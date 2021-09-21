Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 21 de septiembre en el Suchón

Locales 21 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 21 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    LUIS RAMON    20662917
ACOSTA    MARISEL GABRIELA    31502682
AIRALDO    SUSANA MARIA    16649763
ALANDA    ISMAEL    20190093
ALBA    GABRIEL OMAR    36263959
ALBERA    MIGUEL ANGEL    16104062
ALONSO    DANIEL MARIANO    25089335
AMHERDT    DANIEL EVELIO    21413340
AMHERDT    RAUL LUIS    17496650
ANDRES    DANIELA DEL CARMEN    20180521
ARANDA    ANTONIO ABEL    28813765
ARCANDO    MARCELA VIVIANA    20140446
BAEZ    ALBERTO OMAR    20482075
BAIER    JAVIER ALCIDES    39257658
BASSI    MARINA GUADALUPE    25280063
BASTIAS    DORA EDITH    17568412
BATISTA    JOSE LUIS    20842021
BELLON    JOSE JORDAN    36913871
BELTRAN    JUANA FRANCISCA    23236914
BENEGAS    CRISTIAN GABRIEL    23872595
BENITEZ    MONICA MABEL    22066824
BERARDO    ANALÍA FABIANA    20141146
BERARDO    JAVIER RUBÉN    25280045
BERNAOLA    NÉSTOR ANGEL    22107159
BERNHARD    NANCI BEATRIZ    23258434
BERTOSSI    SILVINA MERCEDES    21421689
BERTOSSI    SORAYA NÉLIDA    25280070
BESSONE    JUAN FRANCISCO    29793535
BOGAO    DANIEL EDUARDO    28928556
BOLLA    CLAUDIA LILIANA    26773255
BORGE    JULIO MANUEL    25480102
BOUHIER    MARIELA ANGELICA    20141144
BOXLER    ROSALIA CELESTE    34656126
BRUNO    EMANUEL SEBASTIÁN    32841304
BUFFA    PATRICIA SUSANA    16165791
BUIGUEZ    NATALIA VERONICA    25402735
CALVI    GABRIEL SANTIAGO    20140039
CAPELLO    SUSANA ELENA    23350794
CARIAGA    MARIA CRISTINA    35033737
CARIBAUX    EZEQUIEL ALBERTO    35749136
CASANOVAS    IVAN ROBERTO    36292750
CIGNETTI    CLAUDIO    25244174
CITRONI    GERARDO JOSE    26055912
CLAUSEN    JOSE LUIS    22324786
COCERES    MARTIN EXEQUIEL    40318010
COLOMBO    ROBERTO CARLOS    25183266
CORDOBA    SILVIA GABRIELA    21048563
CORONEL    NELIDA NOEMI    27324481
CORONEL    DANIEL EDUARDO    24249783
DALL'ASTA    NICOLAS    37773499
DE BORTOLI    CLAUDIA DANIELA    20563726
DELBINO    CARINA ANDREA    23721898
DENIS    LUIS ANGEL    31386431
DEVESA    ROMINA    31092494
DOMINGUEZ    MONICA ALEJANDRA    34526136
DURE    HECTOR LEONEL    27293314
EBERHARDT    HUGO ELEUTERIO    20254290
EBERHARDT    VIRGINIA MARIA    36619044
EBERHARDT    GUSTAVO RAFAEL    26220986
EBERHARDT    JUAN ALBERTO    37830640
ENGEL    PATRICIA VIVIANA    21689106
ESCOBAR    DIEGO ANDRÉS    24747884
ESPINDOLA    ANA MARÍA    22119565
FAVRE    ROSANA SOLEDAD    28931913
FEDERICHI    LUCAS MARTIN    28928541
FERNANDEZ    LUCÍA BELÉN    39687027
FERRERO    LAURA SILVIA    28566566
FEULIEN    MARIA FLORENCIA    38133668
FLORES    HERNAN ROBERTO    33684029
FLORES    JULIAN HERNAN    25157058
FRANCHINO    ARIEL MARTÍN    25280054
