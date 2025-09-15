San Carlos Sud: Último día para inscribirse al curso sobre “Manipulación Higiénica de Alimentos”

La misma se dictará mañana Martes 16 y el Miércoles 17 de Septiembre a las 13 hs. en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal, sito en calle San Martín 675.

Dicha capacitación se brinda de manera gratuita y está dirigida a productores, elaboradores, distribuidores y comercializadores de alimentos.

Los interesados deberán inscribirse en la Sede Comunal en días y horarios de atención al público o al teléfono 420189 / Whatsapp 3404640791