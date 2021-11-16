Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy martes 16 de noviembre en el Suchón

Locales 16 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 16 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
07072021-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    TOMÁS AGUSTÍN    47586431
ACQUATTI    LUCA EZEQUIEL    47768072
ADROVER    DIANELA    47291273
ADROVER    HUGO    47769434
AGUIRRE    AXEL NICOLÁS    47207360
AGUIRRE    FACUNDO ARMANDO    47106517
AGUIRRE    BIANCA LUJÁN    47769849
AGUIRRE    TOMÁS URIEL    47769850
AIMARETTI    MILAGROS AYLÉN    47207692
ALARCON    AZUL SOLANGE    47586440
Albelo    Carlos manuel    47105588
ALBERA LANDOLT    DELFINA LUCÍA    47586429
Albrecht    martina paola    46970054
ALBRECHT    CÉSAR AUGUSTO    47290702
ALBRECHT    SANTINO MARTIN    47508325
ALBRECHT    FACUNDO ARIEL    47290716
ALVARADO    MAIA ABRIL    47767734
ALVAREZ    NERINA    46970056
Álvarez    Alberto    46447268
Álvarez    Ángel    47672136
ALVAREZ MORGANS    THOMAS    47840404
AMBORT    CANDELA LUCIA    47769629
Amherdt    Francesca    46449289
Amherdt    Maria sol    47207356
ANDEREGGEN    LEONARDO ISMAEL    47290729
ANDREONE    DELFINA ROSARIO    47769842
ANDRIAN FERREYRA    OLIVIA    47290693
ANTONIN    NICOLÁS JUAN    47586449
ARCE PICCOLI    LUCÍA LUZ    47780486
AROLFO    JOAQUIN ALEJO    47769439
BALISARDI    ANGELINA    47441927
BALLESTER    FACUNDO    47107517
BARBERO    REBECA    46764613
BARRETO    DENÍS FLORENCIA    47782723
BARRETO    JEREMÍAS BRUNO    47769634
BASSI    ANTONELA GUADALUPE    47922661
Battista    Cristiano    46970065
BATTISTA    SIMÓN    47290679
BAUCERO    FERNANDO AGUSTIN    47762584
BENZI    GIANELLA    47329123
BENZI    VICTORIA    47586452
BERARDO    TOMÁS    47290682
BERTOLÉ    LUCILA EVANGELINA    47586459
Bertone    Santiago    47207348
BESSONE DIP    SOFÍA    47769829
BESSONE MAAS    TOMÁS    47769433
BETTICK    TOMÁS BERNARDO    47290681
BONINO    EUGENIA    47207364
BORGE    MANUEL    47584540
BORGHETTO    INTI JONÁS    47136853
Bouhier    Bouhier    46970044
BRUSAURO    YARA JADE    47584927
Bustos    Agustin    45658018
Bustos    Lautaro fabian    47769823
BUSTOS    ROMINA BELÉN    47769844
BUXMANN    VICTORIA    47506230
BUXMANN    ANGELES    47506229
CAMPOS    EZEQUIEL FELIX    47206665
candelero Beckley    nicolás    46540367
CAPALDI    EMILIANO    47769838
CARRANZA GARBAGNATTI    NAILÉN LUISELLA    46998890
CASTELLARIN    SANTIAGO ANGEL    47769846
Castillo    Maria elena    46883231
CAVALCA    SANTIAGO    46879534
CEBALLOS ALEGRE    MATEO    47769848
CECI    MORENA CATALINA    46970059
CEJAS GHERARDI    CAMILA ALDANA    47441820
CERATTO    JULIETA    47208544
CHATELEIN    ALEJANDRO DANIEL    47290727
CHIAVÓN    MARIANELA    47207398
CIZ    IGNACIO    47207400
CLAUSSEN ALARCON    IGNACIO    47290701
