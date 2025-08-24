Se realizó el Torneo Clausura de Newcom en el Club Central

Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.

Videos24 de agosto de 2025

La Profesora de Newcom del Club Central Gabriela Notta comentó a nuestro medio de comunicación que este sábado comenzó el Torneo Clausura con las categorías + 60 femenino y + 60 mixto y este domingo con + 50 femenino y + 50 mixto.

Además, específico, entre otros puntos, que “en cada categoría participan entre 8 y 12 equipos de diferentes localidades”. 

Por último, invitó a todos los interesados a participar de este deporte y se refirió al Torneo Nacional que se realiza en noviembre en el Club Central, en el que ya cuentan con casi 50 equipos que vienen de toda la Argentina.

