Este jueves: Nueva edición del curso de coctelería saludable

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

En esta ocasión, y luego del éxito de la primera convocatoria, se invita a participar de una nueva edición del CURSO DE COCTELERÍA SALUDABLE que se brindará ESTE JUEVES 2 DE JULIO a las 18 hs. en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino” (Pte. Perón 752). El mismo, con una duración de 3 horas, no requerirá de conocimientos previos, ofreciendo una rápida salida laboral para emprendedores.

La coctelería saludable se basa en utilizar ingredientes frescos, naturales y bajos en azúcar, sustituyendo los jarabes industriales por edulcorantes naturales y priorizando bebidas sin alcohol o licores destilados de alta calidad rebajados con agua con gas.

Los interesados deberán registrar su inscripción vía WhatsApp al 3404530605 (cupos limitados).