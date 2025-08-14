La EPE aplica nuevas tarifas de luz en Santa Fe desde agosto

7 datos increíbles que te harán amar aún más a los gatosInterés General12 de agosto de 2025
Conocer las particularidades de estos animales ayuda a brindarles un cuidado responsable y disfrutar de su compañía única e inolvidable.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en todo el territorio santafesino, medida que comenzó a regir para consumos registrados a partir del 1° de agosto de 2025.
La decisión, formalizada mediante la resolución N° 684 y publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre.
Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Desde la EPE recordaron que los valores completos pueden consultarse en la página oficial de la empresa, en la sección “Tarifas”.
La compañía subrayó que el aumento no responde a una decisión provincial, sino a la aplicación obligatoria de los precios mayoristas y el esquema de segmentación establecidos por la Nación en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022. Fuente: ROSARIO 3
El Gobierno dispuso un día no laborable para armar un fin de semana largo, pero no todos tendrán descanso.
Conocé la elección que hizo la Inteligencia Artificial al respecto y por qué.
Expertas en psicología explican cómo el consumo de ficción audiovisual puede estimular el cerebro, aliviar el estrés y fortalecer vínculos sociales. Por qué mirar series no es solo un pasatiempo.
Potente, natural y accesible, esta planta se transforma en una aliada indispensable para mantener el hogar libre de insectos y roedores.
Los delincuentes usan el silencio para saber si una línea está activa. Así comienza una modalidad de fraude que puede escalar a engaños bancarios o robo de datos.
Un informe de la Universidad Austral y REDIFAM alerta sobre el acelerado envejecimiento poblacional en el país.
El próximo fin de semana largo en Argentina será en agosto, gracias a un día no laborable con fines turísticos. Cuándo cae, quiénes lo pueden aprovechar y qué feriados quedan en 2025.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
El ENACOM otorgó licencia a Omnispace Argentina para brindar conectividad 5G satelital y telefonía móvil por satélite. La empresa competirá con Starlink y apunta a sectores como gobierno, transporte y defensa.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
El accidente de tránsito ocurrió cerca de la hora 17:15 de este martes, en Lheritier y Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: