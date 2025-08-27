Spotify suma chat y permitirá compartir música entre usuarios

Spotify anunció que a partir del próximo lunes 1° de septiembre lanzará una nueva función que buscará transformar la experiencia de sus usuarios: el servicio de mensajería “Messages”. La herramienta permitirá chatear y compartir música directamente desde la aplicación, tanto en la versión gratuita como en la Premium, con la única restricción para los menores de 16 años.

El chat estará disponible entre usuarios que integren un mismo plan familiar, que compartan una playlist colaborativa o que participen en una Jam. En esos casos, podrán enviarse canciones y mensajes al estilo de las viejas plataformas de mensajería instantánea, con la posibilidad de sumar emojis y otras interacciones.

Aunque Spotify aclaró que no habrá foros ni chats grupales, sí confirmó que los mensajes estarán encriptados y contarán con filtros para evitar abusos. Los usuarios podrán bloquear, reportar o restringir contactos, además de aceptar o rechazar nuevos mensajes, lo que permitirá mantener bajo control el spam.

La plataforma, originaria de Suecia, ya había intentado incursionar en el terreno social en 2017, aunque sin demasiado éxito. Ahora, con una base consolidada de usuarios en todo el mundo y un contexto en el que se busca recuperar espacios de interacción en redes, Spotify apuesta a convertirse en algo más que un servicio de música: una comunidad. Fuente: LT10