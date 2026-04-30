Presentaron la 5ª Edición del Torneo de Fútbol Infantil “Tifoncito” organizado por el Club Progresista

En horas de la noche de este miércoles presentaron la 5ª Edición del Torneo de Fútbol Infantil “Tifoncito”, organizado por el Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud.
Videos30 de abril de 2026

En horas de la noche de este miércoles presentaron la 5ª Edición del Torneo de Fútbol Infantil “Tifoncito”, organizado por el Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud.

En este sentido brindaron características del mismo la Presidenta de la institución Carina Villalba, la Presidenta de Fútbol Infantil Anabel Giorgis y el Coordinador General Walter Saretto.

También hizo lo propio la Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo para brindar su apoyo y acompañamiento a esta trascendental actividad deportiva que crece año a año. 

Cabe destacar que en el Torneo de Fútbol Infantil “Tifoncito”, que comenzará el jueves 7 de mayo y culminará el domingo 10 de mayo próximo, participarán 138 equipos de distintas provincias del país.

Formarán parte del evento deportivo alrededor de 1800 chicos, se disputarán cerca de 1000 partidos y este año participarán equipos de AFA.

Las entradas tendrán un costo de $8000 (1 día), $18.000 (3 días) y $24.000 (4 días). 

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