZEQUIEL 47290685
MORSA FELIPE ALBERTO 47658967
MÜHN GIAN LUCA EXEQUIEL 47769805
MÜLLER NICOLÁS CARLOS 47207695
NEIFF AGUSTINA BELÉN 47586435
NESSIER BRANDO GASTÓN 47290718
NIERENBERGER VICTORIA SOFÍA 47769431
NORO LUCAS TOMÁS 47585605
Obregón Mariana 47137886
OGGIER MEDINA AUDA ABU DANIEL 47769627
OITANA BRUNO 47586463
Ojeda Gabriel 46848044
PAREDES LAUTARO 46970055
PAREDES BOSCOVICH BRUNO JERONIMO 46764620
PERALTA VALENTINA NEREA 47207381
PERREN MARÍA SOL 47207389
PIANETTI GIANELLA 47290720
PICCOLI VALENTINA 47207693
PIEDRABUENA NATALÍ ANGÉLICA 47209491
PIGHIN NEREA AYLÉN 47769436
PILLONEL AMPARO ABIGAIL 47330283
PIOLI BENJAMIN 47769622
Pizarro Matias Alexander 47785989
PLACENZOTTI JUAN CLAUDIO 47586451
POCHETTINO CECILIA HILARI 47208546
Portillo Milagro 46764630
Pourrere Jimena 46497423
PRIMO CLEMENTINA 47207366
PRINCIPE FACUNDO JESÚS 47922662
QUIÑONES MÁXIMO JOAQUÍN 47330387
QUIROGA MORENA AYLÉN 47586467
QUISPE RAMIREZ JUAN DAVID 47778035
RAMIREZ JONATHAN GABRIEL 47743965
RAMIREZ MATÍAS JUNIOR 47767648
RAMONDA SOFÍA 47207697
RAMONDA MARIO 47585617
RAMOS OLEA SELENE AGUSTINA 47291274
RAVELLI JUAN IGNACIO 47290708
REAL TRAVACHINO MATEO 47586425
REAL TRAVACHINO TOMÁS 47586424
REGNER EZEQUIEL LUIS 47769818
RELANCIO AMPARO MARÍA 47207362
REQUENA IANELA MAIRA 47769825
REUTLINGER MÜLLER INGRID 47586470
RIDOLFI MILAGROS AILEN 47675064
RIFF ALEXANDRA TIZIANA 46970058
RIOS ACOSTA ESTEBAN JESÚS 47586446
ROBLE NAIARA JAZMIN 47635118
RODRIGUEZ JOAQUÍN NICOLÁS 47330468
RODRIGUEZ JAZMÍN 47330286
ROMAN ESTEBAN IGNACIO 47584162
ROMERO GONZALO SEBASTIAN 47106658
ROSSINI IGNACIO 47290724
SACCO ANAHÍ 47586423
SACCO VICTORIA 47586422
SALA VALENTIN CEFERINO 48065609
SALAS GASPAR SEBASTIAN 47291246
SALDAÑO THIAGO TOMÁS 47586458
SALVO FERNANDEZ MILENA 46970341
SALZMANN NARELA SOFÍA 47586427
Sánchez Shayla sol 46136176
Sánchez JOSE María 46497299
SARETTO JUAN IGNACIO 46934590
SARÚ SOFÍA MERCEDES 46764628
SCARAFÍA CAROLINA BELÉN 47586432
SCHAUFLER SEBASTIÁN 46764615
SCHINNER MAIA 46970038
SCHINNER DIANELA 47587706
SCHMIDHALTER TISOCCO AGOSTINA 47207365
SCHNIDRIG AVRIL MARÍA 47207368
SERENO ALLOA BAUTISTA 47207694
Silva Daiana melani 46967335
Silva Selene 47207357
SILVA VALENTINA NOEL 47586430
SILVA LEANDRO NAHUEL 47586461
SOTO RODRIGO DANIEL 47586436
SOTTINI PAULINA MILAGROS 47330282
SOULIER MATEO 47207699
SPAGNI IGNACIO JOAQUIN 47208610
Stanich muller Maximo sebastian 46042393
Steinbach Ana Lucia 47778071
STINSON ESPINDOLA LEONEL TOMÁS 47290674
STRAUSS NICOLÁS FERNANDO 47769816
TINNIRELLO MANGEAUD MALENA 47653653
TORANZO BENJAMIN 47839370
TORRES MARÍA SOL 47290696
TORRES AUGUSTO 47769803
TORRES GIULIANA ANABEL 47769807
TORRES WAIGAND ANDRES SEBASTIAN 46764616
TRAVACHINO LARA 47769432
TRICONE MATÍAS AGUSTIN 47207379
TRIVISONNO MATÍAS 47769834
Tschieder Martina 47290707
TSCHOPP BERTOSSI CAMILA LUJAN 47769819
VACHINO FLORENCIA 47586438
VAIO AYLEN ABIGAIL 47780467
VALENZUELA ALDANA ARACELI 47584139
VARAYOUD MÁXIMO BAUTISTA 47586441
VERGE ABRIL MAGALI 47208541
VERON CELESTE AYELEN 46857841
VERONESI MANUELA 46764619
VIEYRA LUCIANA JAZMIN 47506156
VIGLIETTI GINO MIGUEL 47898151
VILEJI LEÓN DIEGO 47290687
Villalba Ludmila 47330281
WALKER THIAGO 47207700
WALKER VICTORIA 47586433
WEDER JOAQUÍN ANDRÉS 46576052
WEIHMÜLLER PAULINA 47290699
weinzettel MAXIMO DANIEL 46764125
weinzettel jackeline milagros 47290123
YENNERICH ALOVATTI MICAELA BELÉN 47505755
Yossen Froilan 46371985
YUAN MAXIMILIANO 46879533
ZABALA HOFER ERNESTINA LUCIA 47767214
ZAGAYNY MATEO TOMÁS 47586468
ZAMER ALISON PATRICIA 47586442
ZANUTTINI SANTINO 47207380
ZANUTTINI BRUSSA SANTIAGO TOMÁS 47769831
zapata CAMILA 47769820
ZARABIA ISAÍAS JESÚS 47769814
ZINGERLING LUCAS 47208575
ZINGERLING JOSÉ 47290728
ZUCHIATTI MARÍA VICTORIA 47769802
ZURBRIGGEN NEREO BENJAMÍN 47290713
ZURSCHMITTEN VALENTINO 46970057