Máximo Salzmann: Orgullo sancarlino, ejemplo de liderazgo y creatividad

En el marco de las diversas y permanentes acciones que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante con el firme objetivo de apoyar e impulsar a los emprendedores locales, el Intendente Placenzotti se hizo presente por estos días en el Centro de Convenciones de Córdoba para acompañar a MÁXIMO SALZMANN, el joven sancarlino que disertó ante más de cinco mil personas como caso exitoso en el país de emprendedurismo e innovación tecnológica.

Con solo 22 años, el fundador y director de la startup TECNOMOTION, fue uno de los principales expositores del prestigioso evento "Experiencia Endeavor Córdoba 2026" compartiendo escenario con grandes referentes de los negocios. Egresado de la Escuela Técnica de nuestra ciudad, habiendo desarrollado importantes actividades de capacitación e investigación en biónica y robótica, cursa actualmente la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Córdoba.

En la mencionada instancia, brindó detalles sobre su proyecto, orientado al diseño y la fabricación de exoesqueletos y prótesis biónicas para ayudar a personas con discapacidad motriz o movilidad reducida a bajo costo. La iniciativa, surgida de su historia personal y familiar, lo convierte en el inventor de soluciones tecnológicas accesibles y personalizadas aplicadas a la salud y a la calidad de vida de las personas, para dar respuesta a una necesidad que anteriormente debía cubrirse mediante dispositivos importados de costos inalcanzables y resultados poco probables.

"Más allá de las cualidades intelectuales de Máximo, capacidades que ya como alumno del secundario podían percibirse, ese espíritu curioso, esa mirada crítica, ese afán de involucramiento, esa predisposición a nuevos y cada vez más grandes desafíos, destacar el tinte humano y emocional que todo esto conlleva, lo que origina su impecable trabajo, esa pregunta...como puedo ayudar?, que puedo hacer?, que podría aportar?, lo que comenzó con un caso cercano y fue el disparador de todo esto. Y subrayar por sobre todas las cosas su interés en querer contagiar a los demás ese coraje, ese impulso, esa fuerza, contando con todo el carisma y las habilidades de la oratoria para poder hacerlo, de hecho en su conferencia lo logró con creces conectando maravillosamente con el público, cosa que no siempre sucede. Un gran orgullo que deja en alto una vez más el nombre de nuestra ciudad", manifestó con satisfacción el Jefe de Gobierno.