CLEMENZ    NERINA CELESTE    47208574
COLAUTTI    AGUSTÍN FACUNDO    47769815
Condori    Vladimir    95060703
CORONEL    CAMILA ANTONELLA    47207374
CORONEL    STEFANIA SOLEDAD    47208569
COSTA MEURZET    JUAN MANUEL    47660472
COURTALON    MARIO TOMÁS    47207395
DALINGER    MARIA DE LOS MILAGROS    47769617
DALL'ASTA    LAUTARO    47207394
DAYER    PILAR    47979556
DE BIASI    CLARA    47290676
DEL BARCO    FACUNDO    47208542
DENIZ    CANDELA LUCÍA    47207361
DESTEFANIS    ABRIL MICAELA    47769804
DIAZ    LUCIANA MARÍA    47290694
DIP    MARCOS DANIEL    47290677
DONNET BIANCUCCI    JOAQUIN    47207696
duarte    manuel osvaldo    46042389
DUARTE    FACUNDO AARÓN    47207377
DUGINI    KIARA    47208561
EBERHARDT    MARÍA CELESTE    47769806
EGGEL    MÁXIMO CRUZ    47290711
EGGEL    EMMA    47769618
ENRICO    GUADALUPE    47769636
ESCOBAR    MARÍA AIMARÁ SOLEDAD    45954039
ESCOBAR    FEDERICO DANIEL    47769809
ESCUDERO    FRANCISCO LUIS    47330285
FARIAS    MIA RUTH    46879537
FAVRE    BRUNO DANIEL    47290672
FERNANDEZ    JONATHAN ISMAEL    47208571
FERNANDEZ    LUANA MARILÉN    47290721
Fernandez    Lucresia adalis    56366650
FERRARIS    VICTORIA    47290712
FERREYRA    BAUTISTA RAMÓN    46654380
FERREYRA    DAMIÁN GABRIEL    47207387
FEULIEN    JAVIER ANDRÉS    48065905
FONTANINI    BAUTISTA    47586437
FORASTIERI    MELANI ÁNGELES    47290678
FRANCHINO    NICOLÁS ENZO    47207388
FRIGIERI    SANTOS    47290692
FUSSI    FABRICIO LAUTARO    47586426
FUSSI    CAMILA NAIR    47769437
GARASINI    CLARA    47769826
GARDIOL    CÉSAR ARIEL    47586462
GARIGLIO    JUAN CRUZ    47586450
GARUTI    SANTINO ARIEL    47586453
gautero    katryn nicole    46839942
GAVAZZI    LEONARDO EZEQUIEL    47769827
GIAMPIERI    VALENTINA    47586443
gimenez    pablo agustin    47040775
GIMENEZ    LUCIANO MARTIN    47290680
GODANO    CIELO ESTEFANÍA    47922663
GODDIO CASAL    FEDERICA    47658807
GODOY    LUCIANO EMANUEL    47769811
GOMEZ    FELIPE NICOLAS    47290715
GONNET    MAURO    47764401
GONZALEZ    NICOL AYELÉN    47290690
Gonzalez    Rodrigo Alejandro    47922703
GONZALEZ    VICTORIA IARA    47586439
GONZALEZ    BRANDON ALEJO    47266259
GRANDOLI    MORENA    47769832
HARTMANN    LUISINA    47207367
HISCHIER    SOL YANET    47207372
HOYOS    TOMÁS ALEJO    46970170
IBARRA    DARÍO AGUSTÍN    47505721
IMHOFF    VERÓNICA BELÉN    46970064
IMHOFF    TOMÁS EDUARDO    47290700
IMHOFF    LORENZO    47769836
Imsand    Nerina    45954072
IMSANT    MÉLANI ROCÍO    47290786
IMVINKELRIED    GABRIEL ANDRES    46970061
JACOBSEN    JOSEFINA    47207391
Jossen    Benjamin    47290788
JULLIER    VALENTINA ABIGAIL    47290147
KELLER    TAMARA DANIELA    47769619
KESSLER    DAFNE BELÉN    46042394
Kestler    Esteban    47290726
KLIPAN    LAUTARO DAVID    47769817
KOCHAN    FRANCISCO    47207382
KOGEL    GONZALO ANDRÉS    47586421
KUMMER    MAGALÍ    47290787
KURIGER    ALDANA SOLEDAD    47207392
LANCE    INGRID ARIANA    47290695
LASSO    VALENTÍN IVÁN    47207386
LEGUIZA    VALENTINA FLORENCIA    47761100
LEGUIZA    ANA PAULA    47586456
LEIVA    ALEJO ISMAEL    47586448
Leiva    Nair celina    47659177
LEIVA    LORENZO EMANUEL    47586464
Luna    Joaquin    45657941
MAGLIA    IRINA ITATÍ    47922665
MAGNIN    ISABELLA    47769801
MAIZA    LUCIANO HERNÁN    47330288
Mangiaut    victoria    46764439
MANZANARES    GIOVANA DANILA    47660069
MARTINELLI    IAN GABRIEL    47207384
MARTINEZ    SEBASTIÁN AGUSTÍN    47508336
MARTINEZ    ISAÍAS DAVID    47586447
MARTINEZ    MATÌAS ANDRÈS    47587784
MARTINI    MORA    47769837
MASINO    CAMILA    47207698
MASSERA IMVINKELRIED    GRISELDA ABIGAIL    46919614
MASTRONARDI    ISABELLA    47136839
MATHEY    FRANCISCO    47207370
MATHEY    VALENTINO    47207369
MATTIG    PAULINA    47290725
MEDINA    PABLO    47330287
MEHRING    MAIA    47208563
MENDOZA DI STEFANO    MARTINA PILAR    47584795
MEURZET    ARIANA BELÉN    47290686
MEURZET    LAUREANO ISMAEL    47768074
MEYNET    MALENA    47290689
MEYNET    LUCIANO MIGUEL    47586444
MEZA    MILENA LUCÍA    47290675
MICHLIG    NICOLE    47290714
MIERKE    SANTIAGO DAVID    47330248
MONTTI    MARCOS AGUSTÍN    47769841
MORETTI    TOMÁS EZEQUIEL    47290685
MORSA    FELIPE ALBERTO    47658967
MÜHN    GIAN LUCA EXEQUIEL    47769805
MÜLLER    NICOLÁS CARLOS    47207695
NEIFF    AGUSTINA BELÉN    47586435
NESSIER    BRANDO GASTÓN    47290718
NIERENBERGER    VICTORIA SOFÍA    47769431
NORO    LUCAS TOMÁS    47585605
Obregón    Mariana    47137886
OGGIER MEDINA    AUDA ABU DANIEL    47769627
OITANA    BRUNO    47586463
Ojeda    Gabriel    46848044
PAREDES    LAUTARO    46970055
PAREDES BOSCOVICH    BRUNO JERONIMO    46764620
PERALTA    VALENTINA NEREA    47207381
PERREN    MARÍA SOL    47207389
PIANETTI    GIANELLA    47290720
PICCOLI    VALENTINA    47207693
PIEDRABUENA    NATALÍ ANGÉLICA    47209491
PIGHIN    NEREA AYLÉN    47769436
PILLONEL    AMPARO ABIGAIL    47330283
PIOLI    BENJAMIN    47769622
Pizarro    Matias Alexander    47785989
PLACENZOTTI    JUAN CLAUDIO    47586451
POCHETTINO    CECILIA HILARI    47208546
Portillo    Milagro    46764630
Pourrere    Jimena    46497423
PRIMO    CLEMENTINA    47207366
PRINCIPE    FACUNDO JESÚS    47922662
QUIÑONES    MÁXIMO JOAQUÍN    47330387
QUIROGA    MORENA AYLÉN    47586467
QUISPE RAMIREZ    JUAN DAVID    47778035
RAMIREZ    JONATHAN GABRIEL    47743965
RAMIREZ    MATÍAS JUNIOR    47767648
RAMONDA    SOFÍA    47207697
RAMONDA    MARIO    47585617
RAMOS OLEA    SELENE AGUSTINA    47291274
RAVELLI    JUAN IGNACIO    47290708
REAL TRAVACHINO    MATEO    47586425
REAL TRAVACHINO    TOMÁS    47586424
REGNER    EZEQUIEL LUIS    47769818
RELANCIO    AMPARO MARÍA    47207362
REQUENA    IANELA MAIRA    47769825
REUTLINGER MÜLLER    INGRID    47586470
RIDOLFI    MILAGROS AILEN    47675064
RIFF    ALEXANDRA TIZIANA    46970058
