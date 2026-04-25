Necrológicas Ostta Sepelios

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Falleció hoy Sábado 25 de Abril en San Carlos Centro a la edad de 97 años, la Señora OFELIA CATALINA LANDOLT VDA. DE BERTINAT "TITI". 
Necrológicas25 de abril de 2026

Falleció hoy Sábado 25 de Abril en San Carlos Centro a la edad de 97 años, la Señora OFELIA CATALINA LANDOLT VDA. DE BERTINAT "TITI". 
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Domingo 26 de Abril desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 15 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

OSTTA- inst

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