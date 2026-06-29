La comuna de San Carlos Sud invita a participar del Encuentro de Escuelita de Ajedrez

La Comuna de San Carlos Sud invita a niños y niñas de entre 8 y 12 años a participar de un Encuentro de Escuelita de Ajedrez, una propuesta recreativa y educativa que busca fomentar el pensamiento estratégico, la concentración y el compañerismo a través del juego.

La actividad se llevará a cabo el próximo Sábado 4 de Julio, a partir de las 10 hs, en el SUM Comunal, y está destinada a chicos y chicas que deseen iniciarse o seguir desarrollando sus habilidades en el ajedrez.

La participación es gratuita y los interesados podrán inscribirse o solicitar más información comunicándose por WhatsApp al 3404 640791.

Desde la Comuna de San Carlos Sud se invita a las familias a acompañar a los más pequeños en esta propuesta, que combina aprendizaje, integración y diversión en un espacio pensado para compartir y disfrutar del ajedrez.