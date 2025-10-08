Se presentaron las nuevas medallas doradas del “Argentinito de San Carlos”

Necrológicas07 de octubre de 2025
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Provinciales07 de octubre de 2025
Se realizará en dos instancias: este miércoles 8 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el jueves 9 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia. Se sortearán 300 créditos que se suman a los 4.658 ya otorgados.
Locales07 de octubre de 2025
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanzó una promoción especial para hacer sonreír a las mamás en su día. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés comprando en los comercios adheridos a Tarjeta Mutual!
Locales08 de octubre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de caminos rurales y de calles urbanas mejoradas con material pétreo.
Locales08 de octubre de 2025
Los trabajos de recambio de luminarias en calle San Martín que se realizó este año -proporcionando una mejor iluminación en la calle de mayor circulación de la localidad-, se completan con el mantenimiento y pintura de cada una de las columnas, permitiendo de esta forma no solo mejor el servicio público de alumbrado, sino también cuidar y embellecer nuestra localidad.
Policiales08 de octubre de 2025
En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.
Tecnología08 de octubre de 2025
La app de mensajería incorpora una función que permite digitalizar papeles en segundos y enviarlos directamente en formato portátil.
Salud08 de octubre de 2025
En el Día Mundial del Corazón, especialistas destacan que el Índice Omega-3 es un marcador confiable para prevenir problemas cardíacos y reducir riesgos de infarto y muerte súbita.
Locales08 de octubre de 2025
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
Política08 de octubre de 2025
El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: