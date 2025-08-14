La EPE aplica nuevas tarifas de luz en Santa Fe desde agosto

La actualización impacta en los consumos desde el 1° de este mes y responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación.

Interés General14 de agosto de 2025
ScreenHunter_011

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en todo el territorio santafesino, medida que comenzó a regir para consumos registrados a partir del 1° de agosto de 2025.

La decisión, formalizada mediante la resolución N° 684 y publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre.

Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde la EPE recordaron que los valores completos pueden consultarse en la página oficial de la empresa, en la sección “Tarifas”.

La compañía subrayó que el aumento no responde a una decisión provincial, sino a la aplicación obligatoria de los precios mayoristas y el esquema de segmentación establecidos por la Nación en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022. Fuente: ROSARIO 3

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_067

Chocó contra una camioneta estacionada

Policiales12 de agosto de 2025

El accidente de tránsito ocurrió cerca de la hora 17:15 de este martes, en Lheritier y Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política13 de agosto de 2025

El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: