Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 21 de septiembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA LUIS RAMON 20662917
ACOSTA MARISEL GABRIELA 31502682
AIRALDO SUSANA MARIA 16649763
ALANDA ISMAEL 20190093
ALBA GABRIEL OMAR 36263959
ALBERA MIGUEL ANGEL 16104062
ALONSO DANIEL MARIANO 25089335
AMHERDT DANIEL EVELIO 21413340
AMHERDT RAUL LUIS 17496650
ANDRES DANIELA DEL CARMEN 20180521
ARANDA ANTONIO ABEL 28813765
ARCANDO MARCELA VIVIANA 20140446
BAEZ ALBERTO OMAR 20482075
BAIER JAVIER ALCIDES 39257658
BASSI MARINA GUADALUPE 25280063
BASTIAS DORA EDITH 17568412
BATISTA JOSE LUIS 20842021
BELLON JOSE JORDAN 36913871
BELTRAN JUANA FRANCISCA 23236914
BENEGAS CRISTIAN GABRIEL 23872595
BENITEZ MONICA MABEL 22066824
BERARDO ANALÍA FABIANA 20141146
BERARDO JAVIER RUBÉN 25280045
BERNAOLA NÉSTOR ANGEL 22107159
BERNHARD NANCI BEATRIZ 23258434
BERTOSSI SILVINA MERCEDES 21421689
BERTOSSI SORAYA NÉLIDA 25280070
BESSONE JUAN FRANCISCO 29793535
BOGAO DANIEL EDUARDO 28928556
BOLLA CLAUDIA LILIANA 26773255
BORGE JULIO MANUEL 25480102
BOUHIER MARIELA ANGELICA 20141144
BOXLER ROSALIA CELESTE 34656126
BRUNO EMANUEL SEBASTIÁN 32841304
BUFFA PATRICIA SUSANA 16165791
BUIGUEZ NATALIA VERONICA 25402735
CALVI GABRIEL SANTIAGO 20140039
CAPELLO SUSANA ELENA 23350794
CARIAGA MARIA CRISTINA 35033737
CARIBAUX EZEQUIEL ALBERTO 35749136
CASANOVAS IVAN ROBERTO 36292750
CIGNETTI CLAUDIO 25244174
CITRONI GERARDO JOSE 26055912
CLAUSEN JOSE LUIS 22324786
COCERES MARTIN EXEQUIEL 40318010
COLOMBO ROBERTO CARLOS 25183266
CORDOBA SILVIA GABRIELA 21048563
CORONEL NELIDA NOEMI 27324481
CORONEL DANIEL EDUARDO 24249783
DALL'ASTA NICOLAS 37773499
DE BORTOLI CLAUDIA DANIELA 20563726
DELBINO CARINA ANDREA 23721898
DENIS LUIS ANGEL 31386431
DEVESA ROMINA 31092494
DOMINGUEZ MONICA ALEJANDRA 34526136
DURE HECTOR LEONEL 27293314
EBERHARDT HUGO ELEUTERIO 20254290
EBERHARDT VIRGINIA MARIA 36619044
EBERHARDT GUSTAVO RAFAEL 26220986
EBERHARDT JUAN ALBERTO 37830640
ENGEL PATRICIA VIVIANA 21689106
ESCOBAR DIEGO ANDRÉS 24747884
ESPINDOLA ANA MARÍA 22119565
FAVRE ROSANA SOLEDAD 28931913
FEDERICHI LUCAS MARTIN 28928541
FERNANDEZ LUCÍA BELÉN 39687027
FERRERO LAURA SILVIA 28566566
FEULIEN MARIA FLORENCIA 38133668
FLORES HERNAN ROBERTO 33684029
FLORES JULIAN HERNAN 25157058
FRANCHINO ARIEL MARTÍN 25280054
FRANK NANCI LEONOR 24834551
FREZZA FABIAN ALBERTO 20725496
