Pirola logró media sanción para declarar al Fortín El Tala Patrimonio Histórico y Cultural Provincial

El Senado de la Provincia otorgó media sanción a la iniciativa presentada por el senador Rubén Pirola que declara Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al sitio donde estuvo emplazado el Fortín El Tala, en el distrito San Agustín, departamento Las Colonias.

Política26 de septiembre de 2025
Desde 1796 este lugar formó parte de la defensa del territorio y fue escenario del Combate del Tala en 1838, un hecho clave en la historia santafesina.

El legislador destacó el valioso trabajo del Museo Histórico Regional de San Agustín, y en particular el aporte de Aurora Beltramino de Marzioni, cuya investigación permitió mantener viva la memoria del fortín y rescatar su importancia para la identidad local.

“La media sanción es un paso que nos permite avanzar en preservar identidad, memoria y futuro, generando además oportunidades culturales, educativas y turísticas para la región”, expresó Pirola.

