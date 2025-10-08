Se presentaron las nuevas medallas doradas del “Argentinito de San Carlos”

En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.

El acto se realizó en la Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga en donde se presentaron las medallas.

Para esta edición 2025 se fabricaron 4000 medallas de color doradas. 

Cabe destacar que alumnos de la institución hace 11 años realizan este trabajo para el club, que como retribución reciben importantes y costosas herramientas (este año por un valor de más de $1.580.000) de la institución albiceleste y del municipio sancarlino. 

Este Torneo se realiza en este mes de octubre en la ciudad y en esta oportunidad convocará a equipos de 16 provincias del país y también de Brasil y Uruguay. 

En este sentido se refirieron el Director del establecimiento educativo y docentes. También hizo lo propio, el Presidente del Torneo Matías Chavarini, la Presidenta del Club Argentino Norma Colussi y el Intendente Juan José Placenzotti.

