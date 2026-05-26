Receta de tortilla de papas y espinaca, rapida y fácil

Pocas cosas enamoran más que el aroma de una tortilla de papas recién hecha, dorada y fragante, en una mesa familiar. Si a eso se suma espinaca fresca, el resultado es un bocado clásico con un toque verde, ideal para quienes buscan variedad y sabor sin complicaciones.

En muchísimos hogares argentinos, la tortilla de papas y espinaca aparece en las cenas apuradas de semana, en picnics de domingo o como solución para aprovechar las verduras que quedan en la heladera. Es una receta noble: saludable, económica, y que rinde mucho.

Receta de tortilla de papas y espinaca

La tortilla de papas y espinaca consiste en una mezcla simple de papas cortadas en rodajas finas, espinaca previamente salteada, huevos y condimentos. Se cocina en sartén con un poco de aceite hasta formar una tortilla húmeda y dorada, ideal para comer tibia o fría. Es una versión liviana y nutritiva de la clásica tortilla.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

600 gr de papas

200 gr de espinaca fresca (o 150 gr de espinaca cocida y bien escurrida)

1 cebolla chica (opcional)

5 huevos

Sal y pimienta a gusto

Aceite de girasol o maíz, cantidad necesaria

Cómo hacer tortilla de papas y espinaca, paso a paso

1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2- Calentar 2 a 3 cucharadas de aceite en una sartén grande a fuego medio. Agregar las papas y, si se desea, la cebolla picada. Cocinar revolviendo hasta que las papas estén blandas, pero no deshechas.

3- Saltear la espinaca limpia en otra sartén con 1 cucharadita de aceite hasta que se reduzca el volumen y pierda el agua. Escurrir bien y picar groseramente.

4- En un bol, batir los huevos con sal y pimienta. Agregar las papas cocidas y la espinaca. Mezclar para integrar todo.

5- Limpiar la sartén, agregar 1 cucharada de aceite y verter la mezcla. Cocinar a fuego medio-bajo. Cuando los bordes estén dorados y el centro apenas firme, dar vuelta con la ayuda de un plato y cocinar 3 a 5 minutos del otro lado.

6- Retirar cuando esté dorada y jugosa. Servir tibia o fría. Consejo: Es clave escurrir bien la espinaca para que la tortilla no quede húmeda en exceso. Para un dorado perfecto, usar sartén antiadherente y esperar que “se despegue” sola antes de darla vuelta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.



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