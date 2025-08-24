Exitosa Kermesse de las Infancias organizada por el Club Argentino

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas17 de agosto de 2025
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.24 de agosto de 2025
La gran fiesta infantil se desarrolló en el Complejo Polideportivo de la institución y contó con múltiples propuestas gratuitas que incluyeron juegos, personajes, sorpresas y actividades recreativas.
También se exhibieron algunas disciplinas que se practican en el club y se realizó el sorteo de una bicicleta y otros regalos.
Las familias pasaron un grato momento junto con los pequeños que disfrutaron de una tarde maravillosa.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
Ocurrió en Belgrano y Almafuerte de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 10:30 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Será del 27,89%, según el decreto 1792 firmado por el gobernador Pullaro. Mediante el decreto 1792 firmado por este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro, la provincia autoriza un aumento del 27,89% para los servicios de transporte público de pasajeros.
Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Mientras algunos la utilizan para obtener respuestas rápidas y a modo de recreación, otros buscan la manera de minimizar su presencia en la aplicación.
Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.
Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.
En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.