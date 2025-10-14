Franck: Aprehendidos por supuesta infracción a la Ley de Microtráfico

En horas de la madrugada del día domingo, efectivos de la Comisaría Cuarta de Franck que patrullaban la localidad en prevención de ilícitos, procedieron a la identificación de cuatro masculinos en la vía pública.

Tras la requisa de las pertenencias de los mencionados, los agentes establecieron que los mismos llevaban consigo bolsas que contenían una sustancia vegetal similar a la Marhiuana, como así también otros elementos utilizados para el fraccionamiento y pesaje.

Los involucrados fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía en turno, dándose intervención con colaboración a la Policía de Investigaciones (PDI) quienes realizaron las pruebas orientativas de campo.