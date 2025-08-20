Sesiona el Concejo Municipal

El día 21 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

20 de agosto de 2025
CONCEJO2025

1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-      Proyecto de DECRETO: Reasignación de Beca de Ayuda Económica.  Presentado por  Presidencia.

4-      Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Obra de Cordón Cuneta en Barrio Guadalupe. Presentado por los Concejales, Gabriel Otazo, Carina Bassi, Elina Terisotto. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

5-      Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. reparaciones y mantenimiento en juegos Infantiles en Barrio Guadalupe (Estanislao López esquina Saavedra) Presentado por los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”. –

6-      DESPACHO N° 009/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN por el que se solicita al D.E.M. la Adhesión al Programa Provincial Fon-RES ( Fondo para Reparación de Efectores de Salud) para arreglos, restauración y mantenimiento del Edificio SAMCO “ Hospital Pedro Suchón”.

7-      DESPACHO N° 009/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECLARACIÓN por el que se declara de Interés Municipal el 3° Torneo de Fútbol Infantil “ Argentinito Femenino”.-

8-      DESPACHO N°010/25: Del  Concejo en Comisión. Proyecto de DECRETO por el que fija el Presupuesto  Año 2026 del Concejo Municipal de San Carlos Centro.-

9-      Consideraciones Finales. -

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

13 de agosto de 2025

El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_046

Pirola: “Impulsamos una reforma con reglas claras, más transparencia y una institucionalidad moderna, que responda a lo que nuestra provincia necesita”

08 de agosto de 2025

Esta semana en la Convención Reformadora avanzamos en temas centrales para el funcionamiento del Estado. Desde mi lugar en la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, participé de dos jornadas de trabajo que reflejan bien el espíritu con el que encaramos esta reforma: profundidad en el debate y apertura a la ciudadanía.

ScreenHunter_098

Nuevas comodidades en "El Puente"

19 de agosto de 2025

EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.

0512023-prision

Ordenaron la prisión preventiva de cuatro hombres a los que se investiga por intentar robar en inmuebles a los que previamente le cortaron el suministro de energía eléctrica en Esperanza y en Franck

19 de agosto de 2025

La medida cautelar fue impuesta a partir del pedido formulado por el fiscal Alejandro Benítez, en audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los imputados son oriundos de Cañada de Gómez y de Rosario. Los ilícitos fueron cometidos en mutuales, en inmobiliarias, en un estudio contable y en la sede de un organismo público.

ScreenHunter_104

Primer aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

20 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la presente publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.