Accidente de tránsito

Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.

Videos14 de octubre de 2025

Intervinieron en el hecho un camión que circulaba por calle 9 de julio y una moto que transitaba por calle San Martín. 
De inmediato la mujer, ocupante del menor rodado, fue trasladada por bomberos a un centro médico con lesiones a determinar. 

Policiales14 de octubre de 2025

Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.