RIOS ACOSTA    ESTEBAN JESÚS    47586446
ROBLE    NAIARA JAZMIN    47635118
RODRIGUEZ    JOAQUÍN NICOLÁS    47330468
RODRIGUEZ    JAZMÍN    47330286
ROMAN    ESTEBAN IGNACIO    47584162
ROMERO    GONZALO SEBASTIAN    47106658
ROSSINI    IGNACIO    47290724
SACCO    ANAHÍ    47586423
SACCO    VICTORIA    47586422
SALA    VALENTIN CEFERINO    48065609
SALAS    GASPAR SEBASTIAN    47291246
SALDAÑO    THIAGO TOMÁS    47586458
SALVO FERNANDEZ    MILENA    46970341
SALZMANN    NARELA SOFÍA    47586427
Sánchez    Shayla sol    46136176
Sánchez    JOSE María    46497299
SARETTO    JUAN IGNACIO    46934590
SARÚ    SOFÍA MERCEDES    46764628
SCARAFÍA    CAROLINA BELÉN    47586432
SCHAUFLER    SEBASTIÁN    46764615
SCHINNER    MAIA    46970038
SCHINNER    DIANELA    47587706
SCHMIDHALTER TISOCCO    AGOSTINA    47207365
SCHNIDRIG    AVRIL MARÍA    47207368
SERENO ALLOA    BAUTISTA    47207694
Silva    Daiana melani    46967335
Silva    Selene    47207357
SILVA    VALENTINA NOEL    47586430
SILVA    LEANDRO NAHUEL    47586461
SOTO    RODRIGO DANIEL    47586436
SOTTINI    PAULINA MILAGROS    47330282
SOULIER    MATEO    47207699
SPAGNI    IGNACIO JOAQUIN    47208610
Stanich muller    Maximo sebastian    46042393
Steinbach    Ana Lucia    47778071
STINSON ESPINDOLA    LEONEL TOMÁS    47290674
STRAUSS    NICOLÁS FERNANDO    47769816
TINNIRELLO MANGEAUD    MALENA    47653653
TORANZO    BENJAMIN    47839370
TORRES    MARÍA SOL    47290696
TORRES    AUGUSTO    47769803
TORRES    GIULIANA ANABEL    47769807
TORRES WAIGAND    ANDRES SEBASTIAN    46764616
TRAVACHINO    LARA    47769432
TRICONE    MATÍAS AGUSTIN    47207379
TRIVISONNO    MATÍAS    47769834
Tschieder    Martina    47290707
TSCHOPP BERTOSSI    CAMILA LUJAN    47769819
VACHINO    FLORENCIA    47586438
VAIO    AYLEN ABIGAIL    47780467
VALENZUELA    ALDANA ARACELI    47584139
VARAYOUD    MÁXIMO BAUTISTA    47586441
VERGE    ABRIL MAGALI    47208541
VERON    CELESTE AYELEN    46857841
VERONESI    MANUELA    46764619
VIEYRA    LUCIANA JAZMIN    47506156
VIGLIETTI    GINO MIGUEL    47898151
VILEJI    LEÓN DIEGO    47290687
Villalba    Ludmila    47330281
WALKER    THIAGO    47207700
WALKER    VICTORIA    47586433
WEDER    JOAQUÍN ANDRÉS    46576052
WEIHMÜLLER    PAULINA    47290699
weinzettel    MAXIMO DANIEL    46764125
weinzettel    jackeline milagros    47290123
YENNERICH ALOVATTI    MICAELA BELÉN    47505755
Yossen    Froilan    46371985
YUAN    MAXIMILIANO    46879533
ZABALA HOFER    ERNESTINA LUCIA    47767214
ZAGAYNY    MATEO TOMÁS    47586468
ZAMER    ALISON PATRICIA    47586442
ZANUTTINI    SANTINO    47207380
ZANUTTINI BRUSSA    SANTIAGO TOMÁS    47769831
zapata    CAMILA    47769820
ZARABIA    ISAÍAS JESÚS    47769814
ZINGERLING    LUCAS    47208575
ZINGERLING    JOSÉ    47290728
ZUCHIATTI    MARÍA VICTORIA    47769802
ZURBRIGGEN    NEREO BENJAMÍN    47290713
ZURSCHMITTEN    VALENTINO    46970057

Te puede interesar

Te puede interesar