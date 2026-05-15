Licitación para la compra de 100 columnas para alumbrado público

A través del Decreto Nº 017/26 del Intendente Municipal, el Gobierno de San Carlos Centro ha convocado a “LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004/26” para la Compra de 100 Columnas para Alumbrado Público.
Locales15 de mayo de 2026
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A través del Decreto Nº 017/26 del Intendente Municipal, el Gobierno de San Carlos Centro ha convocado a “LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004/26” para la Compra de 100 Columnas para Alumbrado Público.

VALOR del PLIEGO: $5.000.- – Podrá adquirirse hasta el 27 de Mayo de 2026 a las 12:00 hs.
CIERRE PRESENTACIÓN de las OFERTAS: 29 de Mayo de 2026 a las 09:00 hs.

APERTURA de las OFERTAS: 29 de Mayo de 2026 a las 09:30 hs.
PRESUPUESTO OFICIAL: $26.150.000. Pesos Veintiséis millones ciento cincuenta mil.

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