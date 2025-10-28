Se entregó una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

En horas de la mañana de este martes se realizó un acto para realizar la entrega de la unidad habitacional, ejecutada a través del Programa Municipal de Hábitat a sus adjudicatarios, Mariana Aput y Germán Hoffmann.

En la ocasión, el Padre Ariel Beruto realizó la bendición de la propiedad, a continuación, pronunció unas palabras la adjudicataria Mariana Aput y finalizó con su mensaje el Intendente, Juan José Placenzotti.