Spotify suma chat y permitirá compartir música entre usuarios

Cuál es el truco para desactivar el Meta AI de WhatsappTecnología23 de agosto de 2025
Mientras algunos la utilizan para obtener respuestas rápidas y a modo de recreación, otros buscan la manera de minimizar su presencia en la aplicación.
Desde el 1° de septiembre, la plataforma incorporará “Messages”, un servicio que habilita conversaciones privadas y el intercambio de canciones sin salir de la aplicación.Tecnología27 de agosto de 2025
Spotify anunció que a partir del próximo lunes 1° de septiembre lanzará una nueva función que buscará transformar la experiencia de sus usuarios: el servicio de mensajería “Messages”. La herramienta permitirá chatear y compartir música directamente desde la aplicación, tanto en la versión gratuita como en la Premium, con la única restricción para los menores de 16 años.
El chat estará disponible entre usuarios que integren un mismo plan familiar, que compartan una playlist colaborativa o que participen en una Jam. En esos casos, podrán enviarse canciones y mensajes al estilo de las viejas plataformas de mensajería instantánea, con la posibilidad de sumar emojis y otras interacciones.
Aunque Spotify aclaró que no habrá foros ni chats grupales, sí confirmó que los mensajes estarán encriptados y contarán con filtros para evitar abusos. Los usuarios podrán bloquear, reportar o restringir contactos, además de aceptar o rechazar nuevos mensajes, lo que permitirá mantener bajo control el spam.
La plataforma, originaria de Suecia, ya había intentado incursionar en el terreno social en 2017, aunque sin demasiado éxito. Ahora, con una base consolidada de usuarios en todo el mundo y un contexto en el que se busca recuperar espacios de interacción en redes, Spotify apuesta a convertirse en algo más que un servicio de música: una comunidad. Fuente: LT10
Por el momento, son conocidas como "Hypernova" y tendrán un costo inicial de menos de u$s1.000.
El Pixel 10 Pro Fold será presentado junto a la serie Pixel 10 y destaca por su pantalla de 8 pulgadas, batería más grande y resistencia IP68.
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
La inteligencia artificial analizó millones de datos y reveló las consultas más frecuentes en el buscador más usado del mundo. Clima, recetas, mapas y entretenimiento lideran el ranking global y local.
Un informe revela que 6 de cada 10 necesita revisar sus redes sociales a diario. Otro estudio advierte que el 46% de los jóvenes se siente abrumado.
La nostalgia y la durabilidad de los “teléfonos tontos” impulsan un mercado que vende dispositivos clásicos a valores sorprendente
El ENACOM otorgó licencia a Omnispace Argentina para brindar conectividad 5G satelital y telefonía móvil por satélite. La empresa competirá con Starlink y apunta a sectores como gobierno, transporte y defensa.
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Tiene 65 años y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate.
Esta semana hay convocatoria para miércoles y viernes, oportunidad en que se pondrán a consideración temas vinculados a Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y Funcionamiento del Estado.
El viernes 7 de noviembre Chiafredo organiza la 16º edición de la Expo Vinos “Entre Cielos” en la Sociedad Rural de San Carlos. (Foto archivo).
