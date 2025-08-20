Sesiona el Concejo Municipal

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECRETO: Reasignación de Beca de Ayuda Económica. Presentado por Presidencia.

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Obra de Cordón Cuneta en Barrio Guadalupe. Presentado por los Concejales, Gabriel Otazo, Carina Bassi, Elina Terisotto. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. reparaciones y mantenimiento en juegos Infantiles en Barrio Guadalupe (Estanislao López esquina Saavedra) Presentado por los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”. –

6- DESPACHO N° 009/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN por el que se solicita al D.E.M. la Adhesión al Programa Provincial Fon-RES ( Fondo para Reparación de Efectores de Salud) para arreglos, restauración y mantenimiento del Edificio SAMCO “ Hospital Pedro Suchón”.

7- DESPACHO N° 009/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECLARACIÓN por el que se declara de Interés Municipal el 3° Torneo de Fútbol Infantil “ Argentinito Femenino”.-

8- DESPACHO N°010/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECRETO por el que fija el Presupuesto Año 2026 del Concejo Municipal de San Carlos Centro.-

9- Consideraciones Finales. -