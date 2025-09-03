Comenzó la capacitación en Mecánica Base de Motores Diesel

El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).

Locales03 de septiembre de 2025
ScreenHunter_003

Como continuidad de las actividades desarrolladas en forma conjunta, comenzó por estos días el curso de MECÁNICA BASE DE MOTORES DIESEL. El mismo, como en cada oportunidad, es de carácter gratuito para los concurrentes, tendrá una duración de 60 horas, dictándose los días Lunes y Miércoles a las 20 hs. en la Sede de la Institución, Islas Malvinas 441 de nuestra ciudad.

“Estamos muy contentos de continuar junto a Mecánicos con esta oferta de capacitación tan importante que se suma a los tantos oficios que promovemos desde diferentes ámbitos y en las distintas dependencias municipales. Este Programa seguirá creciendo, porque los sancarlinos siempre estamos emprendiendo, aprendiendo, porque contamos con gente que tiene el conocimiento y que generosamente lo comparte, y porque es firme la decisión de esta gestión de Gobierno, como lo ha sido siempre, el permanente impulso de la cultura del trabajo”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti ante a los asistentes.

ScreenHunter_004

Capacitación para motociclistas con canje de cascos

Locales03 de septiembre de 2025

En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” que se llevará a cabo el MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. en calle Rivadavia frente a Plaza San Martín.

comuna sud

Curso sobre “Manipulación higiénica de alimentos”

Locales03 de septiembre de 2025

El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud informa a la población que se realizará una nueva edición del Curso "Manipulación Higiénica de Alimentos" para la obtención del carnet de manipulador.

ScreenHunter_104

Último aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

Locales02 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.

25092023-festival4

Se viene la quinta edición del “Beck Festival” en San Carlos Sud

Locales01 de septiembre de 2025

El próximo Domingo 28 de Septiembre en la Plaza “más linda” y organizado por la Comuna de San Carlos Sud, se celebrará una nueva edición del “BECK, FESTIVAL”, en el marco de los festejos por el 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. (Foto archivo)

ScreenHunter_176

Plantación de árboles por cada nacimiento

Locales01 de septiembre de 2025

“Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo: EL ÁRBOL, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.

