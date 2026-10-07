El Intendente Placenzotti solicitó la instalación de nuevo cajero automático

El Intendente Juan José Placenzotti lleva adelante gestiones ante las autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe y del Ministerio de Economía de la Provincia, para la instalación de un nuevo cajero automático en nuestra ciudad, más precisamente en un espacio lindante al edificio del Comando Radioeléctrico Zona Sur.
Locales07 de octubre de 2026

El Intendente Juan José Placenzotti lleva adelante gestiones ante las autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe y del Ministerio de Economía de la Provincia, para la instalación de un nuevo cajero automático en nuestra ciudad, más precisamente en un espacio lindante al edificio del Comando Radioeléctrico Zona Sur.

El notable crecimiento demográfico y comercial que ha experimentado ese sector de la planta urbana, genera una alta demanda diaria de servicios financieros por parte de los vecinos, comerciantes y empleados públicos, quienes, al no contar con ese servicio, deben trasladarse, provocando el colapso de los cajeros que operan en las sucursales bancarias. 

Anhelamos obtener una pronta respuesta favorable. Estamos dispuestos a construir el espacio físico, cumplimentando con todas las medidas de seguridad necesarias. Es importante descentralizar los servicios para continuar avanzando hacia ese modelo de ciudad amigable, accesible y sustentable por el que trabajamos todos los días”, explicó el Jefe de Gobierno.

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