Se realizó el Torneo Clausura de Newcom en el Club Central

Fuego en un domicilioVideos16 de agosto de 2025
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro.
Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.Videos24 de agosto de 2025
La Profesora de Newcom del Club Central Gabriela Notta comentó a nuestro medio de comunicación que este sábado comenzó el Torneo Clausura con las categorías + 60 femenino y + 60 mixto y este domingo con + 50 femenino y + 50 mixto.
Además, específico, entre otros puntos, que “en cada categoría participan entre 8 y 12 equipos de diferentes localidades”.
Por último, invitó a todos los interesados a participar de este deporte y se refirió al Torneo Nacional que se realiza en noviembre en el Club Central, en el que ya cuentan con casi 50 equipos que vienen de toda la Argentina.
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro.
En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.
La inauguración se realizó en horas de la tarde de este jueves, en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
La Comuna de San Carlos Sud organizó el festejo del Día del Niño en la Plaza “27 de Septiembre”, en horas de la tarde de este domingo, con entrada libre y gratuita.
Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.
Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 10 de Agosto a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación de la obra de teatro “Cuentos maravillosos... donde los sueños cobran vida”.
El Gobierno de San Carlos Centro realizó los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
En horas de la mañana de este lunes comenzaron las capacitaciones en Gastronomía en las Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”, en el marco del Programa de Capacitaciones en Oficios que el Gobierno de San Carlos Centro desarrolla de manera ininterrumpida.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
El Pixel 10 Pro Fold será presentado junto a la serie Pixel 10 y destaca por su pantalla de 8 pulgadas, batería más grande y resistencia IP68.
Ocurrió en Belgrano y Almafuerte de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 10:30 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Será del 27,89%, según el decreto 1792 firmado por el gobernador Pullaro. Mediante el decreto 1792 firmado por este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro, la provincia autoriza un aumento del 27,89% para los servicios de transporte público de pasajeros.
Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Mientras algunos la utilizan para obtener respuestas rápidas y a modo de recreación, otros buscan la manera de minimizar su presencia en la aplicación.
El investigador del Conicet Juan Ferrario explicó que el polvo potencia la intensidad de la infusión y derribó prejuicios históricos. Sommelieres y normativa oficial respaldan su valor.
Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.