FRANK    NANCI LEONOR    24834551
FREZZA    FABIAN ALBERTO    20725496
GALLARDO    RAMÓN LEONARDO    25169935
GALVAN    DANIEL ALBERTO    25280083
GAMBOA    JULIO CESAR    17101696
GARNICA    JOSE LUIS    32290333
GATTO    TERESITA GUADALUPE    17181318
GAUTERO    MIGUEL ALBERTO    30171924
GERSTNER WENDLER    NORMA BEATRIZ    23801277
GIMENEZ    MARIBEL ANABELA    32179267
GIRAUDO    MATIAS LUIS    25163736
GODOY    FERNANDO CESAR    21884717
GODOY    ALCIDES    26924764
GOMEZ    WALTER DAVID    23394895
GOMEZ    MATIAS EMANUEL    31571045
GOMEZ VIZA    OSCAR    95559787
GROSSO    SOFÍA MARCIA    37199038
HEINZEN    ALBERTO IGNACIO    16034564
HOLUB    OMAR ALDO    22087149
IBARRA    ROSA MABEL    37293529
IMHOFF    MARISA BEATRIZ    20254295
IMWINKELRIED    ANALIA BEATRIZ    20254292
INVINKELRIED    FABIÁN JOSÉ    25283455
INVINKELRIED    BERNARDITA LUCIA    5809710
IQUISE CALIZAYA    PETRA PAULINA    95227830
JACQUIER    DIANELA BELEN    36619146
JAIME    SORAYA VANESA    28150428
JUAREZ    MARIA LAURA    25124790
KLEIN    JOSE LUIS    23758040
KUCHEN    REGINA ELENA    21413456
KUCHEN    RUBEN FERNANDO    23243025
KUCHEN    MARIELA ROSANA    23243024
LEGUIZAMON    MAGDALENA DOLORES    18009546
LEIKER    NANCI PATRICIA    22039238
LENCINA    JUAN DARIO    28332046
LESTUSSI    JOSE ALBERTO    23698015
LOBOS    MONICA ROSA    25280056
LOPEZ    MARIA JOSE    25339630
LOPEZ    SERGIO MIGUEL    25046586
LOPEZ    SILVESTRE MATIAS    37830620
LOPEZ RAMOS    SAMUEL RICHARD    95441178
LORENZO    AMORINA BEATRIZ    29560824
LUDUEÑA    MIGUEL ANGEL    28481805
LUNA    RICARDO ALBERTO    25280061
LUNA    ERIKA EMILCE    26785222
LUQUES    ESTELA DEL LUJAN    24983807
MANZANARES    CORINA ERIKA    25283469
MARANO    MERCEDES BEATRIZ    12368334
MAROLO    MARISA BIBIANA    20603455
MARTINEZ    JOSE LUIS    29793549
MARTINEZ    GABRIELA FERNANDA    25183270
MARTINEZ    MELINA SOLEDAD    32711158
MASENTO    GERARDO    17496271
MASSIMINO    FERNANDO JAVIER    28072283
MEHRING    LILIANA NOEMI    23207075
MENDEZ    MABEL ISABEL    20496894
MESSINA    MARIA SUSANA    20194176
MIÑAMBRES    MERCEDES BEATRIZ    31111253
MIRANDA    MIRIAN RAQUEL    38374168
MONTENEGRO    JULIO DANIEL    28947221
MONTINA    CARLA SUSANA    24747897
MONTTI    ANDREA ROSANA    25280051
MONZON    NORBERTA DELIA BEATRIZ    25311784
MOREIRA    ALDO RAMON    25383594
NISTAL    MIGUEL ANGEL    20140282
NIVEIRO    MARIA ITATI    30114339
NOIRGEAN    LORENA GUADALUPE    25280047
OBINO    GUSTAVO ANTONIO    23027480
OGGIER    FLAVIA GABRIELA    20563739
OLDANI    MARINA    25280064
OLEA    MARIA PATRICIA    31256659
ORTIZ    ENRIQUE LEONEL    20660323
PABLO    LILIANA IRMA    20563742
PANZANI    JUAN CRUZ    36684134
PAPORELLO    DIEGO ARIEL    27770921
PASTOR    NATALIO NAZARIO    25339604
PEDROZZA    GABRIELA RAMONA    27447739
PERINO    FABIANA LILIA    20699581
