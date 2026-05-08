Firma de convenio con la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco del Programa “Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos”, concretó la firma del Convenio para el fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes, siendo éste rubricado por el Intendente Juan José Placenzotti y la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.

El mencionado Programa, destinado al acompañamiento de los Gobiernos Locales a través del desarrollo de políticas integrales, se suma a la gran cantidad de acciones que, constantemente, lleva adelante el Equipo Interdisciplinario de Profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social de nuestro Municipio con relación a la temática.