Pirola logró media sanción para declarar al Fortín El Tala Patrimonio Histórico y Cultural Provincial

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica24 de septiembre de 2025
El día 25 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El Senado de la Provincia otorgó media sanción a la iniciativa presentada por el senador Rubén Pirola que declara Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al sitio donde estuvo emplazado el Fortín El Tala, en el distrito San Agustín, departamento Las Colonias.Política26 de septiembre de 2025
El Senado de la Provincia otorgó media sanción a la iniciativa presentada por el senador Rubén Pirola que declara Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al sitio donde estuvo emplazado el Fortín El Tala, en el distrito San Agustín, departamento Las Colonias.
Desde 1796 este lugar formó parte de la defensa del territorio y fue escenario del Combate del Tala en 1838, un hecho clave en la historia santafesina.
El legislador destacó el valioso trabajo del Museo Histórico Regional de San Agustín, y en particular el aporte de Aurora Beltramino de Marzioni, cuya investigación permitió mantener viva la memoria del fortín y rescatar su importancia para la identidad local.
“La media sanción es un paso que nos permite avanzar en preservar identidad, memoria y futuro, generando además oportunidades culturales, educativas y turísticas para la región”, expresó Pirola.
Un informe del Centro Cultural y de Estudios DEMOS alerta que la deuda nacional aumentó en promedio 6,4 mil millones de dólares mensuales. Se trata de un proceso que como contracara trae recesión y una caída de los ingresos del Estado.
El presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Gabriel Otazo, destacó con gran orgullo la participación de los estudiantes de las escuelas secundarias en la edición 2025 del Concejo Joven.
El senador provincial Rubén Pirola subrayó el compromiso y la energía de los jóvenes del Departamento Las Colonias que participaron de las distintas jornadas del programa Ciudadanos en el Senado.
El día 18 de septiembre a las 10:30 hs. se reunirá el “Concejo Joven” edición 2025 en el recinto del Concejo Municipal, a fin de desarrollar el siguiente Orden del día:
Destacó el carácter histórico del proceso y el compromiso de los 69 convencionales, en especial de los 12 integrantes del bloque Más para Santa Fe, al que agradeció por la confianza y la tarea compartida.
Tras dos meses de trabajo, el pleno de la Convención Reformadora sancionó el nuevo texto de la Constitución provincial, que modificó 42 artículos e incorporó otros 46.
El día 11 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Luego de la medida anunciada por el Poder Ejecutivo para incentivar el turismo interno y reorganizar los feriados trasladables, se confirmó cómo quedó el calendario hasta diciembre.
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Micro “DEJANDO HUELLAS” que se estrena MAÑANA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE a las 10:00 hs. con repetición a las 19:00 hs. por FM SAN CARLOS 107.7.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Programa “ADULTOS EN ACCIÓN, VIVIENDO SIN PERMISO” que se emitirá MAÑANA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE a las 09:00 hs. con repetición a las 18:00 hs. a través del Servicio Municipal de Radiodifusión FM SAN CARLOS 107.7.
Con motivo del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 28 en la Plaza “27 de Septiembre” llega el “Beck Festival” en su quinta edición.
El viernes 26 de septiembre a partir de las 20:00 hs., la Comuna de San Carlos Sud realizará tratamiento espacial para mosquitos.
Hoy es un día muy especial para todo el club. Estamos emocionados de inaugurar las nuevas luminarias en 3 de nuestras canchas y sector ciego del predio de auxiliares.