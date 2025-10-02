ChatGPT suma la opción de compras directas, desafiando a Amazon y Google

Con Stripe como socio estratégico y Etsy como primera plataforma asociada, la compañía apunta a integrar a millones de comercios y competir con gigantes como Amazon y Google en el terreno del comercio digital.

Tecnología02 de octubre de 2025
ScreenHunter_064

OpenAI incorporó en ChatGPT la función Pago Instantáneo (Instant Checkout), que habilita a los usuarios a realizar compras dentro de la misma interfaz conversacional. La novedad marca un movimiento estratégico de la compañía hacia el e-commerce integrado a la inteligencia artificial, con implicancias directas para gigantes como Amazon y Google, tradicionales referentes en búsquedas y ventas online.

La herramienta, que debuta en Estados Unidos, busca simplificar el proceso para los consumidores, que podrán consultar al chatbot sobre opciones de productos y, en caso de que pertenezcan a comercios compatibles, acceder a un botón de “Comprar” en la misma respuesta. La confirmación del pago y los datos de envío se realiza en el propio ChatGPT, sin redirección a otros sitios.

Los métodos de pago incluyen tarjetas registradas previamente, nuevos datos cargados por el usuario y sistemas exprés de validación. Para el comprador, la operación no tiene costo adicional: OpenAI percibe su beneficio a partir de una comisión que abonan los vendedores por cada transacción confirmada.

La infraestructura y las alianzas

El sistema se apoya en Stripe, referente global en pagos digitales, con quien OpenAI desarrolló el Agentic Commerce Protocol (ACP), un estándar abierto que facilita a comercios de todo tipo integrarse y ofrecer sus productos a través de agentes de IA. El protocolo fue publicado con licencia open source (Apache 2.0) para atraer tanto a desarrolladores como a retailers interesados en este canal emergente.

Por ahora, la funcionalidad está disponible solo en Estados Unidos, con Etsy como plataforma pionera en incorporar compras directas a través de ChatGPT. La hoja de ruta de OpenAI apunta a incluir más de un millón de tiendas de Shopify en los próximos meses, ampliando significativamente la variedad de artículos disponibles.

Selección de productos y posibles tensiones

Uno de los interrogantes que despertó el lanzamiento es cómo se definen las recomendaciones de productos. OpenAI sostiene que no hay patrocinios ni listados pagos, y que los resultados se priorizan según criterios de relevancia, disponibilidad, precio, calidad del vendedor y habilitación de la compra inmediata.

Sin embargo, al existir una comisión para la empresa por cada transacción, especialistas advierten que ChatGPT podría transformarse en un “recomendador con intereses económicos”, lo que generaría presión en los comercios para optimizar su presencia en este nuevo canal de venta.

Próximos pasos y expansión global

Actualmente, el sistema solo permite comprar un producto por transacción, aunque OpenAI confirmó que trabaja en la implementación de un carrito multiartículo, replicando la experiencia de las plataformas tradicionales de comercio electrónico.

La compañía proyecta extender la herramienta a otros mercados en 2026. Mientras tanto, comerciantes de fuera de Estados Unidos ya pueden inscribirse para recibir información y preparar su incorporación a medida que la cobertura internacional se expanda. Fuente: Ámbito

Te puede interesar
ScreenHunter_162

Plataformas de streaming: tendencias que están transformando la manera de consumir entretenimiento

Tecnología22 de septiembre de 2025

El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.

Lo más visto
OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

28 de septiembre de 2025

Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.

ScreenHunter_198

Presentación de la muestra “Retratos que laten” de la Escuela Mariano Moreno

Locales01 de octubre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la exposición “RETRATOS QUE LATEN, donde el Arte, la Identidad y la Memoria se entrelazan para celebrar la unicidad de cada niño y la huella que nos trajo hasta aquí”, compuesta por dibujos y esculturas de alumnos de 5° grado de la Escuela Mariano Moreno N° 356.

ScreenHunter_200

Beck Festival: “Gracias, entre todos hicimos una hermosa fiesta”

Locales01 de octubre de 2025

La Presidenta Comunal de San Carlos Sud, Dra. Florencia Primo y su equipo de trabajo quieren expresar su agradecimiento a todos los que hicieron posible la quinta edición del “Beck festival”, en conmemoración al 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, y su posterior éxito:

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política01 de octubre de 2025

El día 2 de Octubre de 2025 a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: