ChatGPT suma la opción de compras directas, desafiando a Amazon y Google

OpenAI incorporó en ChatGPT la función Pago Instantáneo (Instant Checkout), que habilita a los usuarios a realizar compras dentro de la misma interfaz conversacional. La novedad marca un movimiento estratégico de la compañía hacia el e-commerce integrado a la inteligencia artificial, con implicancias directas para gigantes como Amazon y Google, tradicionales referentes en búsquedas y ventas online.

La herramienta, que debuta en Estados Unidos, busca simplificar el proceso para los consumidores, que podrán consultar al chatbot sobre opciones de productos y, en caso de que pertenezcan a comercios compatibles, acceder a un botón de “Comprar” en la misma respuesta. La confirmación del pago y los datos de envío se realiza en el propio ChatGPT, sin redirección a otros sitios.

Los métodos de pago incluyen tarjetas registradas previamente, nuevos datos cargados por el usuario y sistemas exprés de validación. Para el comprador, la operación no tiene costo adicional: OpenAI percibe su beneficio a partir de una comisión que abonan los vendedores por cada transacción confirmada.

La infraestructura y las alianzas

El sistema se apoya en Stripe, referente global en pagos digitales, con quien OpenAI desarrolló el Agentic Commerce Protocol (ACP), un estándar abierto que facilita a comercios de todo tipo integrarse y ofrecer sus productos a través de agentes de IA. El protocolo fue publicado con licencia open source (Apache 2.0) para atraer tanto a desarrolladores como a retailers interesados en este canal emergente.

Por ahora, la funcionalidad está disponible solo en Estados Unidos, con Etsy como plataforma pionera en incorporar compras directas a través de ChatGPT. La hoja de ruta de OpenAI apunta a incluir más de un millón de tiendas de Shopify en los próximos meses, ampliando significativamente la variedad de artículos disponibles.

Selección de productos y posibles tensiones

Uno de los interrogantes que despertó el lanzamiento es cómo se definen las recomendaciones de productos. OpenAI sostiene que no hay patrocinios ni listados pagos, y que los resultados se priorizan según criterios de relevancia, disponibilidad, precio, calidad del vendedor y habilitación de la compra inmediata.

Sin embargo, al existir una comisión para la empresa por cada transacción, especialistas advierten que ChatGPT podría transformarse en un “recomendador con intereses económicos”, lo que generaría presión en los comercios para optimizar su presencia en este nuevo canal de venta.

Próximos pasos y expansión global

Actualmente, el sistema solo permite comprar un producto por transacción, aunque OpenAI confirmó que trabaja en la implementación de un carrito multiartículo, replicando la experiencia de las plataformas tradicionales de comercio electrónico.

La compañía proyecta extender la herramienta a otros mercados en 2026. Mientras tanto, comerciantes de fuera de Estados Unidos ya pueden inscribirse para recibir información y preparar su incorporación a medida que la cobertura internacional se expanda. Fuente: Ámbito