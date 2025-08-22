Sesión del Concejo Municipal

PROYECTOS SANCIONADOS

Decreto: Reasignación de Beca de Ayuda Económica.

Con este nuevo decreto ya son 34 estudiantes sancarlinos que reciben la beca socioeconómica para sus estudios terciarios y universitarios.

Minuta de Comunicación: Solicitud al D.E.M. para adherir al Programa Provincial Fon-RES, destinado a reparaciones y mantenimiento del Edificio del Hospital Pedro Suchón (SAMCO).

Iniciativa presentada por Somos San Carlos.

Declaración: De Interés Municipal el 3° Torneo de Fútbol Infantil “Argentinito Femenino”.

Presentado por Alternativa Sancarlina.

Decreto: Fijación del Presupuesto 2026 del Concejo Municipal de San Carlos Centro.

PROYECTOS INGRESADOS

Minuta de Comunicación: Solicita obra de cordón cuneta en Barrio Guadalupe.

Presentado por los concejales Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto (Alternativa Sancarlina).

Minuta de Comunicación: Pide al D.E.M. reparación y mantenimiento de juegos infantiles en Barrio Guadalupe (Estanislao López esquina Saavedra).

Presentado por los concejales Ariel Rinaudo y Noemí Gorgo (Somos San Carlos).

El Concejo sigue trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y fortalecer la vida institucional de San Carlos Centro.