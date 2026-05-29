Receta de pastel de bondiola braseada y batata, rápida y fácil
La cocina argentina tiene esa capacidad única de transformar cortes simples en platos inolvidables. El pastel de bondiola braseada y batata es uno de esos ejemplos: un bocado que abraza con su dulzura y su fondo sabroso, ideal para días frescos o almuerzos en familia.
En distintas provincias, la bondiola braseada suele aparecer en reuniones largas, mientras que el pastel de batata evoca esas recetas criollas de horno encendido y aromas que invitan a quedarse en la mesa. Su versión rápida y fácil permite disfrutar lo mejor de ambos mundos sin perder la esencia de la cocina casera.
Receta de pastel de bondiola braseada y batata
Este pastel combina bondiola de cerdo braseada y desmenuzada con un suave puré de batata, gratinado en horno hasta dorar. El resultado es un plato contundente y sabroso, con capas bien diferenciadas y una textura cremosa por encima, ideal como principal para la mesa diaria o una reunión especial.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 40 minutos
Preparación: 20 minutos
Cocción: 1 hora 20 minutos
Ingredientes
1 kg de bondiola de cerdo
1 kg de batatas
2 cebollas
2 dientes de ajo
1 morrón rojo
150 cc de vino blanco (opcional)
1 ramita de tomillo o romero fresco
100 g de manteca
150 cc de leche
2 cucharadas de mostaza
2 cucharadas de kétchup (opcional)
Aceite de oliva c/n
Sal y pimienta c/n
Queso rallado (opcional, para gratinar)
Cómo hacer pastel de bondiola braseada y batata, paso a paso
1- Dorar la bondiola en una olla con un poco de aceite de oliva, salpimentando bien para sellar todos sus lados.
2- Agregar las cebollas, el morrón y los dientes de ajo picados. Rehogar unos minutos hasta que transparenten.
3- Incorporar el vino blanco y el tomillo o romero. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo, agregando un toque de agua si hace falta, hasta que la carne esté muy tierna (aprox. 1 hora). Se puede usar olla a presión para acortar tiempos.
4- Una vez lista, desmenuzar la bondiola con tenedor y mezclar con el fondo de cocción. Agregar mostaza y kétchup si se desea más sabor.
5- Mientras tanto, hervir las batatas peladas y cortadas en trozos hasta que estén bien tiernas. Escurrir.
6- Hacer un puré de batata agregando la manteca y la leche caliente. Salpimentar.
7- En una fuente para horno, colocar una base con la bondiola desmenuzada y cubrir con el puré de batata.
8- Espolvorear queso rallado por encima y llevar a horno fuerte (220°C) hasta dorar la superficie (10 a 15 minutos).
9- Consejo clave: El puré debe quedar bien cremoso para lograr un gratinado parejo y apetitoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 480 kcal
Grasas: 22 g
Carbohidratos: 35 g
Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: Hasta 3 días, bien tapada. En freezer: Hasta 2 meses, en recipiente apto. Se recomienda recalentar en horno para mantener la textura.
INFOBAE