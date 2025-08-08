Se inició la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad

Müller Comisiones, trámites y encomiendas. Servicio puerta a puerta a San Carlos, Gálvez, López, Santa Clara y San FranciscoLocales07 de agosto de 2025
Müller Comisiones de Franco Müller realiza trámites y encomiendas en general de lunes a viernes.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.Locales08 de agosto de 2025
Se trata de calle Moreno entre 1° de Mayo y Juan de Garay, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.
Es importante destacar que los trabajos se llevan a cabo con maquinarias y personal del Municipio.
Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.)
La Escuela Taller de Educación Manual Nº58 “Luis Borruat” realizará el acto en conmemoración del 125º Aniversario de la institución educativa. (Foto archivo).
En la localidad de San Carlos Norte comienzan las celebraciones religiosas para honrar a los Santos Patronos, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. (Foto archivo)
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra “MOSAICOS, COLOR Y MOVIMIENTO” del reconocido artista santafesino Juan Carlos Basílico. La misma, se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada el jueves 14 de agosto a las 19:00 hs.
El sábado 6 de setiembre a las 18:30 horas y el domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas el Padre Martín Lampa estará en la Sociedad Rural de San Carlos Centro.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta una promoción especial para hacer sonreír a niñas y niños en el Día de las Infancias. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés en una amplia variedad de comercios adheridos a Tarjeta Mutual y sumate a las sonrisas que gratifican!
Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 10 de Agosto a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación de la obra de teatro “Cuentos maravillosos... donde los sueños cobran vida”.
Falleció ayer lunes 4 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 66 años, el Señor Sergio Conrado Primo “Cacho”.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
El pasado fin de semana, personal de Agrupación Cuerpos de esta Unidad Regional XI desarrolló tareas de patrullaje dinámicos en diferentes zonas de la ciudad de Esperanza donde logró identificar motovehículos que no cumplían con la reglamentación vigente para poder circular.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.