¿Pérdida de músculo por la edad? La ciencia halla una proteína clave para combatirla

Un estudio reciente señala que la proteína muscular NOX4 podría ser fundamental para la fuerza y la salud durante la vejez, de acuerdo con información de Fox News Digital.

Investigadores en Estados Unidos descubrieron que los niveles de esta proteína disminuyen con la edad y la inactividad, mientras que la actividad física ayuda a restaurarla, lo que sugiere un posible mecanismo para conservar la fortaleza en adultos mayores.

La relación entre la proteína muscular NOX4, el envejecimiento y el ejercicio físico se establece porque, según el estudio, NOX4 disminuye naturalmente con la edad y la falta de movimiento, facilitando debilidad y pérdida muscular. El ejercicio regular, en cambio, contribuye a recuperar los niveles de NOX4, lo que puede favorecer la fuerza y la funcionalidad en personas mayores.

Qué es la proteína NOX4 y su función en los músculos

Según el medio citado, NOX4 cumple un papel central en los músculos al apoyar la reparación y la adaptación del organismo frente al ejercicio. El estudio, publicado en la revista Science Advances, detalla que al reducirse esta proteína en modelos animales aparecen signos de fragilidad y pérdida muscular.

Los científicos observaron que la eliminación de NOX4 de los músculos de ratones provocó problemas asociados al envejecimiento, como debilidad y enfermedades metabólicas.

Además, detectaron tendencias comparables en muestras musculares de hombres jóvenes y mayores, aunque resaltaron que los datos en humanos son preliminares y que se requiere más investigación para comprender la función exacta de NOX4 en la vejez.

Diversos centros de investigación, como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), han subrayado en publicaciones recientes que la pérdida de masa y fuerza muscular relacionada con la edad —conocida como sarcopenia— es uno de los principales factores de riesgo para la dependencia en adultos mayores.

De acuerdo con la Mayo Clinic, mantener la función muscular retrasa la aparición de discapacidades y mejora la expectativa de vida independiente, por lo que identificar moléculas como NOX4 abre nuevas vías para intervenciones preventivas y terapéuticas en la población envejecida.

La disminución de NOX4, según los resultados, afecta tanto a la masa muscular como a la capacidad de los tejidos para recuperarse y adaptarse a los desafíos físicos a largo plazo.

Ejercicio físico como factor clave para la salud muscular en la vejez

El estudio, citado por Fox News Digital, destaca que la actividad física regular puede restablecer los niveles de NOX4 en ejemplares envejecidos, lo que sugiere que el movimiento tiene un importante papel preventivo frente a la pérdida de fuerza muscular.

Josephine Hunt, líder educativa y exinstructora de fitness en Nueva Jersey, opinó que “el movimiento es medicina”. Según citó el medio, Hunt explicó que la investigación sobre NOX4 ayuda a comprender por qué el ejercicio tiene efectos positivos tan amplios: “la actividad física activa vías biológicas que reparan, adaptan y fortalecen el organismo con el tiempo”.

Los científicos señalan que ejercitarse permite conservar la capacidad del cuerpo para responder y reparar los daños derivados de la edad y el estrés físico.

Opiniones de expertos sobre envejecimiento saludable

Para Hunt, muchas personas ven el ejercicio solo como un medio para mejorar el aspecto físico, pero sus beneficios alcanzan la autosuficiencia y la calidad de vida. Explicó al medio que el envejecimiento saludable incluye preservar fuerza, funcionalidad, independencia y bienestar integral.

Por su parte, Marfred Suazo, entrenador personal conocido como “Fonz the Trainer” en la ciudad de Nueva York, subrayó que desarrollar la musculatura es esencial para la funcionalidad diaria y la longevidad.

Aunque los investigadores advierten que se requieren estudios adicionales para precisar el papel de NOX4 en el envejecimiento humano, los resultados refuerzan la recomendación de practicar ejercicio físico regularmente en la tercera edad, según reportó el medio.

Sostener la fortaleza física, la autonomía y las capacidades cognitivas permite no solo añadir años a la vida, sino también calidad y bienestar conforme transcurre el tiempo.

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