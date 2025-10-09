Colisión entre un auto y una bicicleta

El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves.

Videos09 de octubre de 2025

Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión un auto y una bicicleta. 

De inmediato bomberos trasladaron a un centro de salud al conductor del menor rodado con lesiones a determinar. 

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_040

Nuevo camino rural mejorado con ripio

Locales08 de octubre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de caminos rurales y de calles urbanas mejoradas con material pétreo.

ScreenHunter_045

Arocena: Choque entre un auto y un camión

Policiales08 de octubre de 2025

En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política08 de octubre de 2025

El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: