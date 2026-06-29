La Orquesta Comunal de San Carlos Norte presentará "Rock Nacional Sinfónico" con entrada gratuita

La música popular argentina y el talento de los músicos locales se unirán en un espectáculo imperdible el próximo domingo 5 de julio, cuando la Orquesta Comunal de San Carlos Norte presente el concierto "Rock Nacional Sinfónico".

El evento se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el Centro Cultural de la localidad de San Carlos Norte con entrda gratuita y propondrá un recorrido por algunos de los grandes clásicos del rock argentino, llevados al formato sinfónico por la agrupación comunal.

El repertorio rendirá homenaje a reconocidos artistas que marcaron la historia de la música nacional, entre ellos Charly García y Fabiana Cantilo, entre otros, cuyas obras serán reinterpretadas con la fuerza y la sensibilidad que caracteriza a una orquesta.

La propuesta busca acercar al público una experiencia musical diferente, fusionando la potencia del rock con la riqueza sonora de los instrumentos de una orquesta, en un espectáculo pensado para disfrutar en familia y para todas las generaciones.

Desde la organización destacaron que este concierto representa una nueva oportunidad para poner en valor el trabajo artístico de la Orquesta Comunal de San Carlos Norte, integrada por músicos de la localidad y la región, quienes vienen desarrollando una importante labor cultural y educativa.

Con una puesta en escena especialmente preparada para la ocasión, "Rock Nacional Sinfónico" promete convertirse en uno de los eventos culturales más destacados del inicio del mes de julio, convocando tanto a los amantes del rock argentino como a quienes disfrutan de la música orquestal.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde donde la emoción, la cultura y la música nacional serán las grandes protagonistas.