GALLARDO RAMÓN LEONARDO 25169935
GALVAN DANIEL ALBERTO 25280083
GAMBOA JULIO CESAR 17101696
GARNICA JOSE LUIS 32290333
GATTO TERESITA GUADALUPE 17181318
GAUTERO MIGUEL ALBERTO 30171924
GERSTNER WENDLER NORMA BEATRIZ 23801277
GIMENEZ MARIBEL ANABELA 32179267
GIRAUDO MATIAS LUIS 25163736
GODOY FERNANDO CESAR 21884717
GODOY ALCIDES 26924764
GOMEZ WALTER DAVID 23394895
GOMEZ MATIAS EMANUEL 31571045
GOMEZ VIZA OSCAR 95559787
GROSSO SOFÍA MARCIA 37199038
HEINZEN ALBERTO IGNACIO 16034564
HOLUB OMAR ALDO 22087149
IBARRA ROSA MABEL 37293529
IMHOFF MARISA BEATRIZ 20254295
IMWINKELRIED ANALIA BEATRIZ 20254292
INVINKELRIED FABIÁN JOSÉ 25283455
INVINKELRIED BERNARDITA LUCIA 5809710
IQUISE CALIZAYA PETRA PAULINA 95227830
JACQUIER DIANELA BELEN 36619146
JAIME SORAYA VANESA 28150428
JUAREZ MARIA LAURA 25124790
KLEIN JOSE LUIS 23758040
KUCHEN REGINA ELENA 21413456
KUCHEN RUBEN FERNANDO 23243025
KUCHEN MARIELA ROSANA 23243024
LEGUIZAMON MAGDALENA DOLORES 18009546
LEIKER NANCI PATRICIA 22039238
LENCINA JUAN DARIO 28332046
LESTUSSI JOSE ALBERTO 23698015
LOBOS MONICA ROSA 25280056
LOPEZ MARIA JOSE 25339630
LOPEZ SERGIO MIGUEL 25046586
LOPEZ SILVESTRE MATIAS 37830620
LOPEZ RAMOS SAMUEL RICHARD 95441178
LORENZO AMORINA BEATRIZ 29560824
LUDUEÑA MIGUEL ANGEL 28481805
LUNA RICARDO ALBERTO 25280061
LUNA ERIKA EMILCE 26785222
LUQUES ESTELA DEL LUJAN 24983807
MANZANARES CORINA ERIKA 25283469
MARANO MERCEDES BEATRIZ 12368334
MAROLO MARISA BIBIANA 20603455
MARTINEZ JOSE LUIS 29793549
MARTINEZ GABRIELA FERNANDA 25183270
MARTINEZ MELINA SOLEDAD 32711158
MASENTO GERARDO 17496271
MASSIMINO FERNANDO JAVIER 28072283
MEHRING LILIANA NOEMI 23207075
MENDEZ MABEL ISABEL 20496894
MESSINA MARIA SUSANA 20194176
MIÑAMBRES MERCEDES BEATRIZ 31111253
MIRANDA MIRIAN RAQUEL 38374168
MONTENEGRO JULIO DANIEL 28947221
MONTINA CARLA SUSANA 24747897
MONTTI ANDREA ROSANA 25280051
MONZON NORBERTA DELIA BEATRIZ 25311784
MOREIRA ALDO RAMON 25383594
NISTAL MIGUEL ANGEL 20140282
NIVEIRO MARIA ITATI 30114339
NOIRGEAN LORENA GUADALUPE 25280047
OBINO GUSTAVO ANTONIO 23027480
OGGIER FLAVIA GABRIELA 20563739
OLDANI MARINA 25280064
OLEA MARIA PATRICIA 31256659
ORTIZ ENRIQUE LEONEL 20660323
PABLO LILIANA IRMA 20563742
PANZANI JUAN CRUZ 36684134
PAPORELLO DIEGO ARIEL 27770921
PASTOR NATALIO NAZARIO 25339604
PEDROZZA GABRIELA RAMONA 27447739
PERINO FABIANA LILIA 20699581
PERREN MARIO LUIS 20563729
PIAGGIO DAIANA MAGALÍ 35250049
PIAGGIO SILVIA BEATRIZ 23071802
PICCOLI CRISTIAN CARLOS 25183271
PIEDRABUENA GISELA AMALIA 34885182
PIETRASANTA PATRICIA VIVIANA 20563728
PIETRASANTA HORACIO CARLOS 20140723
PIETRASANTA GABRIEL DAVID 37774784
PIGHIN MELISA CARLA 32711151
PINI CRISTIAN DANIEL 21804118
PIÑERO PATRICIA LUISA 20254301
PIOMBO MARINA ANDREA 28577036
PODDA MAURICIO 33664708
PORCO NORMA BEATRIZ 16618070
PRIMO MARIA SILVIA 20563751
RAMIREZ SILVIA NOEMÍ 20507869
RAMIREZ NILDA BEATRIZ 28943577
RAMOS CORINA 39857089
RAMOS GABRIEL ALEJANDRO 37577992
REGNER MÓNICA MABEL 28976666
REISCH MARTA GUADALUPE 20321494
RETAMOSO CLAUDIA MARIA 21691759
REUTLINGER GUILLERMO FABIAN 20140445
RIOS DARIO CARLOS 27245161
RIQUELME RUBÉN DARÍO 25526938
RIVOIRA HUMBERTO 31087980
RODRIGUEZ ROSANA GUADALUPE 25183251
RODRIGUEZ EMELI RAMONA 37773571
ROJAS MARISA DEL VALLE 20208053
ROJAS PRIMITIVO RAMON 20724041
ROMERO HUGO RAUL 20725376
ROSSI CESAR PABLO 28522865
RUFINO SANDRA GUADALUPE 24160935
RUPPEN SEBASTIAN MAXIMILIANO 35250720
RUSSEMBERGER VANINA ISABEL 27463274
SALLIK CLAUDIA TERESA 24651083
SALVA SONIA CRISTINA 20190103
SANCHEZ CRISTIAN ALBERTO 31385552
SANGUINETTI TERESA EDITH 18901581
SATTLER SUSANA GUADALUPE 17848418
SAUCEDO SILVANA BEATRIZ 34466489
SCHAMNE PATRICIA GUADALUPE 21413489
SCHINNER MARIELA DE LOURDES 20254323
SCHINNER JUAN PABLO 32068813
SCHMIDHALTER SERGIO DANIEL 20389422
SCHMIDT CARLOS HORACIO 31960700
SCHNEIDER ABEL ROMILDO 20254280
SILVA PABLO EDUARDO 25495431
SPOTTI VIVIANA AMELIA 20158584
STALDER CARINA NORMA 24943974
STANGAFERRO MELISA BELÉN 34466500
STANICH MARTIN LUIS 28022844
TANTERA ADRIAN CARLOS 21413342
TEBES JUAN ANTONIO 24056441
TELAGA ALEJANDRO LUCIANO 25401220
TELLO NATALIA LORENA 29793660
TERRAGNI CENCI FIORELA INÉS 33664717
TEVEZ SANDRA ROXANA 20519513
TISLER KEVIN ALEJANDRO 37421166
VEGA ESTEFANIA LUJAN 43714379
VIERA TAMARA BELEN 37830791
VILLANUEVA MARTÍN HORACIO 25280049
WACHENDORFF GUILLERMINA 30173376
WALKER MARA BELEN 37461293
WEGGENER MARICEL BEATRIZ 24943975
WEGGENER LEONEL JERONIMO 38446449
WOLTER JESICA EVANGELINA 37045165
YACOB ARIEL ANDRES 25432311
YEDRO GRACIELA GUADALUPE 20550605
ZANUTTINI OSCAR EMILIO 20140309
ZANUTTINI JORGE FABIAN 23243022
ZENCLUSEN ELIANA GUADALUPE 33924617
ZENCLUSSEN FERNANDO 29717858
ZUBER RITA GUADALUPE 20254283
ZURSCHMITTEN ROBERTO CARLOS 20254289
ZURSCHMITTEN DANIEL RAUL 25280052