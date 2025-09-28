Se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos

En la oportunidad, y para celebrar los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino con las voces del Coro de la Sociedad de Canto “Harmonie”.

Además, se escucharon fragmentos de los himnos de Suiza, Francia, Italia, Siria y el Líbano, países de donde provinieron los ancestros de estas tierras.

La Cámara de Diputados de la Provincia, a través de la Diputada Jimena Senn, ha declarado de interés el 167° aniversario de la Colonia San Carlos y la tercera edición del Beck Festival Gastronómico.

También pronunciaron palabras, representantes de la Iglesia Evangélica Valdense, de la Iglesia Católica y de la Asociación Civil de las Colectividades de la Colonia San Carlos.

Los niños de 3º Grado y 7º Grado de la Escuela N°359 rememoraron momentos importantes de la historia y motivaron a construir el futuro sin olvidar las raíces.

Al finalizar la convocatoria brindó su discurso la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo refiriéndose a este notable acontecimiento y además dejó inaugurada una nueva edición del “Beck Festival Gastronómico y Cervecero”.