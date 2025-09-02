Tras 25 años se está limpiando el canal San Eugenio para mejorar el drenaje en el departamento San Jerónimo

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica27 de agosto de 2025
El día 28 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El ministro Lisandro Enrico informó que, con máquinas propias, el gobierno provincial interviene el canal para hacer una limpieza de sedimentos que optimice su funcionamiento, lo que va a mejorar el escurrimiento en más de 40 mil hectáreas. Los trabajos optimizarán el drenaje en Gálvez, Arocena, San Eugenio y Loma Alta.Política02 de septiembre de 2025
La gestión que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro desarrolla la primera etapa de los trabajos para la limpieza del Canal Principal San Eugenio, en el departamento San Jerónimo. Con máquinas propias, el Ministerio de Obras Públicas interviene en 5.400 metros con tareas de confección de banquinas, limpieza de fondo y talud del canal.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, contó que “hace 25 años que no se realizan obras en el canal, y con esta limpieza vamos a favorecer el drenaje en todo el sistema de la cuenca, mejorando los escurrimientos en más de 40 mil hectáreas”.
Enrico también remarcó la visión integral de la gestión provincial y señaló que “gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, con el acompañamiento de la vicegobernadora Gisela Scaglia y el senador Leo Diana, desde octubre del año pasado realizamos la intervención del Comité de Cuenca Canal San Eugenio y Canal Irigoyen, y hoy estamos avanzando en el reordenamiento de toda la cuenca luego de más de dos décadas sin obras”.
Por otro lado, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, detalló que ‘’la limpieza del canal principal San Eugenio repercute en gran parte de la cuenca, favoreciendo el escurrimiento de Gálvez, San Eugenio, Arocena y parte de Loma Alta. Además, estamos trabajando en la limpieza del Canal Felcaro, próximamente comenzaremos en el canal Los Llanos que desemboca en el principal y estamos ejecutando la última alcantarilla sobre la ruta provincial 41S del Canal Irigoyen”.
Sobre los trabajos que se desarrollan, Federico Sieber, subsecretario de Obras y Gestión Territorial expresó que “desde principios de agosto comenzamos con la limpieza y llevamos ejecutados 1.400 metros. Nos quedan dos meses de obra en esta primera etapa para la que contamos con dos máquinas, una de brazo largo y otra de brazo intermedio. Tenemos proyectado realizar el saneamiento de todo el canal a lo largo de los 17 kilómetros que lo conforman”.
La obra contempla la conformación de banquinas que funcionen de carril de trabajo para las máquinas en posteriores limpiezas, el retiro de sedimentos en el fondo del canal y su perfilamiento.
Obras hídricas con mirada productiva
Además de la limpieza del Canal San Eugenio, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, está realizando el mantenimiento y mejoras en el canal terciario Felcaro en 4.100m entre las localidades de San Eugenio e Irigoyen.
Además, firmó un convenio junto con la Municipalidad de Gálvez para la limpieza de 17 kilómetros del Canal Los Llanos, que mejora los escurrimientos urbanos y rurales de la zona. Los excedentes provenientes se descargan directamente sobre el canal principal San Eugenio.
También está ejecutando la última alcantarilla sobre Canal Irigoyen en la ruta provincial 41s, el proyecto contempla la excavación mecánica de unos 120.000 metros cúbicos y el reemplazo de 11 alcantarillas en total, que favorecen al drenaje en Díaz, Monje, Barracas, Casalegno e Irigoyen.
"Santa Fe avanza en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena”, remarcó el gobernador al presentar el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online.
Esta semana hay convocatoria para miércoles y viernes, oportunidad en que se pondrán a consideración temas vinculados a Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y Funcionamiento del Estado.
Mientras en Santa Fe debatimos nuestra reforma constitucional, esta semana se cumplieron 31 años de la histórica reforma del 1994, un hito que aún resuena en la vida política del país.
El Concejo Municipal sesionó este jueves.
La oposición reunió 172 votos favorables, más de dos tercios de la Cámara baja, para dar marcha atrás con la decisión del Poder Ejecutivo.
El día 21 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Los convencionales resolvieron pasar a un cuarto intermedio para el jueves, para seguir tratando la cláusula transitoria.
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, los VIERNES 5, 12 y 19 DE SEPTIEMBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Aprehendieron a tres hombres en el acceso a San Carlos Centro que estarían involucrados en al menos un hecho delictivo ocurrido en San Jerónimo Norte
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
El próximo Domingo 28 de Septiembre en la Plaza “más linda” y organizado por la Comuna de San Carlos Sud, se celebrará una nueva edición del “BECK, FESTIVAL”, en el marco de los festejos por el 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. (Foto archivo)
La nueva herramienta, llamada Writing Help, permite reformular y mejorar mensajes antes de enviarlos. Meta promete mantener el cifrado de extremo a extremo y anunció que por ahora solo está disponible en inglés.
La Dra. Lorena Rougier, al frente de COCREAR, presenta una serie de cuatro webinars gratuitos y online, dictados por egresados de la Diplomatura en Coaching Organizacional de la Universidad Abierta Interamericana, orientados a fortalecer la gestión, el liderazgo y el desarrollo empresarial.
Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.