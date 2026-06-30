Este jueves: Nueva edición del curso de coctelería saludable

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Locales30 de junio de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

En esta ocasión, y luego del éxito de la primera convocatoria, se invita a participar de una nueva edición del CURSO DE COCTELERÍA SALUDABLE que se brindará ESTE JUEVES 2 DE JULIO a las 18 hs. en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino” (Pte. Perón 752). El mismo, con una duración de 3 horas, no requerirá de conocimientos previos, ofreciendo una rápida salida laboral para emprendedores.

La coctelería saludable se basa en utilizar ingredientes frescos, naturales y bajos en azúcar, sustituyendo los jarabes industriales por edulcorantes naturales y priorizando bebidas sin alcohol o licores destilados de alta calidad rebajados con agua con gas.

Los interesados deberán registrar su inscripción vía WhatsApp al 3404530605 (cupos limitados).

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Importante aporte a bomberos voluntarios para la compra de nueva autobomba

Locales30 de junio de 2026
En el marco del permanente acompañamiento y apoyo a las instituciones de la ciudad, uno de los pilares más importantes de la actual gestión, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó recientemente un aporte económico $33.000.000.- a la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos, en concepto de adelanto, para concretar la adquisición de una nueva unidad autobomba.
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