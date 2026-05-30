Actualización de Gmail: se podrá cambiar el correo sin perder datos históricos

Google comenzó a habilitar una de las funciones más pedidas por los usuarios de Gmail: la posibilidad de cambiar una dirección terminada en @gmail.com sin necesidad de crear una cuenta nueva desde cero. Hasta ahora, modificar el correo principal implicaba abrir otra cuenta y migrar manualmente información, contactos y servicios asociados.

La actualización permitirá reemplazar la dirección actual por una nueva manteniendo intacto el ecosistema vinculado a la cuenta de Google. Es decir, los usuarios conservarán sus archivos, fotos, suscripciones y demás contenidos asociados al perfil original.

Además, el correo anterior no desaparecerá completamente. Según explicó la compañía, la vieja dirección pasará a funcionar como una dirección alternativa, permitiendo seguir recibiendo mensajes enviados al mail original incluso después del cambio.

La novedad representa un giro importante dentro de Gmail, donde históricamente las cuentas terminadas en @gmail.com quedaban prácticamente atadas de forma permanente al nombre elegido al momento de la creación.

Qué cambia con la nueva función de Gmail

La nueva herramienta permitirá:

Cambiar una dirección @gmail.com por otra nueva también terminada en @gmail.com.

Mantener fotos, archivos, documentos y suscripciones sin necesidad de migrarlos.

Seguir recibiendo correos enviados a la dirección anterior.

Evitar la creación de una cuenta nueva desde cero.

Sin embargo, Google también estableció algunas limitaciones para evitar abusos o cambios permanentes de identidad digital dentro de la plataforma. Una de las principales restricciones es que, una vez realizado el cambio, el usuario no podrá crear una nueva dirección de Gmail durante los siguientes 12 meses.

La función estará disponible únicamente para cuentas cuyo correo ya termine en @gmail.com. Es decir, no aplica para usuarios que utilicen direcciones externas vinculadas a una cuenta de Google.

La modificación apunta a resolver uno de los problemas históricos de Gmail: los nombres de usuario elegidos hace años que quedaron desactualizados, poco profesionales o directamente incómodos para utilizar en ámbitos laborales y académicos.

Fuente: Ámbito