Exitosa Kermesse de las Infancias organizada por el Club Argentino

En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.

24 de agosto de 2025

La gran fiesta infantil se desarrolló en el Complejo Polideportivo de la institución y contó con múltiples propuestas gratuitas que incluyeron juegos, personajes, sorpresas y actividades recreativas.

También se exhibieron algunas disciplinas que se practican en el club y se realizó el sorteo de una bicicleta y otros regalos.

Las familias pasaron un grato momento junto con los pequeños que disfrutaron de una tarde maravillosa. 

