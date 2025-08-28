“Once": Tres funciones en el Centro Municipal de Actividades Culturales

Continuo acompañamiento a los microemprendedores de San Carlos SudLocales28 de agosto de 2025
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, los VIERNES 5, 12 y 19 DE SEPTIEMBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.Locales28 de agosto de 2025
La misma, a cargo de los integrantes del Taller de Teatro Municipal y bajo la dirección de Alejo Degiorgis, acontece en el año 2094 donde las estructuras sociopolíticas dominantes han caído, donde han dejado de existir las familias, las religiones, las fronteras y naciones. En un mundo devastado luego de interminables años de crisis y guerras transcurre la historia de “Once”, un Estado totalitario en el que las mujeres pasan a ser su propiedad hasta los 18 años y cuyo objetivo es embarazarlas para fertilizar de sangre nueva el territorio abandonado por los jóvenes que se fueron tras una mejor vida. En ese contexto, 5 adolescentes pergeñan su plan para lograr escapar.
Se trata de una creación escénica colectiva cuyo elenco está compuesto por los sancarlinos alumnos de dicho Taller: Adriana Zuchiatti, Carlos Erba, Daniela Klein, Evangelina Villanueva, Horacio Colombo, Juan Fantini, Liliana Cornier, María Oggier, Susana Chavarini, Norma Bolla y Victoria Sosa.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.350 intervenciones a perros y gatos.
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
El viernes 7 de noviembre Chiafredo organiza la 16º edición de la Expo Vinos “Entre Cielos” en la Sociedad Rural de San Carlos. (Foto archivo).
Se comenzaron con los trabajos de adecuación del suelo para la pavimentación en calle Carlos Beck Bernard entre 25 de Mayo y Güemes, solicitando transitar con precaución respetando la señalética dispuesta en la zona.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación al curso autoasistido e interactivo sobre INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Tiene 65 años y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate.
Desde el 1° de septiembre, la plataforma incorporará “Messages”, un servicio que habilita conversaciones privadas y el intercambio de canciones sin salir de la aplicación.
Con estos cuidados simples, vas a lograr que estén verdes, vivas y decorando tu casa todo el tiempo.
El día 28 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
"Santa Fe avanza en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena”, remarcó el gobernador al presentar el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online.