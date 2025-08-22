Sesión del Concejo Municipal

Discapacidad: así votaron los diputados por Santa Fe para rechazar el vetoPolítica20 de agosto de 2025
La oposición reunió 172 votos favorables, más de dos tercios de la Cámara baja, para dar marcha atrás con la decisión del Poder Ejecutivo.
El Concejo Municipal sesionó este jueves.Política22 de agosto de 2025
PROYECTOS SANCIONADOS
Decreto: Reasignación de Beca de Ayuda Económica.
Con este nuevo decreto ya son 34 estudiantes sancarlinos que reciben la beca socioeconómica para sus estudios terciarios y universitarios.
Minuta de Comunicación: Solicitud al D.E.M. para adherir al Programa Provincial Fon-RES, destinado a reparaciones y mantenimiento del Edificio del Hospital Pedro Suchón (SAMCO).
Iniciativa presentada por Somos San Carlos.
Declaración: De Interés Municipal el 3° Torneo de Fútbol Infantil “Argentinito Femenino”.
Presentado por Alternativa Sancarlina.
Decreto: Fijación del Presupuesto 2026 del Concejo Municipal de San Carlos Centro.
PROYECTOS INGRESADOS
Minuta de Comunicación: Solicita obra de cordón cuneta en Barrio Guadalupe.
Presentado por los concejales Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto (Alternativa Sancarlina).
Minuta de Comunicación: Pide al D.E.M. reparación y mantenimiento de juegos infantiles en Barrio Guadalupe (Estanislao López esquina Saavedra).
Presentado por los concejales Ariel Rinaudo y Noemí Gorgo (Somos San Carlos).
El Concejo sigue trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y fortalecer la vida institucional de San Carlos Centro.
El día 21 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Los convencionales resolvieron pasar a un cuarto intermedio para el jueves, para seguir tratando la cláusula transitoria.
Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.
El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En el marco de la Ordenanza de Prevención del Suicidio, impulsada por el Partido Alternativa Sancarlina, los concejales Gabriel Otazo, Elina Terisotto y Carina Bassi llevaron la propuesta a todas las escuelas secundarias de San Carlos Centro donde se brindaron charlas–taller sobre "Salud Mental y Adolescencia".
El diputado provincial se sumó a las voces empresariales y las cámaras del sector que cuestionan la medida anunciada el jueves por el gobierno nacional. Los organismos disueltos gestionaban programas de apoyo y estímulo, además de ser un nexo con los empresarios.
En la sesión ordinaria celebrada ayer, el Concejo Municipal de San Carlos Centro sancionó dos proyectos de relevancia:
El sábado 6 de setiembre a las 18:30 horas y el domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas el Padre Martín Lampa estará en la Sociedad Rural de San Carlos Centro.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.
En marzo de 2026, el mundo será testigo del esperado cruce entre Lionel Messi y su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, cuando Argentina y España se enfrenten por la Finalissima 2026.
Por el momento, son conocidas como "Hypernova" y tendrán un costo inicial de menos de u$s1.000.
Ocurrió en Belgrano y Almafuerte de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 10:30 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de agosto. Las tutorías presenciales se desarrollarán del 1º de septiembre al 31 de octubre en instituciones escolares ubicadas en todos los departamentos de la provincia.
Será a partir del jueves 21 de agosto a través del Nuevo Banco de Santa Fe y las bocas de pago de Santa Fe Servicios. Un total de 28.679 de autoridades se desempeñaron durante las últimas Elecciones Generales Municipales y Comunales.