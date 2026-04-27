Frío y batería: por qué el celular dura menos y cómo cuidarlo

Las bajas temperaturas afectan directamente el rendimiento de los celulares. Por qué se descargan más rápido en invierno y qué hacer para evitar daños y alargar su vida útil.
Tecnología27 de abril de 2026

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La batería del celular puede empezar a fallar sin previo aviso cuando bajan las temperaturas. Descargas más rápidas, apagones inesperados o demoras en la carga son algunas de las señales más comunes durante los días de frío intenso.

El motivo principal está en el funcionamiento interno de los dispositivos. La mayoría de los teléfonos utiliza baterías de iones de litio, que dependen de reacciones químicas para almacenar y liberar energía. Cuando el ambiente se enfría, esos procesos se vuelven más lentos y menos eficientes.

Esto provoca que la batería tenga dificultades para entregar energía de forma estable. En la práctica, el celular pierde autonomía, se descarga más rápido y puede incluso apagarse como mecanismo de protección ante temperaturas extremas. Además, el frío aumenta la resistencia interna de la batería, lo que también impacta en el tiempo de carga.

Pero no es el único problema. Las bajas temperaturas también afectan a la pantalla, especialmente en equipos con tecnología de cristal líquido. En esos casos, el frío incrementa la viscosidad de los materiales, lo que genera respuestas más lentas al tacto o fallas en la visualización, como manchas o líneas.

Para evitar estos inconvenientes, hay algunas medidas simples que pueden marcar la diferencia. Una de las más efectivas es mantener el celular cerca del cuerpo, por ejemplo en un bolsillo interno, para conservar una temperatura más estable. También se recomienda evitar dejarlo expuesto al aire libre durante largos períodos.

El uso de fundas térmicas o protectores específicos puede ayudar a aislar el dispositivo del frío. A su vez, reducir el uso en exteriores y evitar cambios bruscos de temperatura —como pasar de un ambiente muy frío a uno calefaccionado— contribuye a preservar tanto la batería como la pantalla.

Cuidar estos detalles no solo mejora el rendimiento diario del celular, sino que también permite extender la vida útil de uno de sus componentes más sensibles.

Fuente: AMBITO

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