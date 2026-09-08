Más de 400 mil santafesinos están en mora con bancos y billeteras

El endeudamiento de los hogares santafesinos alcanza a 412.845 personas, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes a julio de 2026. Aunque la provincia presenta uno de los niveles de morosidad más bajos del país, el relevamiento muestra una fuerte concentración de casos en los segmentos de mayor gravedad.

El dossier “Endeudamiento y mora de familias en Santa Fe” ubica en 13 por ciento la morosidad del total del sistema crediticio provincial, que comprende bancos y proveedores no financieros de crédito. El porcentaje se encuentra por debajo del 15,7 por ciento registrado a nivel nacional.

La situación también es menos comprometida que la media argentina si se observan por separado los distintos canales de financiamiento. En el sistema bancario, la mora alcanza al 9,6 por ciento de las familias santafesinas, frente al 13 por ciento nacional. En los proveedores no financieros de crédito, denominados “billeteras virtuales” en el informe, llega al 31,2 por ciento, contra el 33,9 por ciento del total del país.

En términos relativos, Santa Fe ocupa el puesto 22 entre las 24 jurisdicciones por nivel de morosidad, es decir, se encuentra entre las provincias con menor proporción de deudores en situación irregular. Sin embargo, por la cantidad absoluta de personas afectadas ocupa el tercer lugar nacional, detrás de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Adultos jóvenes

El informe también permite observar quiénes son los principales afectados. Siete de cada diez deudores morosos santafesinos tienen entre 25 y 54 años: representan el 70,6 por ciento del total.

El grupo más numeroso es el de quienes tienen entre 25 y 34 años, con 116.789 personas en situación irregular. Le siguen los segmentos de 35 a 44 años, con 105.066 casos, y de 45 a 54, con 69.856. Entre los 18 y los 24 años se contabilizaron 41.251 deudores; entre los 55 y 64, 39.400; y entre los mayores de 65 años, 40.583.

El dato sugiere que el problema del endeudamiento irregular tiene una incidencia particularmente importante durante las etapas de la vida en las que se concentran el acceso a la vivienda, la formación de hogares y otros gastos de largo plazo, aunque el informe no establece una relación causal entre esos factores y la morosidad.

De cuánto son las deudas

El monto promedio de los préstamos morosos de las familias santafesinas es de 2.323.638 pesos, por debajo de los 2.556.203 pesos registrados como promedio nacional.

La diferencia también aparece al observar el origen de las deudas. En los bancos, el promedio provincial llega a 3.045.764 pesos, frente a 3.274.414 pesos a nivel nacional. En los proveedores no financieros de crédito, el monto promedio baja a 1.191.189 pesos, prácticamente en línea con los 1.199.936 pesos del conjunto del país.

El CEPA señala que, aunque los proveedores no financieros concentran una mayor cantidad de deudores morosos, los montos individuales comprometidos son inferiores a los correspondientes al sistema bancario tradicional. En el ranking nacional, Santa Fe se ubica en el puesto 12 por monto promedio de deuda morosa.



Fuente: LT10