“Once": Tres funciones en el Centro Municipal de Actividades Culturales

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, los VIERNES 5, 12 y 19 DE SEPTIEMBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

La misma, a cargo de los integrantes del Taller de Teatro Municipal y bajo la dirección de Alejo Degiorgis, acontece en el año 2094 donde las estructuras sociopolíticas dominantes han caído, donde han dejado de existir las familias, las religiones, las fronteras y naciones. En un mundo devastado luego de interminables años de crisis y guerras transcurre la historia de “Once”, un Estado totalitario en el que las mujeres pasan a ser su propiedad hasta los 18 años y cuyo objetivo es embarazarlas para fertilizar de sangre nueva el territorio abandonado por los jóvenes que se fueron tras una mejor vida. En ese contexto, 5 adolescentes pergeñan su plan para lograr escapar.

Se trata de una creación escénica colectiva cuyo elenco está compuesto por los sancarlinos alumnos de dicho Taller: Adriana Zuchiatti, Carlos Erba, Daniela Klein, Evangelina Villanueva, Horacio Colombo, Juan Fantini, Liliana Cornier, María Oggier, Susana Chavarini, Norma Bolla y Victoria Sosa.