Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Sábado 25 de Abril en San Carlos Centro a la edad de 97 años, la Señora OFELIA CATALINA LANDOLT VDA. DE BERTINAT "TITI".

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Domingo 26 de Abril desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 15 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios