Exitosa Kermesse de las Infancias organizada por el Club Argentino

La gran fiesta infantil se desarrolló en el Complejo Polideportivo de la institución y contó con múltiples propuestas gratuitas que incluyeron juegos, personajes, sorpresas y actividades recreativas.

También se exhibieron algunas disciplinas que se practican en el club y se realizó el sorteo de una bicicleta y otros regalos.

Las familias pasaron un grato momento junto con los pequeños que disfrutaron de una tarde maravillosa.