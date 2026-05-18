La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigón

La COMUNA DE SAN CARLOS SUD llama a Licitación Pública N° 04/2026. (Ordenanza Nº 1684/26) para la compra de hormigón. 
Locales18 de mayo de 2026
comuna sud

La COMUNA DE SAN CARLOS SUD llama a Licitación Pública N° 04/2026. (Ordenanza Nº 1684/26) para la compra de hormigón. 

OBJETO: COMPRA DE “300 mt3 HORMIGÓN ELABORADO H25” CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 18 de Mayo de 2026 hasta el día 5 de Junio de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 h. a 12,30 h.-

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 5 de Junio de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.-

FECHA DE APERTURA: 5 de Junio de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.-

VALOR DEL PLIEGO: $5000,00.- (pesos cinco mil con 00/100.-)

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada. 

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