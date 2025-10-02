ChatGPT suma la opción de compras directas, desafiando a Amazon y Google

Plataformas de streaming: tendencias que están transformando la manera de consumir entretenimientoTecnología22 de septiembre de 2025
El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.