Ni bicicleta, ni gimnasio: el ejercicio clave para mejorar la circulación y cuidar el corazón

A medida que envejecemos, buscar actividades físicas que respeten el cuerpo se vuelve clave para la salud. Lejos de la caminata o la bicicleta, hay una disciplina que sobresale por su impacto cardiovascular: el yoga para el corazón, que combina posturas y respiración para trabajar el organismo sin exigencias de alto impacto.

No requiere máquinas ni membresías caras: es práctica, accesible y adaptable a distintos niveles. Se puede hacer en casa, en una plaza o en un estudio; de forma individual o en grupo. Además, su bajo costo y flexibilidad horaria la transforman en una alternativa atractiva para adultos mayores y personas con limitaciones físicas.

La yoga y los beneficios cardiovasculares

El beneficio cardiovascular del yoga para el corazón nace de su doble acción: mientras moviliza músculos, actúa sobre el sistema nervioso a través de técnicas respiratorias y de relajación. Ese combo obliga al corazón a bombear con mejor eficiencia y, con la práctica sostenida, mejora la resistencia cardiorrespiratoria sin recurrir al ejercicio de alta intensidad.

Numerosos estudios muestran que la práctica regular puede bajar la presión arterial, sobre todo en casos de hipertensión leve o moderada. El efecto se atribuye a la dilatación de los vasos y a la reducción de la activación simpática, lo que atenúa el estrés vascular y contribuye a un perfil hemodinámico más estable en el día a día.

El foco en la respiración consciente y la relajación profunda baja la frecuencia cardiaca en reposo y amplía la capacidad pulmonar, según especialistas. También puede mejorar la función endotelial, facilitando la dilatación arterial.

Un estudio indexado en PubMed señala que la actividad física favorece la capacidad funcional, reduce biomarcadores de estrés cardíaco y eleva la calidad de vida.

Cómo practicar y recomendaciones

Para sacar más provecho a una sesión es clave trabajar la alineación, la respiración y la presencia mental: no alcanza solo con asumir posturas. La supervisión inicial por un docente evita errores y lesiones; con el tiempo, la práctica se adapta al ritmo y a las limitaciones de cada persona, lo que potencia la seguridad y la eficacia del ejercicio.

En síntesis, el yoga para el corazón es una alternativa de alta eficiencia cardiovascular, accesible y de bajo costo que conviene incorporar de forma regular.

Aun así, quienes tienen enfermedades cardíacas avanzadas o dudas deberían consultar al médico antes de comenzar. Empezar con sesiones cortas y progresar gradualmente suele ser la pauta recomendada por especialistas.

LA CIEN