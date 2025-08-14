La EPE aplica nuevas tarifas de luz en Santa Fe desde agosto

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en todo el territorio santafesino, medida que comenzó a regir para consumos registrados a partir del 1° de agosto de 2025.

La decisión, formalizada mediante la resolución N° 684 y publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre.

Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) e incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde la EPE recordaron que los valores completos pueden consultarse en la página oficial de la empresa, en la sección “Tarifas”.

La compañía subrayó que el aumento no responde a una decisión provincial, sino a la aplicación obligatoria de los precios mayoristas y el esquema de segmentación establecidos por la Nación en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022.