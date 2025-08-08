Se inició la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad

El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Locales08 de agosto de 2025
ScreenHunter_042

El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Se trata de calle Moreno entre 1° de Mayo y Juan de Garay, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales. 

Es importante destacar que los trabajos se llevan a cabo con maquinarias y personal del Municipio.

Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar.

Te puede interesar
ScreenHunter_030

Más capacitaciones gratuitas en oficios

Locales07 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.)

ScreenHunter_122

En San Carlos Sud festejamos el Día del Niño

Locales05 de agosto de 2025

Organizado por la Comuna local, el próximo Domingo 10 de Agosto a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, se llevarán a cabo los tradicionales festejos por el DÍA DEL NIÑO, con la presentación de la obra de teatro “Cuentos maravillosos... donde los sueños cobran vida”.

Lo más visto
ScreenHunter_030

Más capacitaciones gratuitas en oficios

Locales07 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.)