PERREN    MARIO LUIS    20563729
PIAGGIO    DAIANA MAGALÍ    35250049
PIAGGIO    SILVIA BEATRIZ    23071802
PICCOLI    CRISTIAN CARLOS    25183271
PIEDRABUENA    GISELA AMALIA    34885182
PIETRASANTA    PATRICIA VIVIANA    20563728
PIETRASANTA    HORACIO CARLOS    20140723
PIETRASANTA    GABRIEL DAVID    37774784
PIGHIN    MELISA CARLA    32711151
PINI    CRISTIAN DANIEL    21804118
PIÑERO    PATRICIA LUISA    20254301
PIOMBO    MARINA ANDREA    28577036
PODDA    MAURICIO    33664708
PORCO    NORMA BEATRIZ    16618070
PRIMO    MARIA SILVIA    20563751
RAMIREZ    SILVIA NOEMÍ    20507869
RAMIREZ    NILDA BEATRIZ    28943577
RAMOS    CORINA    39857089
RAMOS    GABRIEL ALEJANDRO    37577992
REGNER    MÓNICA MABEL    28976666
REISCH    MARTA GUADALUPE    20321494
RETAMOSO    CLAUDIA MARIA    21691759
REUTLINGER    GUILLERMO FABIAN    20140445
RIOS    DARIO CARLOS    27245161
RIQUELME    RUBÉN DARÍO    25526938
RIVOIRA    HUMBERTO    31087980
RODRIGUEZ    ROSANA GUADALUPE    25183251
RODRIGUEZ    EMELI RAMONA    37773571
ROJAS    MARISA DEL VALLE    20208053
ROJAS    PRIMITIVO RAMON    20724041
ROMERO    HUGO RAUL    20725376
ROSSI    CESAR PABLO    28522865
RUFINO    SANDRA GUADALUPE    24160935
RUPPEN    SEBASTIAN MAXIMILIANO    35250720
RUSSEMBERGER    VANINA ISABEL    27463274
SALLIK    CLAUDIA TERESA    24651083
SALVA    SONIA CRISTINA    20190103
SANCHEZ    CRISTIAN ALBERTO    31385552
SANGUINETTI    TERESA EDITH    18901581
SATTLER    SUSANA GUADALUPE    17848418
SAUCEDO    SILVANA BEATRIZ    34466489
SCHAMNE    PATRICIA GUADALUPE    21413489
SCHINNER    MARIELA DE LOURDES    20254323
SCHINNER    JUAN PABLO    32068813
SCHMIDHALTER    SERGIO DANIEL    20389422
SCHMIDT    CARLOS HORACIO    31960700
SCHNEIDER    ABEL ROMILDO    20254280
SILVA    PABLO EDUARDO    25495431
SPOTTI    VIVIANA AMELIA    20158584
STALDER    CARINA NORMA    24943974
STANGAFERRO    MELISA BELÉN    34466500
STANICH    MARTIN LUIS    28022844
TANTERA    ADRIAN CARLOS    21413342
TEBES    JUAN ANTONIO    24056441
TELAGA    ALEJANDRO LUCIANO    25401220
TELLO    NATALIA LORENA    29793660
TERRAGNI CENCI    FIORELA INÉS    33664717
TEVEZ    SANDRA ROXANA    20519513
TISLER    KEVIN ALEJANDRO    37421166
VEGA    ESTEFANIA LUJAN    43714379
VIERA    TAMARA BELEN    37830791
VILLANUEVA    MARTÍN HORACIO    25280049
WACHENDORFF    GUILLERMINA    30173376
WALKER    MARA BELEN    37461293
WEGGENER    MARICEL BEATRIZ    24943975
WEGGENER    LEONEL JERONIMO    38446449
WOLTER    JESICA EVANGELINA    37045165
YACOB    ARIEL ANDRES    25432311
YEDRO    GRACIELA GUADALUPE    20550605
ZANUTTINI    OSCAR EMILIO    20140309
ZANUTTINI    JORGE FABIAN    23243022
ZENCLUSEN    ELIANA GUADALUPE    33924617
ZENCLUSSEN    FERNANDO    29717858
ZUBER    RITA GUADALUPE    20254283
ZURSCHMITTEN    ROBERTO CARLOS    20254289
ZURSCHMITTEN    DANIEL RAUL    25280052

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