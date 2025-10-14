Te puede interesar

Nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural Videos 12 de octubre de 2025 En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.

El Club Central es subsede del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen Videos 11 de octubre de 2025 El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.

Colisión entre un auto y una bicicleta Videos 09 de octubre de 2025 El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves.

La Escuela Técnica compró un nuevo torno con el aporte del F.A.E. Videos 08 de octubre de 2025 La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.

Se presentaron las nuevas medallas doradas del “Argentinito de San Carlos” Lic. Laura Andrea Canderan Videos 08 de octubre de 2025 En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.

Inauguraron el Gimnasio y la Cantina en el Complejo Polideportivo del Club Argentino Videos 03 de octubre de 2025 En horas de la noche de este jueves, se llevó a cabo un acto formal para inaugurar el Gimnasio y la Cantina del Club Atlético Argentino, que ya venía funcionando hace unos meses atrás.

Muestra de Pinturas de la vida y devociones del Papa Francisco Videos 02 de octubre de 2025 El Intendente Municipal de San Carlos Centro Juan José Placenzotti y el Padre Ariel Beruto anunciaron esta noticia a los medios de comunicación en horas de la mañana de este jueves en el despacho del municipio.