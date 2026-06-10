La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de una rastra tiro excéntrico

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 05/2026 (Ordenanza Nº 1686/26) para la compra de una rastra tiro excéntrico.

OBJETO: Compra de una rastra tiro excéntrico, cuyas demás características y especificaciones técnicas obran en el Pliego de Bases y Condiciones.

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 8 de Junio de 2026 hasta el día 29 de Junio de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 29 de Junio de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.

FECHA DE APERTURA: 29 de Junio de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.

VALOR DEL PLIEGO: $5000,00.- (cinco mil 00/100.-)

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada.