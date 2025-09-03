Comenzó la capacitación en Mecánica Base de Motores Diesel

El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).

Como continuidad de las actividades desarrolladas en forma conjunta, comenzó por estos días el curso de MECÁNICA BASE DE MOTORES DIESEL. El mismo, como en cada oportunidad, es de carácter gratuito para los concurrentes, tendrá una duración de 60 horas, dictándose los días Lunes y Miércoles a las 20 hs. en la Sede de la Institución, Islas Malvinas 441 de nuestra ciudad.

“Estamos muy contentos de continuar junto a Mecánicos con esta oferta de capacitación tan importante que se suma a los tantos oficios que promovemos desde diferentes ámbitos y en las distintas dependencias municipales. Este Programa seguirá creciendo, porque los sancarlinos siempre estamos emprendiendo, aprendiendo, porque contamos con gente que tiene el conocimiento y que generosamente lo comparte, y porque es firme la decisión de esta gestión de Gobierno, como lo ha sido siempre, el permanente impulso de la cultura del trabajo”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti ante a los asistentes.